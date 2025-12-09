Finance.cz  »  Články  »  Co nás čeká ve mzdovém účetnictví v příštím roce?

Co nás čeká ve mzdovém účetnictví v příštím roce?

Rok 2026 je v oblasti mzdového účetnictví rokem revolučních změn. Je tu řada každoročních novelizací, ale i zcela nové a poměrně obsáhlé právní předpisy.
9. 12. 2025
pr článek
2025-11-20-ucto-perex-728x472
Autor: Internet Info

Sdílet

Tou zásadní změnou bude nový zákon o jednotném měsíční hlášení zaměstnavatele, zásadní změny nás čekají i v oblasti zdravotního pojištění nebo příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Všechny novinky důkladně probereme na lednovém školení pro mzdové účetní

Podíváme se na tato témata:

  • minimální mzda, zaručený plat, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí od roku 2026
  • krátký výčet parametrických změn – sociální a zdravotní pojištění, rozhodná částka pro malý rozsah a pro DPP, cestovní náhrady, exekuční srážky a ostatní důležité parametrické údaje 
  • změny v oznamování pracovních úrazů
  • zásadní změny v oblasti zdravotního pojištění – nové výjimky ze zaměstnání a nová kategorie státních pojištěnců
  • povinný příspěvek na produkty spoření na stáří (stručné shrnutí)
  • zákon o jednom měsíčním hlášení s důrazem na nové povinnosti zaměstnavatele v časovém sledu k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. červenci 2026
  • doprovodný zákon k JMHZ – související daňové změny, změny v sociálním pojištění, změny zákona o zaměstnanosti a další se zaměřením na změny účinné od roku 2026
  • nařízení vlády k JMHZ

Školení proběhne online 13. ledna pod taktovkou zkušené lektorky Dagmar Kučerové, odbornice na mzdové účetnictví a personalistiku. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu školení

Dále u nás najdete

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Evropa už utíká od amerických cloudů

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Těžba dat versus strojové učení

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design