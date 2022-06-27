Cestovní pojištění: proč si ho zřídit, jaká rizika kryje a kde je nejvýhodnější?

Nepříjemné události se nevyhýbají ani letním dovoleným. Stačí vám k lékařskému ošetření v zahraničí pouze kartička pojištěnce?
Co všechno může spadat do cestovního pojištění?
- Léčebné a úrazové pojištění
- Odpovědnost za škodu (pojistka na blbost)
- Pojištění zavazadel
- Pojištění storna zájezdu
- Pojištění na rizikové sporty
Kartička pojištěnce a krytí lékařských zákroků
Modrá kartička pojištěnce vám ukládá nárok na neodkladná ošetření ve všech členských zemích EU + ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, ve Velké Británii a na Islandu. Za tato vyšetření by zdravotnická zařízení neměla účtovat žádné poplatky, má to však svoje výjimky.
Na některé zdravotní úkony se totiž již vaše pojištění v dané zemi vztahovat nebude. Jedná se o situace, které by nebyly hrazené ze zdravotního pojištění ani občanům dané země. Může jít například o odvoz poraněného do soukromé nemocnice nebo transport poraněné osoby do České republiky.
Z toho důvodu, byste si měli zařídit cestovní pojištění pro cestování po EU. Jestliže se rozhodnete jet na dovolenou do státu, který není členem EU (USA, Asie…), je cestovní pojištění téměř nutnost, protože kartička pojištěnce pro tyto mimoevropské oblasti neplatí.
Některé země ovšem nemusí ani fungovat na stejném principu jako v ČR, kde se zákrok uhradí ze zdravotního pojištění. V takové situaci si budete muset zákrok zaplatit. Potvrzení o provedeném zákroku odevzdáte až v ČR u pojišťovny, kde máte cestovní pojištění sjednané. Ta vám ovšem nemusí hradit plnou částku, kterou jste za ošetření v cizině zaplatili. Ve většině případů pokryje takovou částku, která je běžná za takový druh lékařského ošetření v ČR.
Pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost)
Po lékařském pojištění je pojištění odpovědnosti tím druhým nejdůležitějším. Může se stát, že svou nedbalostí v zahraničí způsobíte druhému člověku škodu a ten po vás může chtít odškodnění, které se může vyšplhat k vysokým částkám. Jde například o situace, když:
- zapomenete v hotelu zastavit vodu, která vytopí sousedy pod vámi
- při jízdě na kole si nevšimnete při odbočování chodce a srazíte ho
- na brigádě omylem upustíte krabici se skleněným zbožím
- váš pes zaútočí na kolemjdoucí osobu
Pojištění zavazadel, rizikových sportů a storna
Ztráta zavazadel na letišti je nemilá věc, která může zničit všechny hezké zážitky z dovolené. Ovšem i při takové situaci můžete dostat odškodnění, pokud budete pojištěni právě pro ztrátu zavazadel. Stejně tak můžete po pojišťovně požadovat krytí v situaci, kdy vám z hotelu či jiného chráněného objektu bude zavazadlo odcizeno.
Pokud jedete spíše za adrenalinovým dobrodružstvím než sluněním na pláži, je nutné se připojistit i na tzv. „rizikové sporty“. Do rizikových sportů patří například populární jištěné lezení (ferraty), potápění, jízda na vodím skútru, raftování a lyžování mimo označenou trasu apod.
Jestliže kupujete dovolenou dlouho před jejím termínem, je na zvážení, zda se nepojistit i pro storno zájezdu. V případě nemoci a jiných náhlých situací vám totiž cestovní agentury ve většině případů celou platbu za zájezd nevrátí. V aktuální době je možné si sjednat připojištění pro případ onemocnění na covid-19.
Na kolik vás vyjde základní cestovní pojištění u nejznámějších pojišťoven?
Na kolik vyjde cestovní pojištění do Chorvatska s nejnižším krytím pro 1 osobu na týdenní dovolenou?
|
Pojišťovna
|
Cena za cestovní pojištění
|
SLAVIA pojišťovna
|
161 Kč
|
AXA Assistance
|
165 Kč
|
Direct pojišťovna
|
193 Kč
|
ČSOB
|
214 Kč
|
UNIQA
|
217 Kč
|
Union pojišťovna
|
242 Kč
