Životní minimum se nakonec od května nezvýší

Za pár měsíců měly začít platit nové částky životního minima, které se zvyšují jak pro jednotlivce, tak pro všechny osoby v domácnosti, pro děti však paradoxně nikoliv Nakonec ale bude účinnost přece jen posunutá. Důvodem má být administrativní zátěž.
K růstu životního minima nedojde v květnu
Zvýšení částek životního minima mělo začít platit už od 1. května 2026. K tomu však nakonec nedojde a částky se zvýší až o dva měsíce později, čili od 1. července 2026. Jedním z důvodů je snížení administrativní zátěže Úřadu práce ČR, který má ještě pořád hodně starostí s aplikováním legislativy ohledně superdávky do praxe.
Jak se zvýší částky životního minima
|Kategorie
|1–6 / 2026
|Od 1. 7. 2026
|Rozdíl
|Jednotlivec
|4 860 Kč
|5 500 Kč
|+ 640 Kč
|První osoba ve vícečetné domácnosti
|4 470 Kč
|5 000 Kč
|+ 530 Kč
|Druhá a další dospělá osoba v domácnosti
|4 040 Kč
|—
|—
|Osoba od 15 let (není nezaopatřené dítě)
|—
|3 750 Kč
|—
|Dítě do 6 let
|2 480 Kč
|2 480 Kč
|0 Kč
|Dítě od 6 do 15 let
|3 050 Kč
|3 050 Kč
|0 Kč
|Dítě od 15 do 26 let
|3 490 Kč
|3 490 Kč
|0 Kč
Zvýšení částek životního minima se projeví především právě u superdávky. Mimo to se dotkne i výše příspěvku na péči. Právě ten se totiž může zvýšit o další 2000 Kč za předpokladu, že náleží rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby a celkový příjem domácnosti není vyšší než dvojnásobek jejího životního minima.
Orientační výši životního minima si můžete vypočítat na naší kalkulačce