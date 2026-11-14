Co je staking a jak z něj Earn dělá jednoduchou věc
Staking je způsob, jak mohou držitelé kryptoměn přispívat k zabezpečení blockchainových sítí s mechanismem proof of stake. Na rozdíl od bitcoinu, kde síť zabezpečuje výpočetní výkon těžařů, tu síť stojí na prostředcích vložených do stakingu. Za účast pak mohou držitelé získávat odměny.
Samotné ověřování zajišťují validátoři, tedy účastníci sítě, kteří kontrolují a potvrzují nové bloky. Kdo poruší pravidla sítě, hrozí mu penalizace, u některých blockchainů i ztráta části stakovaných prostředků (tzv. slashing). Provoz vlastního validátoru je technicky náročný a na Ethereu vyžaduje alespoň 32 ETH. Uživatelé ale mohou prostředky delegovat existujícím validátorům nebo využít stakingovou službu.
Coinmate Earn tento postup zkracuje na jeden krok. Uživatel zapne přepínač u ETH nebo SOL přímo ve svém účtu na burze. Zapojení prostředků do stakingu u validátorů třetích stran pak zajišťuje Coinmate. Krypto tak není potřeba přesouvat do externí peněženky ani rozumět technickým detailům jednotlivých sítí.
Jak Earn funguje v praxi?
Earn podporuje zatím dvě kryptoměny: Ethereum a Solanu. Bitcoin v nabídce není, protože jeho síť funguje na principu proof of work. Transakce v ní ověřují těžaři výpočetním výkonem, takže se u ní staking nepoužívá.
|
Parametr
|
Ethereum (ETH)
|
Solana (SOL)
|
Minimální zůstatek
|
0,2 ETH
|
2 SOL
|
Orientační čistá roční odměna *
|
cca 1,6 %
|
cca 2,5 %
|
Frekvence výplaty
|
1× měsíčně, vždy 1. den v měsíci
|
1× měsíčně, vždy 1. den v měsíci
|
Měna výplaty
|
koruny (CZK)
|
koruny (CZK)
|
Uzamčení prostředků
|
ne
|
ne
* Stav k 20. 10. 2026. Aktuální sazba je vidět v aplikaci.
Jakmile je Earn u dané kryptoměny zapnutý, zapojí se do něj automaticky i nově nakoupené prostředky, a to od dalšího dne. Po každém nákupu tedy není nutné nic nastavovat. Odměna se počítá za každý den podle stavu o půlnoci.
Oproti některým jiným formám stakingu v Earnu nejsou prostředky uzamčené. Uživatel je může kdykoliv prodat, vyměnit za jinou kryptoměnu, vybrat z burzy nebo dokoupit.
Earn lze také kdykoli vypnout, a to bez sankce. U samostatného stakingu přitom může uvolnění mincí trvat i několik dní až týdnů. Při vypnutí Earnu si uživatel ponechá odměnu za dny, kdy byly prostředky zapojené.
Kolik Earn orientačně vynáší a jak se vyplácí?
Podle Coinmate se orientační čistá odměna pohybuje kolem 1,6 % ročně u Etherea a kolem 2,5 % ročně u Solany. Nejde o garantovanou sazbu. Výše odměny se mění podle podmínek dané sítě, například podle toho, kolik prostředků je v ní celkem stakováno. Může tak být vyšší i nižší než uvedené hodnoty.
Odměna se vyplácí jednou měsíčně, vždy první den v měsíci. Nepřichází v kryptu, ale v korunách přímo na účet na burze. Uživatel tak vidí odměnu rovnou v korunách a nemusí ji přepočítávat podle aktuálního kurzu.
„Výplata v korunách znamená jen jednu daňovou událost při připsání. U odměny v kryptu vzniká druhá až při jejím pozdějším prodeji”, vysvětluje Martin Košťál z Coinmate.
Jaká jsou rizika a omezení Earnu?
