Daně v roce 2027: Změny v daňových slevách, DPH i návrat EET. Na co se připravit?

Co se změní v daních od roku 2027? Jaké nové povinnosti čekají podnikatele a zaměstnavatele? A kam dospěla příprava nového zákona o účetnictví?
Právě těmto otázkám se bude věnovat online školení Daňové a účetní novinky roku 2027, které se uskuteční 6. ledna 2027. Účastníky nejdůležitějšími změnami provede daňový poradce Jan Molín.
EET 2.0 a daňové změny od roku 2027
Hlavním tématem bude připravovaná elektronická evidence tržeb EET 2.0., z ní vyplývající povinnosti, praktické dopady na podnikatele a změny v daních, které s novou podobou evidence tržeb souvisejí. Patří mezi ně například úpravy zaměstnaneckých benefitů, osvobození spropitného, zavedení režimu EET-OFF, znovuzavedení některých slev na dani nebo změny v oblasti DPH.
Co čeká zaměstnavatele a účetní?
Dalším důležitým tématem bude jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Účastníci se dozvědí, jaké novinky se v projektu připravují a jaký je jeho předpokládaný další vývoj.
Chybět nebudou ani další chystané daňové změny, například v souvislosti s přijetím zákona o platformové práci nebo zákona o startupech. Školení nabídne také výklad nových interpretací Národní účetní rady a informace o postupu přípravy nového zákona o účetnictví.
Daňové novinky vysvětlí Jan Molín
Školením provede Jan Molín, daňový poradce a vysokoškolský pedagog, který působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu.
Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky a zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Národní účetní radě. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce i další odbornou veřejnost.
Kdy školení proběhne a kolik stojí?
Online školení Daňové a účetní novinky roku 2027 se uskuteční ve středu 6. ledna 2027 od 9:00 do 13:00 prostřednictvím aplikace Zoom. Ze školení bude k dispozici také záznam.
Školení je určeno především účetním, finančním ředitelům a podnikatelům, kteří chtějí získat aktuální přehled o změnách daňových a účetních předpisů.