Dnes
|
Petr Gola
Plánujete předčasný důchod? Myslete i na těchto 9 omezení a nevýhod
Dnes
|
Redakce
Čím vyšší věk, tím vyšší důchod. Novinka, která potěší nejstarší seniory
Včera
|
Petr Gola
Kdo má nárok na maximální předčasný důchod?
Včera
|
Lucie Balová Mečířová
Komu se od ledna zvýší důchod o několik tisíc a komu jen o pár stovek?
16. 12. 2025
|
Michal Bureš
Srovnání spořicích účtů v prosinci 2025: kdo je králem spořáků na konci roku?
Banky
16. 12. 2025
|
Petr Gola
Invalidní důchod pro OSVČ není žádná sláva
Doba pojištění
15. 12. 2025
|
Petr Gola
Jak Vám brigáda zvýší důchod v příkladech?
Brigády
15. 12. 2025
|
Lucie Balová Mečířová
OSVČ mohou příští rok ušetřit na pojistném tisíce. Potřebují k tomu ale malé dítě
Důchodové pojištění
komerční sdělení
The Julius Fund za první rok vydělal 27,8 %
Tipy redakce
24. 11. 2025
|
Petr Gola
Jaké mohou být finanční následky dlouhodobé nemoci?
20. 11. 2025
|
Petr Gola
Jak přivýdělek na dohodu ovlivní důchod?
24. 11. 2025
|
Petr Gola
10 příkladů, kdy nemocenskou nedostanete
12. 12. 2025
|
Veronika Němcová
Může vám zaměstnavatel snížit mzdu během pracovního poměru?
Mzda
12. 12. 2025
|
Petr Gola
Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod? Příklady napoví
11. 12. 2025
|
Petr Gola
Jak vysoká je průměrná čistá mzda v zemích OECD?
11. 12. 2025
|
Petr Gola
Končíte v práci? Kdy odstupné nedostanete?
11. 12. 2025
|
Lucie Balová Mečířová
Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody a to někomu až o více než 4000 korun
10. 12. 2025
|
Petr Gola
Kdy dosáhnete na průměrný důchod v roce 2026? Vypočítáme 50 různých variant
10. 12. 2025
|
Veronika Němcová
Nová online platforma má zmírnit problém nedostatku řemeslníků a lidem usnadnit hledání opraváře
10. 12. 2025
|
Lucie Balová Mečířová
Konečně mají rodiče malých dětí větší jistotu v práci. Nová pravidla zákoníku práce po návratu z rodičovské dovolené už platí
9. 12. 2025
|
Petr Gola
Co je v Německu špatně placená práce? 350 Kč na hodinu
9. 12. 2025
|
Veronika Němcová
Jak ovlivní nezabavitelná částka srážky ze mzdy v roce 2026?
Další články