Earn mění jen jednu věc: držené ETH nebo SOL generují odměnu. Nemění nic na tom, že ceny kryptoměn výrazně kolísají. Pokud cena Etherea nebo Solany klesne, může pokles snadno převýšit odměnu za celý rok.
Earn přidává i rizika spojená se samotným stakingem. Coinmate zapojené prostředky deleguje validátorům třetích stran. Ztrátu ze slashingu nesou poměrně klienti zapojení do Earnu, pokud ji nezavinil Coinmate. Stejně je to se selháním sítě nebo validátoru.
Odměnu mohou ovlivnit i aktualizace sítě. Coinmate také může kryptoaktivum z Earnu vyřadit nebo program pozastavit. Pravidla zdanění kryptoaktiv se navíc mohou v budoucnu změnit.
Kdo zvažuje Earn, měl by ho vnímat jinak než tradiční bankovní produkty. Odměna není pevná a hodnota podkladové kryptoměny není nijak chráněná. Na krypto se navíc nevztahuje systém pojištění vkladů jako u bankovních účtů. Investování do kryptoměn je rizikové a může vést ke ztrátě vloženého kapitálu, proto má smysl zvažovat ho jen s částkou, jejíž případnou ztrátu člověk unese.Text má informativní charakter a není investičním ani daňovým doporučením.
Shrnutí
Coinmate Earn je zjednodušený staking Etherea a Solany přímo na burze. Zapíná se jedním přepínačem, prostředky zůstávají volně k dispozici a odměna přichází jednou měsíčně v korunách. Orientační sazby kolem 1,6 % u ETH a 2,5 % u SOL nejsou garantované a riziko kolísání ceny kryptoměn nese držitel.
Časté otázky
Je odměna z Coinmate Earn garantovaná?
Ne, odměna z Coinmate Earn garantovaná není. Její výše se mění podle podmínek dané sítě, například podle toho, kolik prostředků je v ní celkem stakováno. Orientačně jde o zhruba 1,6 % ročně u Etherea a 2,5 % ročně u Solany (stav k říjnu 2026, aktuální sazba je vidět v aplikaci). Odměna se vyplácí jednou měsíčně v korunách, vždy první den v měsíci.
Přijdu o krypto, když Earn vypnu?
Ne, vypnutím Earnu uživatel o své ETH ani SOL nepřichází. Prostředky zůstávají na jeho účtu a jen přestanou generovat odměnu. Vypnutí je bez sankce a prostředky nejsou uzamčené ani během zapnutého Earnu, takže je lze kdykoli prodat, vyměnit nebo vybrat. Jejich hodnota se ale mění s tržní cenou a může klesnout bez ohledu na to, zda je Earn zapnutý.
Co když cena Etherea nebo Solany klesne?
Earn neposkytuje žádnou ochranu před poklesem ceny kryptoměn. Pokud cena ETH nebo SOL klesne, klesne i hodnota prostředků zapojených do Earnu a pokles může být výrazně vyšší než získaná odměna. Coinmate je licencovaným poskytovatelem služeb kryptoaktiv podle evropské regulace MiCA, licenci mu udělila Česká národní banka. Regulace ale neodstraňuje tržní riziko a investování do kryptoměn může vést ke ztrátě vloženého kapitálu.
Jak se daní odměna z Coinmate Earn?
Odměna z Earnu se vyplácí v korunách, takže podle Coinmate vzniká jen jedna daňová událost v okamžiku jejího připsání, a to podle § 8 zákona o daních z příjmů. U klasického stakingu s odměnou v kryptu vzniká i druhá daňová událost při pozdějším prodeji podle § 10, kde se posuzuje časový test 3 let a hodnotový test 100 000 Kč ročně – jde o souhrnné příjmy z prodeje kryptoaktiv za rok, nikoli o zisk. Podrobnosti popisuje Coinmate na stránce Staking a daně. Jde o obecnou informaci, ne o daňové poradenství, a konkrétní situaci je vhodné ověřit s daňovým poradcem.