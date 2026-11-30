Změny se budou týkat nejen výpočtu mezd a povinných odvodů, ale také zdanění příjmů zaměstnanců, zaměstnaneckých benefitů a dalších povinností zaměstnavatelů. Jak se v nových pravidlech zorientovat a správně je uplatňovat v praxi? Přehled aktuálních změn nabídne online školení Mzdové účetnictví – legislativní novinky roku 2027, které se uskuteční 11. ledna 2027 pod vedením zkušené lektorky PhDr. Dagmar Kučerové.
Co budeme na školení probírat?
- Minimální mzda a plat – příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a další související novinky.
- Parametrické změny – sociální a zdravotní pojištění, rozhodná částka pro malý rozsah a pro DPP, cestovní náhrady, exekuční srážky a další důležité údaje.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) – vývoj změn zákona o JMHZ a doprovodného zákona.
- Daňové změny pro mzdové účetní – parametrické změny, návrat dvou slev na dani, úpravy benefitů a zdravotní prevence, odlišnosti a uplatnění zdravotních benefitů v praxi.
- Zrušení srážkové daně ze závislé činnosti – související změny, hlášení k zálohám, vyúčtování a roční zúčtování daně.
- Změny zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti – novinky v souvislosti s transparentním odměňováním a platformovou prací.
- Další změny k datu konání školení.
Účastníci tak získají přehled o legislativních novinkách, které je potřeba zohlednit při zpracování mezd v roce 2027.
Praktické školení povede zkušená odbornice na mzdové účetnictví Dagmar Kučerová. Určeno je všem mzdovým účetním a proběhne online prostřednictvím aplikace ZOOM.
Podrobnosti o programu a možnost přihlášení najdete na stránce Mzdové účetnictví – legislativní novinky roku 2027.