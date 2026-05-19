Dálniční známka bude mít jinou platnost

Lucie Balová Mečířová
Dnes

V Česku si můžeme koupit dálniční známky dle délky platnosti, a to roční, měsíční, desetidenní a denní. Platnost se pak změní pouze u jedné z nich. Důvodem je to, že nynější systém není podle řidičů, ale ani ministrů spravedlivý.

Změní se platnost denní dálniční známky

Aktuálně platí, že pokud si zakoupíte denní dálniční známku, bude platit pouze do půlnoci daného dne. A to ať ji zakoupíte v kteroukoliv hodinu. Když ji tedy zakoupíte např. ve 23:00, platit bude pouze hodinu, nikoliv celý den. A právě toto se má změnit.

Vláda včera schválila návrh senátu, který spočívá v tom, že denní dálniční známka nebude končit ještě o půlnoci daného dne, ale protáhne se na 24 hodin. Známka zakoupená v oněch 23:00 už tedy nebude platit pouze hodinu, ale platnost vyprší ve 23:00 následujícího dne.

Kolik stojí dálniční známky?

Co se však nijak nezmění, je cena dálničních známek a to ani té denní, která bude pro mnohé platit déle než doposud.

Typ pohonu

Roční

30 dní

10 dní

1 den

Standardní palivo

2 570,00 Kč

480,00 Kč

300,00 Kč

230,00 Kč

Biometan

1 280,00 Kč

240,00 Kč

150,00 Kč

110,00 Kč

Zemní plyn CNG a LNG (neplatí pro LPG)

1 280,00 Kč

240,00 Kč

150,00 Kč

110,00 Kč

Plug-in hybrid (CO₂ max 50 g/km)

640,00 Kč

120,00 Kč

70,00 Kč

50,00 Kč

Elektřina nebo vodík

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

