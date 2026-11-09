Finance.cz  »  Články

Daně v roce 2027: Změny v daňových slevách, DPH i návrat EET. Na co se připravit?

Dnes
pr článek

Sdílet

Rok 2027 přinese změny v oblasti daní a účetnictví. Počítá se s novou podobou evidence tržeb, úpravami zaměstnaneckých benefitů, osvobozením spropitného i návratem některých daňových slev.
Internet Info
Autor: Internet Info
Ilustrační obrázek

Co se změní v daních od roku 2027? Jaké nové povinnosti čekají podnikatele a zaměstnavatele? A kam dospěla příprava nového zákona o účetnictví?

Právě těmto otázkám se bude věnovat online školení Daňové a účetní novinky roku 2027, které se uskuteční 6. ledna 2027. Účastníky nejdůležitějšími změnami provede daňový poradce Jan Molín.

EET 2.0 a daňové změny od roku 2027

Hlavním tématem bude připravovaná elektronická evidence tržeb EET 2.0., z ní vyplývající povinnosti, praktické dopady na podnikatele a změny v daních, které s novou podobou evidence tržeb souvisejí. Patří mezi ně například úpravy zaměstnaneckých benefitů, osvobození spropitného, zavedení režimu EET-OFF, znovuzavedení některých slev na dani nebo změny v oblasti DPH.

Co čeká zaměstnavatele a účetní?

Dalším důležitým tématem bude jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Účastníci se dozvědí, jaké novinky se v projektu připravují a jaký je jeho předpokládaný další vývoj.

Chybět nebudou ani další chystané daňové změny, například v souvislosti s přijetím zákona o platformové práci nebo zákona o startupech. Školení nabídne také výklad nových interpretací Národní účetní rady a informace o postupu přípravy nového zákona o účetnictví.

Daňové novinky vysvětlí Jan Molín

Školením provede Jan Molín, daňový poradce a vysokoškolský pedagog, který působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu.

Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky a zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Národní účetní radě. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce i další odbornou veřejnost.

Kdy školení proběhne a kolik stojí?

Online školení Daňové a účetní novinky roku 2027 se uskuteční ve středu 6. ledna 2027 od 9:00 do 13:00 prostřednictvím aplikace Zoom. Ze školení bude k dispozici také záznam.

Školení je určeno především účetním, finančním ředitelům a podnikatelům, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách daňových a účetních předpisů.

Podívejte se na podrobný program školení a přihlaste se.

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO