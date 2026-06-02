Samosběry jahod 2026 se rozbíhají: Kde si je nasbíráte nejlevněji?

Veronika Němcová
Dnes

Zájem o samosběry jahod stále roste. Lidé si tak mohou nasbírat čerstvé jahody přímo u pěstitelů, často levněji, než by je koupili v obchodech. Přinášíme přehled míst, kde už je sběr v plném proudu i kde se teprve chystá.
Autor: Depositphotos

Samosběry jahod se v Česku postupně rozjíždějí. První farmy už otevřely svá pole veřejnosti, další budou termíny zahájení upřesňovat v následujících dnech podle počasí a dozrávání úrody. Nejrychleji letos sezóna odstartovala především v Jihomoravském kraji, kde mají pěstitelé díky příznivějším podmínkám náskok oproti ostatním krajům.

Co se dozvíte v článku
  1. Pěstitelé očekávají větší úrodu než v loňském roce
  2. Platba většinou jen v hotovosti
  3. Na jakých farmách si letos nasbíráte jahody?

Pěstitelé očekávají větší úrodu než v loňském roce

Zájem o samosběry se v Česku každým rokem zvyšuje. Lidé si mohou nasbírat čerstvé jahody přímo na poli, často za výhodnější cenu, než za jakou je koupí v obchodech. Podle pěstitelů navíc letošní sezóně zatím přeje počasí více než v předchozích letech, kdy úrodu na mnoha místech poškodily jarní mrazy.

Například v Jahodárně Huštěnovice zahájili samosběr v pondělí 1. června a  další termíny pak budou následovat během týdne. „Úroda se jeví, že bude o něco málo lepší než v loňském a předloňském roce, kdy bylo velké poškození jahod mrazem,“ uvedl Josef Maňásek z Jahodárny Huštěnovice. Cena samosběru tam letos vyjde na 90 korun za kilogram.

Více jahod očekávají také na Farmě Simandl v Jiraticích. „Letos máme trochu větší výměru a podařilo se nám květy uchránit před mrazem, takže očekáváme větší úrodu,“ sdělil Jan Simandl. Přesný termín zahájení samosběru zatím farma upřesňuje podle dozrávání plodů, podle odhadů by ale mohl začít během několika dnů. Cena zůstane stejně jako loni na 90 korunách za kilogram.

Platba většinou jen v hotovosti

Na samotný samosběr se lidé obvykle vydávají s vlastními nádobami, do kterých si jahody sbírají. Hodí se pevné košíky, přepravky nebo plastové misky, které plody neponičí. Některé farmy nabízejí vlastní nádoby.

Osvědčené je také vzít si s sebou hotovost, protože ne všechny farmy umožňují platbu kartou. Vzhledem k tomu, že se sbírá přímo na poli, je vhodná pevná obuv a oblečení, které může přijít do kontaktu s hlínou. V teplých dnech se pak hodí i pokrývka hlavy a dostatek pití.

Na většině farem není povolený vstup s domácími mazlíčky, a to zejména z hygienických důvodů.

Na jakých farmách si letos nasbíráte jahody?

Přinášíme přehled míst, kde si letos můžete jahody nasbírat sami. U jednotlivých farem najdete odkazy na webové stránky nebo sociální sítě, kde se dozvíte aktuální informace o termínech samosběrů i dalších důležitých podrobnostech.

Na některých místech teprve jahody dozrávají, a samosběry se tak budou v následujících dnech postupně rozjíždět. Z tohoto důvodu zatím nejsou u všech farem stanovené konečné ceny za kilogram. Pěstitelé často vyčkávají na aktuální vývoj úrody, aby mohli cenu určit podle jejího množství a kvality.

Jihomoravský kraj

Kde

Cena za kilogram

Další informace

Jahody Velké Bílovice 

90 Kč/kg

Jahody Velké Bílovice 

Zahradnictví Ferby Pasohlávky 

90 Kč/kg

Facebook 

Ovocnářství Buzrla 

90 Kč/kg

Facebook 

Jahody Štefan Turoň 

90 Kč/kg

Facebook 

Farma Seda 

99 Kč/kg

Facebook 

Jahodárna Brno – Podolí 

99 Kč/kg  

BRNO – PODOLÍ :: JAHODARNY.CZ 

Jahody Šakvice 

90 Kč/kg 

Facebook

Zelenina Kovář, Kupařovice 

90 Kč/kg  

Facebook 

Farma Chrástovi 

90 Kč/kg 

Facebook 

Jahodárna Chválkovice

80 Kč/kg

jahody-chvalkovice.cz

Olomoucký kraj

Jahodárna Olomouc – Nedvězí 

99 Kč/kg 

Jahodárna Olomouc – Slavonín (jahodarny.cz) 

