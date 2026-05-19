Dálniční známka bude mít jinou platnost

V Česku si můžeme koupit dálniční známky dle délky platnosti, a to roční, měsíční, desetidenní a denní. Platnost se pak změní pouze u jedné z nich. Důvodem je to, že nynější systém není podle řidičů, ale ani ministrů spravedlivý.
Změní se platnost denní dálniční známky
Aktuálně platí, že pokud si zakoupíte denní dálniční známku, bude platit pouze do půlnoci daného dne. A to ať ji zakoupíte v kteroukoliv hodinu. Když ji tedy zakoupíte např. ve 23:00, platit bude pouze hodinu, nikoliv celý den. A právě toto se má změnit.
Vláda včera schválila návrh senátu, který spočívá v tom, že denní dálniční známka nebude končit ještě o půlnoci daného dne, ale protáhne se na 24 hodin. Známka zakoupená v oněch 23:00 už tedy nebude platit pouze hodinu, ale platnost vyprší ve 23:00 následujícího dne.
Souhlasíte s tím, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od nákupu?
Kolik stojí dálniční známky?
Co se však nijak nezmění, je cena dálničních známek a to ani té denní, která bude pro mnohé platit déle než doposud.
|
Typ pohonu
|
Roční
|
30 dní
|
10 dní
|
1 den
|
Standardní palivo
|
2 570,00 Kč
|
480,00 Kč
|
300,00 Kč
|
230,00 Kč
|
Biometan
|
1 280,00 Kč
|
240,00 Kč
|
150,00 Kč
|
110,00 Kč
|
Zemní plyn CNG a LNG (neplatí pro LPG)
|
1 280,00 Kč
|
240,00 Kč
|
150,00 Kč
|
110,00 Kč
|
Plug-in hybrid (CO₂ max 50 g/km)
|
640,00 Kč
|
120,00 Kč
|
70,00 Kč
|
50,00 Kč
|
Elektřina nebo vodík
|
0,00 Kč
|
0,00 Kč
|
0,00 Kč
|
0,00 Kč