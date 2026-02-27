Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Životní minimum se nakonec od května nezvýší

Životní minimum se nakonec od května nezvýší

Lucie Balová Mečířová
Dnes

newsimg-new-penize-199.jpg Autor: Shutterstock

Za pár měsíců měly začít platit nové částky životního minima, které se zvyšují jak pro jednotlivce, tak pro všechny osoby v domácnosti, pro děti však paradoxně nikoliv Nakonec ale bude účinnost přece jen posunutá. Důvodem má být administrativní zátěž.

K růstu životního minima nedojde v květnu

Zvýšení částek životního minima mělo začít platit už od 1. května 2026. K tomu však nakonec nedojde a částky se zvýší až o dva měsíce později, čili od 1. července 2026. Jedním z důvodů je snížení administrativní zátěže Úřadu práce ČR, který má ještě pořád hodně starostí s aplikováním legislativy ohledně superdávky do praxe.

Jak se zvýší částky životního minima

Kategorie 1–6 / 2026 Od 1. 7. 2026 Rozdíl
Jednotlivec 4 860 Kč 5 500 Kč + 640 Kč
První osoba ve vícečetné domácnosti 4 470 Kč 5 000 Kč + 530 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 4 040 Kč
Osoba od 15 let (není nezaopatřené dítě) 3 750 Kč
Dítě do 6 let 2 480 Kč 2 480 Kč 0 Kč
Dítě od 6 do 15 let 3 050 Kč 3 050 Kč 0 Kč
Dítě od 15 do 26 let 3 490 Kč 3 490 Kč 0 Kč

Zvýšení částek životního minima se projeví především právě u superdávky. Mimo to se dotkne i výše příspěvku na péči. Právě ten se totiž může zvýšit o další 2000 Kč za předpokladu, že náleží rodiči, který pečuje o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby a celkový příjem domácnosti není vyšší než dvojnásobek jejího životního minima.

Orientační výši životního minima si můžete vypočítat na naší kalkulačce

nápověda
Počet dětí do 6 let.
nápověda
Počet dětí od 6 do 15 let.
nápověda
Počet studujících dětí od 15 do 26 let.
nápověda
Počet dospělých ve společné domácnosti.
Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


