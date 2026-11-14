Nezávislé srovnání půjček hodnotí společnosti podle reálné ceny úvěru, srozumitelnosti smluv, posuzování úvěruschopnosti i přístupu ke klientům v prodlení.
- Nejvýše se v žebříčku umístily Trinity Bank a Partners Banka se shodným ziskem 97 bodů ze 100.
- Mezi nebankovními společnostmi získal jako jediný plný počet čtyř hvězdiček Home Credit (8. místo, 92 bodů), především díky novému produktu s bezpečnějšími pravidelnými splátkami.
- Člověk v tísni upozorňuje na rozdíl mezi typickou úrokovou sazbou v reklamě a maximální sazbou, která může být o desítky procentních bodů vyšší.
- Od 1. února 2027 začne platit novela zákona o spotřebitelském úvěru, která zastropuje RPSN úvěrů nad 20 000 Kč na maximálně 48 %.
Přehled níže zachycuje desítku nejlépe hodnocených poskytovatelů v aktuálním Indexu odpovědného úvěrování. Hodnocení zahrnuje nezajištěné spotřebitelské půjčky včetně revolvingových úvěrů a zohledňuje celkem 15 parametrů rozdělených do oblastí ceny, transparentnosti a klientských procesů.
|
Pořadí
|
Poskytovatel půjčky
|
Typ poskytovatele
|
Hodnocení (hvězdy)
|
Skóre (ze 100 b.)
|
1.–2.
|
Trinity Bank
|
Banka
|
4 hvězdy
|
97 b.
|
1.–2.
|
Partners Banka
|
Banka
|
4 hvězdy
|
97 b.
|
3.
|
Raiffeisenbank
|
Banka
|
4 hvězdy
|
96 b.
|
4.–6.
|
Air Bank
|
Banka
|
4 hvězdy
|
94 b.
|
4.–6.
|
mBank
|
Banka
|
4 hvězdy
|
94 b.
|
4.–6.
|
Česká spořitelna
|
Banka
|
4 hvězdy
|
94 b.
|
7.
|
ČSOB
|
Banka
|
4 hvězdy
|
93 b.
|
8.–10.
|
Zonky (Air Bank)
|
Banka / P2P platforma
|
4 hvězdy
|
92 b.
|
8.–10.
|
Home Credit
|
Nebankovní společnost
|
4 hvězdy
|
92 b.
|
8.–10.
|
Komerční banka
|
Banka
|
4 hvězdy
|
92 b.
Reprezentativní příklad: Nejlepší banka vs. drahá nebankovní půjčka
Rozdíl mezi bankovním a rizikovým nebankovním úvěrem nejlépe ilustruje modelový příklad půjčky ve výši 50 000 Kč se splatností 24 měsíců (2 roky). Zatímco vítězové žebříčku (například Partners Banka či Trinity Bank) nabízejí spotřebitelské úvěry bez poplatku za sjednání a vedení s roční sazbou kolem 6 % až 8,5 % p. a., na opačném konci trhu figurují nebankovní poskytovatelé s RPSN ve stovkách procent.
- Nejlepší banka (modelová sazba 6,9 % p. a., RPSN 7,12 %, poplatky 0 Kč): Měsíční splátka činí 2 236 Kč. Za dva roky zaplatíte věřiteli celkem 53 664 Kč, takže půjčku přeplatíte pouze o 3 664 Kč.
- Riziková nebankovní společnost (RPSN 180 % při pravidelném splácení / prodlužování rámce): Měsíční splátka přesahuje 5 800 Kč. Za 24 měsíců vrátíte celkem 140 000 Kč a půjčku tak přeplatíte o 90 000 Kč (u nejdražších revolvingových úvěrů z konce žebříčku Člověka v tísni pak přeplatek při delším čerpání překračuje i 400 000 Kč).
Rozdíl v celkových nákladech u stejné půjčené částky tak snadno přesáhne desítky tisíc korun. Před podpisem jakékoli smlouvy se proto vždy vyplatí využít nezávislý nástroj, jakým je online úvěrová kalkulačka, která okamžitě odhalí skutečnou výši RPSN i celkovou částku splatnou spotřebitelem.
Proč si nepůjčovat na zbytečnosti a na jaká rizika si dát pozor
Půjčka by měla vždy sloužit výhradně k financování smysluplných a dlouhodobých potřeb, jako je rekonstrukce bydlení, pořízení úspornějších spotřebičů nebo nutné výdaje spojené se vzděláním či dopravou do zaměstnání. Zadlužovat se kvůli zbytečnostem, mezi které patří vánoční dárky, zahraniční dovolená, oslavy nebo nejnovější elektronika, představuje zbytečné a rizikové zatížení rodinného rozpočtu. Hodnota takto pořízeného zboží či zážitku totiž klesá nebo okamžitě mizí, zatímco finanční závazek v podobě měsíčních splátek trvá řadu měsíců či let. Pokud navíc domácnost nemá vytvořenou finanční rezervu, může i drobný výpadek příjmu vést k neschopnosti splácet a ke vzniku dluhové spirály.
Zvýšenou opatrnost by spotřebitelé měli věnovat také skrytým nástrahám úvěrových smluv, na které dluhoví poradci Člověka v tísni dlouhodobě upozorňují. V první řadě nikdy neposuzujte výhodnost úvěru pouze podle výše měsíční splátky, ale sledujte ukazatel RPSN (roční procentní sazbu nákladů), který kromě samotného úroku zahrnuje i veškeré povinné poplatky za sjednání, vedení účtu či pojištění. Velké riziko představují také takzvané revolvingové úvěry a kreditní karty, u nichž se při splácení pouze minimální měsíční částky úrok průběžně nabaluje a dluh téměř neklesá.
Zvláštní kategorií nebezpečných praktik jsou pak půjčky nabízené „na IČO“ běžným spotřebitelům, kteří ve skutečnosti nepodnikají. U podnikatelských úvěrů se totiž na dlužníka nevztahuje ochrana podle zákona o spotřebitelském úvěru – věřitel nemusí detailně prověřovat vaši schopnost splácet a smlouva může obsahovat extrémně vysoké smluvní pokuty nebo rozhodčí a exekuční doložky. Stejně obezřetní buďte u nabídek „první půjčky zdarma“: pokud nestihnete celou částku vrátit včas do jediného dne, úvěr se automaticky překlopí do standardního režimu s úrokem v řádu stovek procent ročně.