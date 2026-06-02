Samosběry jahod 2026 se rozbíhají: Kde si je nasbíráte nejlevněji?

Samosběry jahod se v Česku postupně rozjíždějí. První farmy už otevřely svá pole veřejnosti, další budou termíny zahájení upřesňovat v následujících dnech podle počasí a dozrávání úrody. Nejrychleji letos sezóna odstartovala především v Jihomoravském kraji, kde mají pěstitelé díky příznivějším podmínkám náskok oproti ostatním krajům.
Pěstitelé očekávají větší úrodu než v loňském roce
Zájem o samosběry se v Česku každým rokem zvyšuje. Lidé si mohou nasbírat čerstvé jahody přímo na poli, často za výhodnější cenu, než za jakou je koupí v obchodech. Podle pěstitelů navíc letošní sezóně zatím přeje počasí více než v předchozích letech, kdy úrodu na mnoha místech poškodily jarní mrazy.
Například v Jahodárně Huštěnovice zahájili samosběr v pondělí 1. června a další termíny pak budou následovat během týdne. „Úroda se jeví, že bude o něco málo lepší než v loňském a předloňském roce, kdy bylo velké poškození jahod mrazem,“ uvedl Josef Maňásek z Jahodárny Huštěnovice. Cena samosběru tam letos vyjde na 90 korun za kilogram.
Více jahod očekávají také na Farmě Simandl v Jiraticích. „Letos máme trochu větší výměru a podařilo se nám květy uchránit před mrazem, takže očekáváme větší úrodu,“ sdělil Jan Simandl. Přesný termín zahájení samosběru zatím farma upřesňuje podle dozrávání plodů, podle odhadů by ale mohl začít během několika dnů. Cena zůstane stejně jako loni na 90 korunách za kilogram.
Platba většinou jen v hotovosti
Na samotný samosběr se lidé obvykle vydávají s vlastními nádobami, do kterých si jahody sbírají. Hodí se pevné košíky, přepravky nebo plastové misky, které plody neponičí. Některé farmy nabízejí vlastní nádoby.
Osvědčené je také vzít si s sebou hotovost, protože ne všechny farmy umožňují platbu kartou. Vzhledem k tomu, že se sbírá přímo na poli, je vhodná pevná obuv a oblečení, které může přijít do kontaktu s hlínou. V teplých dnech se pak hodí i pokrývka hlavy a dostatek pití.
Na většině farem není povolený vstup s domácími mazlíčky, a to zejména z hygienických důvodů.
Přinášíme přehled míst, kde si letos můžete jahody nasbírat sami. U jednotlivých farem najdete odkazy na webové stránky nebo sociální sítě, kde se dozvíte aktuální informace o termínech samosběrů i dalších důležitých podrobnostech.
Na některých místech teprve jahody dozrávají, a samosběry se tak budou v následujících dnech postupně rozjíždět. Z tohoto důvodu zatím nejsou u všech farem stanovené konečné ceny za kilogram. Pěstitelé často vyčkávají na aktuální vývoj úrody, aby mohli cenu určit podle jejího množství a kvality.
|
Jihomoravský kraj
|
Kde
|
Cena za kilogram
|
Další informace
|
Jahody Velké Bílovice
|
90 Kč/kg
|
Zahradnictví Ferby Pasohlávky
|
90 Kč/kg
|
Ovocnářství Buzrla
|
90 Kč/kg
|
Jahody Štefan Turoň
|
90 Kč/kg
|
Farma Seda
|
99 Kč/kg
|
Jahodárna Brno – Podolí
|
99 Kč/kg
|
Jahody Šakvice
|
90 Kč/kg
|
Zelenina Kovář, Kupařovice
|
90 Kč/kg
|
Farma Chrástovi
|
90 Kč/kg
|
Jahodárna Chválkovice
|
80 Kč/kg
|
Olomoucký kraj
|
Jahodárna Olomouc – Nedvězí
|
99 Kč/kg
|
Farma Měšťánkovi
|
80 Kč/kg
|
Jahodárna Prostějov
|
99 Kč/kg
|
Jahody Olomouc – Skrbeň
|
Cena zatím není stanovena
|
Zlínský kraj
|
Jahodárna Huštěnovice
|
90 Kč/kg
|
Vysočina
|
Farma Simandl
|
90 Kč/kg
|
Lubomír Šantrůček – Havlíčkův Brod
|
80 Kč/kg
|
Farma Příložany
|
Cena zatím není stanovena
|
Moravskoslezský kraj
|
Farma Lička
|
90 Kč/kg
|
Zahradní centrum Komárov
|
79 Kč/kg
|
Pardubický kraj
|
Statek Malejov
|
Cena zatím není stanovena
|
Farma Drahoš
|
75 Kč/kg
|
Královéhradecký kraj
|
Agrodružstvo Lhota pod Libčany
|
170 Kč/kg
|
Jahody Černožice
|
Cena zatím není stanovena
|
Farma Podhorní Újezd
|
88 Kč/kg
|
Jahody Piletice
|
99 Kč/kg
|
Ovocnářství Hlaváček
|
Cena zatím není stanovena
|
Ústecký kraj
|
Jahodárna Brozany
|
89 Kč/kg
|
Samosběr jahod | Jahodárna Brozany nad Ohří (jahodarnabrozany.cz)
|
Žatecká farma
|
85 Kč/kg
|
Rodinná farma Hrdlička
|
120 Kč/kg
|
Samosběr Černěves
|
80 Kč/kg
|
Jihočeský kraj
|
Farma u Miklasů
|
89 Kč/kg
|
Jahodová plantáž Dolní Pěna
|
Cena zatím není stanovena
|
Domů | Jahodová plantáž • Dolní Pěna • Ing. Petr Nouza (jahody-nouza.cz)
|
Zahradnictví Černoch
|
90 Kč/kg
|
Jahody Vodňany – Manho CZ
|
85 Kč/kg
|
Plzeňský kraj
|
Jahodárna Klatovy
|
Cena zatím není stanovena
|
Středočeský kraj
|
Farma Dryák
|
99 Kč/kg
|
Prodejna Farma Novák
|
95 Kč/kg
|
Berry servis
|
Cena zatím není stanovena
|
Berry servis – pěstování a prodej čerstvého ovoce, džemů a figosadby
|
Farma Hanč Vraňany
|
99 Kč/kg
|
Jahody Oskořínek
|
Cena zatím není stanovena
|
Ovocné sady Bříství
|
99 Kč/kg
|
Jahodárna Lysá nad Labem
|
82 Kč/kg
|
Starokolínské jahody
|
80 Kč/kg
|
Jahodárna Kouřim
|
99 Kč/kg
|
Karlovarský kraj
|
Jahodárna Šabina
|
Cena zatím není stanovena
|
Liberecký kraj
|
Sempra Turnov
|
90 Kč/kg