Farma Měšťánkovi 

80 Kč/kg 

Farma Měšťánkovi (farmamestankovi.cz) 

Jahodárna Prostějov 

99 Kč/kg  

Jahodárna Prostějov (jahodarny.cz) 

Jahody Olomouc – Skrbeň  

Cena zatím není stanovena 

Jahody Olomouc – Skrbeň – čerstvé jahody od Olomouce 

Zlínský kraj

Jahodárna Huštěnovice 

90 Kč/kg 

Facebook 

Vysočina

Farma Simandl  

90 Kč/kg 

Facebook

Lubomír Šantrůček – Havlíčkův Brod 

80 Kč/kg 

Facebook

Farma Příložany 

Cena zatím není stanovena 

Facebook

Moravskoslezský kraj 

Farma Lička 

90 Kč/kg 

Farma Lička 

Zahradní centrum Komárov 

79 Kč/kg 

Facebook 

Pardubický kraj

Statek Malejov  

Cena zatím není stanovena 

Statek Malejov

Farma Drahoš 

75 Kč/kg 

Farma Drahoš – Novinky 

Královéhradecký kraj 

Agrodružstvo Lhota pod Libčany 

170 Kč/kg

Agrodružstvo Lhota pod Libčany 

Jahody Černožice 

Cena zatím není stanovena 

Blog farmáře – (jahodycernozice.cz) 

Farma Podhorní Újezd 

88 Kč/kg 

Facebook 

Jahody Piletice 

99 Kč/kg  

Samosběr jahod | Jahody Piletice 

Ovocnářství Hlaváček 

Cena zatím není stanovena   

Ovocnářství u Hlaváčků (ovocnarstvihlavacek.cz) 

Ústecký kraj 

Jahodárna Brozany 

89 Kč/kg 

Samosběr jahod | Jahodárna Brozany nad Ohří (jahodarnabrozany.cz) 

Žatecká farma 

85 Kč/kg 

Facebook 

Rodinná farma Hrdlička 

120 Kč/kg 

Facebook 

Samosběr Černěves 

80 Kč/kg 

Facebook 

Jihočeský kraj 

Farma u Miklasů 

89 Kč/kg 

Facebook 

Jahodová plantáž Dolní Pěna 

Cena zatím není stanovena  

Domů | Jahodová plantáž • Dolní Pěna • Ing. Petr Nouza (jahody-nouza.cz) 

Zahradnictví Černoch  

90 Kč/kg

Facebook 

Jahody Vodňany – Manho CZ

85 Kč/kg

Facebook

Plzeňský kraj 

Jahodárna Klatovy  

Cena zatím není stanovena 

Jahodárna Klatovy (jahodyklatovy.cz) 

Středočeský kraj 

Farma Dryák 

99 Kč/kg 

Facebook 

Prodejna Farma Novák 

95 Kč/kg 

Facebook 

Berry servis 

Cena zatím není stanovena 

Berry servis – pěstování a prodej čerstvého ovoce, džemů a figosadby 

Farma Hanč Vraňany 

99 Kč/kg 

Samosběr jahod – Farma Vraňany (farmavranany.cz) 

Jahody Oskořínek 

Cena zatím není stanovena 

Jahodárna Oskořínek – samosběr jahod, jahody (unas.cz) 

Ovocné sady Bříství  

99 Kč/kg 

Jahody – Bříství (bristvi.cz) 

Jahodárna Lysá nad Labem  

82 Kč/kg 

Facebook 

Starokolínské jahody 

80 Kč/kg 

Starokolínské jahody 

Jahodárna Kouřim  

99 Kč/kg 

Jahodárna Kouřim (jahodarna-kourim.cz) 

Karlovarský kraj 

Jahodárna Šabina 

Cena zatím není stanovena 

Facebook 

Liberecký kraj 

Sempra Turnov 

90 Kč/kg

SAMOSBĚR JAHOD | sempra-turnov.cz 
Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

