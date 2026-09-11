Kolik skutečně stojí HR systém? Cena licence je jen začátek.

Co zahrnout do nákladů na zavedení HR systému
První otázka při čtení nabídky zní: co všechno je potřeba udělat mezi podpisem smlouvy a běžným používáním systému? Podle rozsahu projektu může jít o nastavení personálních a mzdových procesů, převod dat, propojení s dalšími aplikacemi i školení uživatelů. U každé položky si nechte upřesnit, zda ji nabídka obsahuje a kdo za ni odpovídá.
Samotný převod dat například ještě nemusí znamenat, že jsou podklady připravené k použití. Je třeba určit, kdo je před přenosem zkontroluje, odstraní nesrovnalosti a ověří výsledek. Podobně u napojení na docházku potřebujete znát rozsah propojení i způsob jeho ověření.
Rozpočet zavedení by měl odpovídat konkrétnímu zadání. Pokud nabídka počítá jen s částí požadavků, doplňte zbývající práce ještě před porovnáním s ostatními dodavateli. A jestliže se má po určitou dobu pracovat ve starém i novém systému, vyjasněte si také náklady a odpovědnosti během tohoto souběhu.
Do rozpočtu patří i práce vlastních lidí
Na straně firmy může mzdová účetní kontrolovat převedené údaje, personalista upřesňovat schvalování žádostí a IT připravovat propojení aplikací. Tento čas se nemusí objevit na faktuře dodavatele, přesto zabere kapacitu lidí, kteří mají i svou běžnou agendu.
Pro interní rozhodování proto odhadněte potřebné hodiny a oceňte je podle vlastních nákladů na práci. Oddělte přitom skutečné dodatečné výdaje, například na zastupování, od času stávajících zaměstnanců. Ne každá hodina věnovaná projektu znamená novou platbu z firemního účtu.
Takový přehled pomůže také s plánováním. Vedení uvidí, které lidi bude zavedení potřebovat a kdy jim musí uvolnit prostor. Stejnou práci ovšem do součtu zahrňte jen jednou, i když se objevuje v plánu několika oddělení.
Porovnejte stejné období a stejný rozsah
Celkové náklady vlastnictví, označované zkratkou TCO, vyjadřují, kolik firmu řešení stojí za zvolené období včetně zavedení a provozu. Pro srovnání si můžete vybrat například tři nebo pět let. Jde o horizont rozpočtu, nikoli o slib návratnosti.
Základ výpočtu tvoří případná jednorázová cena licence, náklady na zavedení, pravidelné platby za celé období, další nezahrnuté provozní položky a interní práce. U podpory, aktualizací nebo školení si ověřte, co už zahrnuje cena licence či předplatného. Přičtením zahrnuté služby podruhé byste nabídku zbytečně prodražili na papíře.
Srovnávejte také shodný rozsah: stejné agendy, počet uživatelů, požadovaná propojení a úroveň podpory. Jinak může rozdíl v ceně odrážet především rozdíl v tom, co kupujete. Položku, u níž cenu zatím neznáte, označte k doplnění; prázdné políčko nesmí v součtu působit jako nula.
Cloud a provoz na vlastní infrastruktuře posuzujte se stejnou důsledností. U cloudu ověřte rozsah služeb v pravidelné platbě, u vlastního provozu doplňte potřebné náklady na infrastrukturu a její správu. Výhodnost závisí na konkrétní nabídce a podmínkách vaší firmy.
Co se stane, když firma poroste
Dnešní požadavky nemusí odpovídat situaci za několik let. Přibudou zaměstnanci, další agenda nebo potřeba nového propojení. Vedle rozpočtu pro současný stav si proto nechte připravit i variantu pro plánovaný rozsah. Dodavateli položte čtyři otázky:
- Co přesně nabídka zahrnuje a které práce či služby se platí samostatně?
- Podle jaké jednotky se cena počítá a za jakých podmínek se může změnit?
- Kolik bude stát přidání dalšího modulu nebo integrace včetně jejich zavedení?
- Jaké podmínky platí pro podporu a ukončení spolupráce včetně předání dat?
Odpovědi chtějte jako součást konkrétní nabídky. Díky tomu budete vědět, zda se při růstu firmy mění pouze pravidelná platba, nebo bude potřeba také jednorázová investice. Stejná pravidla si vyžádejte od všech porovnávaných dodavatelů, aby budoucí rozpočet vycházel ze srovnatelných předpokladů.
Konkrétní cenu určí potřeby firmy
Vema na své cenové stránce uvádí, že výslednou cenu ovlivňuje počet zaměstnanců, rozsah řešení, jeho nastavení a provozní služby. Pro nacenění proto potřebuje znát konkrétní požadavky firmy. Popis zavedení řešení Vema zahrnuje podle projektu konfiguraci, integrace, převod dat i školení; počítá také se spoluprací zákazníka.
Před oslovením dodavatele si připravte počet zaměstnanců, přehled agend, používaných aplikací a očekávaných změn. Snáze pak rozlišíte, co potřebujete hned a co může být součástí dalšího rozvoje. Chcete zjistit, jaká by byla cena řešení Vema pro vaši firmu? Na cenové stránce si můžete domluvit konzultaci a vyžádat individuální nabídku podle svých požadavků.