Zkušenosti z trhu potvrzují, že růst není jen o příležitostech, ale i o schopnosti zvládnout tlak na cashflow a řízení rizik. Na první pohled se může zdát, že rostoucí firma automaticky posiluje svou finanční pozici. Realita je však často opačná. Při expanzi totiž dochází k situaci, kdy náklady rostou okamžitě (výroba, marketing, nábor) a příjmy přicházejí se zpožděním. Tento nesoulad může způsobit, že firma s rostoucím obratem čelí nedostatku likvidity.
Skryté náklady, které firmy podceňují
Vedle plánovaných investic do růstu existuje několik kategorií nákladů, které podnikatelé často podhodnocují provozní eskalace, kdy růst přináší skokové zvýšení nákladů jako např. na nové týmy, vyšší marketingové rozpočty či infrastrukturu a logistiku. A dále pak náklady na „učení“, tj. testování nových kanálů, trhů, procesů apod. Část investic proto nevede k okamžité návratnosti.
Rezervy a nepředvídatelné výkyvy
Zpoždění plateb, neočekávané náklady nebo nevydařené projekty mohou rychle změnit finanční stabilitu firmy. V této fázi se firmy často obracejí na banky, ale narážejí na přísné požadavky na historii, omezenou flexibilitu nebo delší schvalovací proces. To může brzdit rozhodování i samotný růst.
Alternativa: financování s využitím vlastního majetku
Jednou z cest, jak získat potřebný kapitál, je využití hodnoty majetku – typicky nemovitosti. Například podnikatelský úvěr se zajištěním majetkem od Acema umožňuje financovat expanzi bez omezení účelu, získat vyšší objem prostředků a reagovat rychle na nové příležitosti. „Nejčastější problém, který u rostoucích firem vidíme, není nedostatek zakázek, ale nedostatek dostupného kapitálu v pravý moment. Firmy potřebují investovat dřív, než inkasují tržby. Financování se zajištěním majetkem jim umožňuje tento časový nesoulad překlenout a pokračovat v růstu bez zbytečných omezení,“ říká Lukáš Zanák, Head of Sales Department
Kdy se financování vyplatí
Podle zkušeností z trhu dává externí financování smysl zejména ve chvíli, kdy firma škáluje ověřený model, potřebuje předfinancovat větší zakázky, expanduje na nové trhy nebo nechce zpomalit růst kvůli omezenému cashflow. Právě v těchto situacích rozhoduje rychlost a dostupnost kapitálu.
Růst bez brzd
Firmy, které dokážou sladit strategii růstu s financováním, mají výrazně lepší výchozí pozici. Rychleji totiž realizují příležitosti, stabilizují cashflow a minimalizují provozní rizika. Z pohledu managementu se tak financování stává součástí konkurenční výhody, nikoliv pouze nutností.
Expanze firmy vždy stojí více, než se na první pohled zdá. Rozdíl mezi úspěchem a problémem často není v samotném byznysu, ale v tom, zda má firma k dispozici kapitál ve správný čas. Právě proto stále více podnikatelů využívá nástroje jako podnikatelský úvěr se zajištěním majetkem od Acema, který umožňuje financovat růst flexibilně a bez zbytečných odkladů.