České dráhy nabídnou skupinám slevu 25 % na jízdné

Cestování s rodinou, přáteli nebo kolegy může být na podzim levnější. České dráhy přicházejí s nabídkou ČD DNY 25, díky které získají skupiny dvou až pěti společně cestujících slevu 25 % na jízdné po České republice. Nabídka platí pro cesty od 1. do 30. listopadu 2026 a vztahuje se na 1. i 2. třídu. Sleva se počítá z ceny konkrétní jízdenky každého člena skupiny. V předprodeji budou jízdenky od 15. října 2026.
Jak získat slevu ČD DNY 25?
Podmínkou je společný nákup jízdenek v e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Při nákupu cestující zadají všechny členy skupiny a vyberou požadované spojení. Konečnou cenu uvidí ještě před zaplacením.
ČD DNY 25 lze kombinovat také s dalšími dostupnými slevami a zvýhodněným jízdným. Nabídku proto mohou využít například držitelé In Karty nebo cestující s nárokem na zvýhodněné jízdné pro děti, studenty či seniory. Sleva 25 % se následně vypočítá z ceny jízdenky, kterou by daný cestující zaplatil.
Kolik lze se slevou ušetřit?
Příkladem může být cesta pětičlenné skupiny z Pardubic do Prahy. Pokud její členové využívají různé druhy jízdného, výsledná cena může vypadat následovně. Jeden cestující s Flexi zvýhodněnou jízdenkou zaplatí místo 199 Kč jen přibližně 150 Kč. Dva cestující s Flexi zvýhodněnou jízdenkou a IN 25 zaplatí místo 149 Kč za osobu přibližně 112 Kč za osobu. Dvě děti do 18 let s Flexi zvýhodněnou jízdenkou pak místo 99 Kč za osobu zaplatí přibližně 75 Kč za osobu. Bez akční slevy by tak pětičlenná skupina zaplatila celkem 695 Kč. S ČD DNY 25 ji stejná cesta vyjde na přibližně 524 Kč, tedy o 171 Kč méně.
Vlak může ušetřit i další náklady
Při porovnávání nákladů na cestu autem a vlakem nezáleží pouze na ceně paliva nebo jízdenky. U automobilu mohou výslednou částku zvýšit například náklady na parkování a další výdaje spojené s jeho provozem včetně opotřebení. U vlaku zase výsledná cena závisí na trase, zvoleném spoji, třídě a slevách jednotlivých cestujících.
ČD DNY 25 jsou určené především lidem, kteří plánují společnou cestu a chtějí snížit cenu jízdenek. Nabídka bude platit od 1. do 30. listopadu 2026. Jízdenky s ČD DNY 25 lze zakoupit v e-shopu Českých drah a v mobilní aplikaci Můj vlak od 15. října 2026.