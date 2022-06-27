Finance.cz  »  Pojištění  »  Cestovní pojištění: proč si ho zřídit, jaká rizika kryje a kde je nejvýhodnější?

Cestovní pojištění: proč si ho zřídit, jaká rizika kryje a kde je nejvýhodnější?

Na cestovní pojištění mnozí nedbají, přitom však může při náhlých situacích ušetřit spoustu peněz. Jaké druhy krytí cestovní pojištění obsahuje a kolik za něj zaplatíte?

Autor: Depositphotos
Veronika Němcová
27. 6. 2022

Sdílet

Nepříjemné události se nevyhýbají ani letním dovoleným. Stačí vám k lékařskému ošetření v zahraničí pouze kartička pojištěnce?

Co všechno může spadat do cestovního pojištění?

  • Léčebné a úrazové pojištění
  • Odpovědnost za škodu (pojistka na blbost)
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění storna zájezdu
  • Pojištění na rizikové sporty

Kartička pojištěnce a krytí lékařských zákroků

Modrá kartička pojištěnce vám ukládá nárok na neodkladná ošetření ve všech členských zemích EU + ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, ve Velké Británii a na Islandu. Za tato vyšetření by zdravotnická zařízení neměla účtovat žádné poplatky, má to však svoje výjimky.

Na některé zdravotní úkony se totiž již vaše pojištění v dané zemi vztahovat nebude. Jedná se o situace, které by nebyly hrazené ze zdravotního pojištění ani občanům dané země. Může jít například o odvoz poraněného do soukromé nemocnice nebo transport poraněné osoby do České republiky.

Z toho důvodu, byste si měli zařídit cestovní pojištění pro cestování po EU. Jestliže se rozhodnete jet na dovolenou do státu, který není členem EU (USA, Asie…), je cestovní pojištění téměř nutnost, protože kartička pojištěnce pro tyto mimoevropské oblasti neplatí.

Tip

Cestovní pojištění na míru? Poradíme!

Najděte si cestovní pojištění podle svých představ. Na dovolenou i na pracovní cestu. Sjednáte ho i v den odjezdu sobě i ostatním.

Chci se pojistit

Některé země ovšem nemusí ani fungovat na stejném principu jako v ČR, kde se zákrok uhradí ze zdravotního pojištění. V takové situaci si budete muset zákrok zaplatit. Potvrzení o provedeném zákroku odevzdáte až v ČR u pojišťovny, kde máte cestovní pojištění sjednané. Ta vám ovšem nemusí hradit plnou částku, kterou jste za ošetření v cizině zaplatili. Ve většině případů pokryje takovou částku, která je běžná za takový druh lékařského ošetření v ČR.

Pojištění odpovědnosti (pojistka na blbost)

Po lékařském pojištění je pojištění odpovědnosti tím druhým nejdůležitějším. Může se stát, že svou nedbalostí v zahraničí způsobíte druhému člověku škodu a ten po vás může chtít odškodnění, které se může vyšplhat k vysokým částkám. Jde například o situace, když:

  • zapomenete v hotelu zastavit vodu, která vytopí sousedy pod vámi
  • při jízdě na kole si nevšimnete při odbočování chodce a srazíte ho
  • na brigádě omylem upustíte krabici se skleněným zbožím
  • váš pes zaútočí na kolemjdoucí osobu

Tip: Kolik zaplatíte za škodu způsobenou zaměstnavateli?

Pojištění zavazadel, rizikových sportů a storna

Ztráta zavazadel na letišti je nemilá věc, která může zničit všechny hezké zážitky z dovolené. Ovšem i při takové situaci můžete dostat odškodnění, pokud budete pojištěni právě pro ztrátu zavazadel. Stejně tak můžete po pojišťovně požadovat krytí v situaci, kdy vám z hotelu či jiného chráněného objektu bude zavazadlo odcizeno.

Pokud jedete spíše za adrenalinovým dobrodružstvím než sluněním na pláži, je nutné se připojistit i na tzv. „rizikové sporty“. Do rizikových sportů patří například populární jištěné lezení (ferraty), potápění, jízda na vodím skútru, raftování a lyžování mimo označenou trasu apod.

Jestliže kupujete dovolenou dlouho před jejím termínem, je na zvážení, zda se nepojistit i pro storno zájezdu. V případě nemoci a jiných náhlých situací vám totiž cestovní agentury ve většině případů celou platbu za zájezd nevrátí. V aktuální době je možné si sjednat připojištění pro případ onemocnění na covid-19.

Na kolik vás vyjde základní cestovní pojištění u nejznámějších pojišťoven?

Na kolik vyjde cestovní pojištění do Chorvatska s nejnižším krytím pro 1 osobu na týdenní dovolenou?

Pojišťovna

Cena za cestovní pojištění

SLAVIA pojišťovna

161 Kč

AXA Assistance

165 Kč

Direct pojišťovna

193 Kč

ČSOB

214 Kč

UNIQA

217 Kč

Union pojišťovna

242 Kč

Tip: Vyzkoušejte náš srovnávač cestovního pojištění dle vašich podmínek

Čtěte také:

školení pri začínající mzdové účetní

Jak cestovat s domácími mazlíčky do zahraničí?

Jakými pravidly se řídí dopravní nehody v zahraničí?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Google mění podobu Gemini v Chromu

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků