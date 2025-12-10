Jaké to je rozjíždět firmu po boku miliardáře?

Příběh POJISTENI.cz se začal psát už v roce 2007, kdy se rozjížděl projekt online pojištění v době, kdy na něco takového nebyl český trh ani legislativa připravená. Následovalo zhruba pět let složitého období, kdy se nedařilo prosadit projekt podle původních představ. Dokonce to došlo tak daleko, že se vážně uvažovalo o prodeji toho nejcennějšího, co firma měla ,tedy domény pojisteni.cz. A právě v této fázi se naše cesty protnuly.
Tehdy jsem vedl firmu, která dodávala moderní technologie do domů a zaměřovala se hlavně na majetnější klientelu a investory. Nabídka na zprostředkování prodeje domény pojisteni.cz pro mě byla velká výzva a bral jsem ji jako zajímavou obchodní příležitost. Velmi rychle se ukázalo, že o tuto doménu je mezi zájemci skutečný boj. Informace, které se během jednání sbíraly, postupně vedly k myšlence zkusit projekt znovu nastartovat jako nový startup.
Prodat, nebo neprodat?
Na stole ležela připravená smlouva na prodej domény za 10 000 000 Kč. Psal se rok 2014, seděli jsme s Josefem (pozn. Josef Grill, majitel společnosti WEDOS) a přemýšleli, jestli má smysl vše ještě jednou rozjet od nuly. „Tady pro mě začíná příběh o tom, jaké to je podnikat s miliardářem,“ říká František.
Kamarádi se mě často ptali, jak takové jednání vypadalo a co pro mě znamenalo, že jsem dostal důvěru vybudovat firmu znova od začátku. Celé to stálo na Josefově důvěře ve mě, dobré zkušenosti z předchozí spolupráce a na vysoké kvalitě mé práce s mou další firmou se kterou jsem pro něj dělal již předtím. Dodnes si pamatuji zásadní větu, kterou pronesl:
„Dám vám možnost postavit novou firmu na pevných základech, které jste si ověřil při nabízení domény, jejíž hodnota je opravdu vysoká. Vy do toho dáte svůj čas a posunete firmu dopředu.“
Zazněla ale i druhá důležitá část:
„Možná po vás někdy budu chtít věci, se kterými nebudete úplně souhlasit, ale budu trvat na tom, aby se udělaly přesně tak. S tím do toho musíte jít, někdy je prostě potřeba poslechnout, i když se to v tu chvíli nezdá.“
To byl zlomový moment. Samozřejmě to nebylo tak rychlé a jednoduché, jak to zní na papíře, měl jsem čas vše promyslet a zvážit.
Jako projektový manažer jsem dostal sérii úkolů, které bylo potřeba splnit, aby se definitivně rozhodlo, zda Josef do projektu vloží významnou počáteční investici. Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo oslovit nejlepšího programátora v jižních Čechách, konkrétně jsem dostal jméno a šel jsem do toho. Jsem dodnes přesvědčený, že to byl další zásadní krok k začátku spolupráce. Jsem rád, že jsem mu dokázal předložit business plán, který ho zaujal natolik, že nabídku přijal.
Dalším zásadním krokem bylo ověřit, jestli budou ochotné spolupracovat i největší pojišťovny na trhu. To byla možná ta největší výzva. V roce 2015 se pojišťovny online srovnávačům bránily a už vůbec nechtěly pustit čisté online sjednání bez podpisu, papíru a tradičního pojišťováka.
Všechna jednání se podařila i když to opravdu nebylo jednoduché a projekt dostal zelenou. V roce 2015 jsme ve třech lidech začali znovu, od úplného začátku, budovat POJISTENI.cz, tentokrát už s jasnou strategií a pod dohledem Josefa.
Začátky plné překvapení
První roky byly pestré, plné jednání a mnoha překážek. Jezdil jsem osobně do největších pojišťoven a znovu a znovu… narážel na nepochopení. Z dnešního pohledu již vím, že v tom často byl i jednoduchý nezájem a nedůvěra v to, že online pojištění může fungovat i bez osobního kontaktu. Zajímavé bylo, že čím menší pojišťovna, tím lepší komunikace a větší ochota zkoušet nové věci.
Naše vlastní systémy pro online sjednávání měly velké výhody a samozřejmě i pár nevýhod. Jako první v Česku jsme nabídli stoprocentně online sjednání pojištění odpovědnosti. Jedna z velkých českých pojišťoven dokonce nasadila naše řešení přímo na svůj web jako hlavní sjednávací nástroj. Vyvinuli jsme také exkluzivní kalkulačku úrazového pojištění online, kterou máme na trhu dodnes jako jediní.
POJISTENI.cz umožňuje online pojištění domény, což je něco co dodnes nikdo nenabízí, přitom online život je dnes běžnou součástí života každého z nás a různé další vychytávky, které na trhu v pojištění nejsou obvyklé.
Před covidem se nám dařilo zejména v cestovním pojištění. Byli jsme na něj perfektně připravení a byl to náš top produkt, kompletně online, bez nutnosti cokoliv tisknout nebo podepisovat. Jenže s příchodem covidu cestování prakticky zmizelo, poptávka po cestovním pojištění spadla téměř na nulu a my stáli před otázkou, co bude dál.
Dnes vím, že to nakonec byla dobrá lekce. Začali jsme se naplno soustředit na další produkty s to pojištění aut, úrazů, odpovědnosti, domácností, nemovitostí a další online pojištění. Čekala nás nová etapa spojená s rozhodnutím zda změnit úplně systém online sjednávání. Ukázalo se, že může být výhodnější přejít na externí řešení, které používají největší hráči na trhu. Těch už moc nezůstalo, většina menších i větších projektů se sloučila nebo prodala. Českých firem, jako jsme my z Hluboké nad Vltavou, je opravdu jen několik, nebo možná nikdo?
Příběh tedy pokračoval, ale bez vlastního IT oddělení v původní podobě. Sjednávací systém jsme přesunuli na externí platformu, což firmě uvolnilo ruce. Automatizaci a rozvoj funkcí si nyní objednáváme u specializované společnosti. Ano, znamená to, že si nemůžeme sami naprogramovat všechny vychytávky, které bychom chtěli. Na druhou stranu máme k dispozici stejné nástroje jako velcí hráči, takže víme, jaké možnosti dostávají klienti jinde a můžeme jim nabídnout minimálně stejně výhodné, nebo i lepší podmínky, dokážeme se i trochu odlišit díky jinému konceptu prodeje a srovnávání cen. Žádné ceny od…, vždy máte v kalkulačce cenu včetně slevy a parametru dle zadání, žádné smlouvání po telefonu nedává smysl a tak si v klidu může každý porovnat a sjednat přesně co potřebuje.
A co dál?
Na začátku byla od Josefa jasná nabídka znovu oživit firmu. Dnes už se občas jen s úsměvem zeptá: „Tak jak se daří POJISTENI.cz?“
Během let jsme spolu strávili hodně času na našich rybářských výpravách za tuňáky. Říkáme tomu „výjezdní porady“. Sedm hodin cesty tam a sedm hodin zpět, kdy máme ideální prostor probrat vše, co firma aktuálně řeší, co je potřeba rozhodnout a kam se posunout. Hodně mluvíme o budoucnosti POJISTENI.cz i o dalších projektech jako WEDOS, VEDOS nebo SODEW.
Budoucnost POJISTENI.cz vidím hlavně v posilování pozice na trhu online pojištění. V Česku ještě pořád není situace tak vyspělá jako v některých zahraničních zemích. Velká část lidí stále raději volí tradiční cestu přes pobočku nebo zprostředkovatele a ani největší pojišťovny nemají vždy chuť plně se zapojit do čistě online prostředí.
Řada lidí se bojí, že firmy jako ta naše budou zneužívat kontakty k agresivnímu dovolávání. To je praxe, kterou u konkurence často vidíme, ale u nás se neděje a ani dít nebude. Věříme, že postupem času si stále více lidí ověří, že to jde i bez otravného telefonu. A pořád jsme přesvědčeni, že rozhodnutí neprodat doménu za 10 000 000 Kč bylo správné.
Co říkají klienti?
„Byl jsem unavený z toho, že všude chtějí telefon a hned volají. Tady ne. Vyplnil jsem údaje, dostal nabídky, v klidu si je porovnal, zaplatil a měl hotovo. Nejrychlejší pojištění, jaké jsem kdy sjednal.“
⭐⭐⭐⭐⭐ průměrně 4,8 z 5 hvězdiček na základě tisíců ověřených recenzí.
Důraz na český původ
POJISTENI.cz je česká firma z Hluboké nad Vltavou. Dokazuje, že i z menšího města může vyrůst služba s celostátním dosahem. Díky moderní online platformě se zabezpečeným provozem jsou služby k dispozici 24 hodin denně, odkudkoli z Česka.
Bez front, bez zbytečného papírování, bez nutnosti čekat na telefonát.
Strategická rozhodnutí na vodě
Strategická rozhodnutí u nás často vznikají u vody na rybách. Když někdo říká, že rybáři jsou „tiší blázni“, u nás to rozhodně neplatí. Právě na těchto cestách vznikla řada nápadů, které pomohly tomu, že je dnes POJISTENI.cz a.s. stále ve hře a má před sebou ještě spoustu prostoru pro další růst.