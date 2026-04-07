6 drahých chyb při koupi nemovitosti

1. Věcné břemeno
Mezi nejčastější komplikace patří věcné břemeno. Typicky jde o právo dožití nebo užívání nemovitosti třetí osobou, které zůstává v platnosti i po změně vlastníka.
Kupující tak může zjistit, že s nemovitostí nemůže nakládat podle svých představ. Důkladná kontrola listu vlastnictví je proto naprostý základ. Určitě ji nepodceňujte.
2. Zástavní právo
Dalším krokem, který byste neměli vynechat, je kontrola zástavního práva. A zároveň podmínky jeho případného výmazu z katastru.
Jde třeba o pozůstatek předchozí hypotéky, která ještě není administrativně dořešená. Nemusí to být zásadní problém, ale jeho vyřízení může nějakou dobu trvat. Celý proces koupě se tak může zdržet.
3. Nezkolaudovaná nemovitost
Ověřte si také, zda je nemovitost zkolaudovaná. Na pozoru se mějte zejména v případě, kdy uvažujete o podkrovním bytě, bývalém ateliéru nebo skladu.
Na první pohled se může zdát, že se jedná o prostor určený k bydlení. Ale oficiálně to tak být vůbec nemusí. Pokud by se náš černý scénář naplnil a nemovitost kolaudací neprošla, při získávání hypotéky můžete narazit. A zrovna tak i v případě pojištění nemovitosti.
4. Chybně stanovený rozpočet
Až budete sestavovat svůj rozpočet s novou hypotékou třeba od České spořitelny, nezapomeňte na pravidelné výdaje. Ke splátce hypotéky totiž nepatří jen samotný úvěr, ale i energie, daně, fond oprav, doprava, jídlo, služby nebo pojištění.
Jedná se o náklady, kterým se v běžném životě nevyhnete. Proto se je nevyplácí podceňovat. Stejně důležitá je i finanční rezerva pro nečekané situace.
Podle agentury STEM sice 57 % Čechů říká, že se svým příjmem vychází bez problémů, ale pravidelně spoří jen zhruba polovina domácností. A 17 % lidí by si muselo půjčit i na výdaj kolem 50 tisíc korun. Stačí přitom větší oprava auta nebo porucha kotle a rozpočet se sesype jako domeček z karet.
5. Podepsání rezervační smlouvy bez předjednání hypotéky
V praxi se to děje poměrně často. Lidé si vyhlédnou nemovitost, podepíšou rezervační smlouvu a teprve potom začínají řešit financování.
Jenže pokud vám banka úvěr neschválí, můžete tak přijít o desítky tisíc korun. Zjistěte si proto dopředu, na jakou výši hypotečního úvěru dosáhnete ještě před hledáním nemovitosti.
„Setkáváme se s tím, že lidé řeší financování až ve chvíli, kdy mají vybranou nemovitost a podepsanou rezervaci. To ale může být rizikové – pokud úvěr nevyjde, mohou přijít nejen o konkrétní byt či dům, ale i o rezervační poplatek," potvrzuje Petra Skrbková, vedoucí sekce bydlení v České spořitelně, a dodává: „Proto doporučujeme obrátit se na odborníka předem, aby kupující mohli jednat rychle a hlavně s jistotou.“
6. Budoucí náklady na nemovitost
Počítejte i s tím, že koupí to nekončí. Nemovitost bude časem vyžadovat opravy a údržbu a tyto výdaje půjdou za vámi. Proto je dobré mít vedle splátky hypotéky i finanční rezervu.
Hypotéka není strašák. Naopak. Při dobré přípravě může být správným krokem k vlastnímu bydlení. Důležité je mít jasno v rozpočtu a vědět, co vás čeká.
S tím vám může pomoct i zkušený hypoteční poradce, který vám pomůže nastavit hypotéku podle vaší situace.
Zdroje: https://www.stem.cz/financni-situace-domacnosti-se-zlepsuje-tretim-rokem-v-rade/