Průvodce pojištěním pro začínající podnikatele

Mnoho podnikatelů řeší v začátcích především, jakým způsobem získají zákazníky, čím a jak vybaví provozovny nebo kolik budou potřebovat financí. Současně by ale měli myslet také na rizika, která mohou jejich podnikání nečekaně ohrozit. Požár, povodeň, krádež, chyba zaměstnance nebo škoda způsobená dodavateli mohou znamenat významnou finanční zátěž.
Pokud má společnost omezený rozpočet, odborníci doporučují zaměřit se především na tři oblasti: pojištění majetku, pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti. Právě ty mohou v případě škody nejvíce ovlivnit finanční stabilitu firmy a její schopnost pokračovat v podnikání.
Majetek nestačí pojistit jen proti vybraným rizikům
Základním stavebním kamenem je pojištění majetku. Řada podnikatelů však bývá pojištěna pouze proti konkrétně vyjmenovaným nebezpečím. Stále častěji se proto prosazuje takzvaná allrisková varianta pojištění, která chrání majetek proti všem nahodilým škodám s výjimkou těch, které jsou ve smlouvě výslovně vyloučeny. Pro podnikatele tak představuje širší ochranu před riziky, která nemusí předem očekávat.
Stejně důležité je pravidelně kontrolovat, zda pojistné částky odpovídají skutečné hodnotě majetku. Podniky průběžně investují do nových technologií, strojů nebo vybavení, ale pojistné smlouvy často zůstávají několik let beze změny. V případě škody pak může dojít k podpojištění.
„Makléři jsou pro firmy klíčovými partnery při nastavování komplexní pojistné ochrany. Díky tomu, že dobře znají jejich podnikání, dokážou doporučit odpovídající rozsah pojištění i správné nastavení pojistných částek. Pojistná smlouva by se měla revidovat minimálně jednou ročně a vždy po významnější změně, aby skutečně odpovídala aktuálním potřebám,“ popisuje Jiří Král, ředitel externí distribuce Generali České pojišťovny.
Škoda nekončí opravou majetku
Mnoho menších společností a živnostníků se soustředí hlavně na pojištění budov, vybavení nebo technologií. Méně často už řeší situaci, kdy kvůli škodě nemohou několik týdnů či měsíců podnikat. Přitom právě výpadek tržeb při současném zachování fixních nákladů, jako jsou mzdy, nájemné nebo splátky úvěrů, může mít na chod firmy zásadní dopad.
Proto je vhodné zvážit také pojištění přerušení provozu, které pomáhá pokrýt finanční ztráty vzniklé v důsledku omezení nebo zastavení podnikání po pojistné události. Firmě tak pomáhá překlenout náročné období a urychlit návrat k běžnému fungování. „Pojištění přerušení provozu lze u nás nově sjednat i na první riziko, což znamená, že podnik nemusí „složitě“ stanovovat pojistnou částku. Stačí si zvolit limit pojistného plnění podle dopadu, který by na jeho hospodaření měl výpadek provozu,“ říká Martin Flajšar, ředitel produktového managmentu podnikatelského pojištění z Generali České pojišťovny.
Odpovědnost může poškodit i zdravou firmu
Neméně důležité je pojištění odpovědnosti za škodu. To chrání podnikatele v situacích, kdy svou činností způsobí škodu zákazníkovi, obchodnímu partnerovi nebo jiné třetí osobě. Může jít například o neúmyslné poškození majetku, újmu na zdraví nebo následnou finanční škodu.
I zdánlivě drobný incident může vést k nárokům v řádech statisíců nebo milionů korun. Právě pojištění odpovědnosti proto patří mezi důležitou ochranu podnikání bez ohledu na velikost firmy nebo obor, ve kterém působí.
Prevence a krizový plán jsou neméně důležité
Ani nejlepší pojištění nenahradí kvalitní prevenci. Firmy by měly průběžně vyhodnocovat rizika, dodržovat bezpečnostní opatření a mít připravený krizový plán. Ten by měl obsahovat postupy pro zajištění náhradního provozu, komunikaci se zákazníky a dodavateli nebo obnovu klíčových technologií po požáru, povodni či jiné mimořádné události.
„Dobře nastavené pojištění majetku, doplněné o pojištění přerušení provozu a pojištění odpovědnosti, může podnikatelům pomoci soustředit se na rozvoj firmy místo obav z nečekaných událostí. Právě v začátcích podnikání totiž často rozhoduje nejen schopnost růst, ale také odolnost vůči rizikům,“ dodává na závěr Flajšar.