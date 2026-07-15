Aktuální úrokové sazby na spořicích účtech: Kde získáte přes 4 % a proč se spoření opět vyplatí?

Jaká je aktuální situace na trhu spořicích účtů?
Zatímco běžné účty slouží výhradně k denním transakcím a peníze na nich kvůli nulovému úroku zbytečně ztrácejí hodnotu, spořicí účet představuje ideální nástroj pro uložení pohotovostní finanční rezervy. Bankovní ústavy v boji o klienty přicházejí s atraktivními bonusovými sazbami.
Nejvyšší výnosy však bývají často navázány na splnění drobných podmínek, jako je aktivní používání platební karty nebo omezení výše vkladu.
Přehled nejvýhodnějších spořicích účtů v červenci 2026
V tabulce naleznete srovnání bank, které aktuálně nabízejí nejatraktivnější úrokové sazby na spořicích účtech:
|
Banka
|
Produkt
|
Max. úroková sazba
|
Limity a hlavní podmínky
|
Banka CREDITAS
|
Spořicí účet TOP
|
Až 4,25 % p.a.
|
Do limitu 500 000 Kč; bonus za pravidelné investování.
|
mBank
|
mSpořicí účet Plus
|
Až 4,21 % p.a.
|
Pásmo do 250 000 Kč; bonusová sazba podmíněna aktivitou po 3 měsících.
|
Raiffeisenbank
|
Bonusový spořicí účet
|
Až 4,20 % p.a.
|
Do limitu 500 000 Kč; nutné alespoň 10 plateb kartou měsíčně.
|
Trinity Bank
|
Narozeninový spořicí účet
|
Až 4,08 % p.a.
|
Do vkladu 200 000 Kč; bez podmínek povinných investic.
|
Česká spořitelna
|
Spoření ČS
|
Až 3,80 % p.a.
|
Do limitu 400 000 Kč; vyžaduje Plus účet a pravidelné investice.
Matematika výnosu: Kolik vám spoření reálně přinese?
Při posuzování výhodnosti spořicích účtů je nutné počítat se srážkovou daní z příjmu, která činí 15 % a banka ji odvádí automaticky.
Při nominální sazbě 4,00 % p.a. je čistá úroková sazba po zdanění 3,40 % p.a.
Vzhledem k tomu, že aktuální míra inflace se pohybuje kolem 2,1 %, dosahujete na spořicím účtu kladného reálného výnosu přibližně 1,3 % p.a. Peníze vám tedy na spořicím účtu neztrácejí kupní sílu, ale naopak se mírně zhodnocují.
Komentář finančního portálu Leverage.cz
„S ohledem na stabilizovanou nízkou míru inflace a úrokové sazby na nejlepších spořicích účtech kolem 4 % je tento produkt i po započtení patnáctiprocentní srážkové daně ideální volbou. Pro každého, kdo hledá konzervativní zhodnocení a vyžaduje, aby měl své finance kdykoli plně k dispozici bez jakýchkoliv sankcí či výpovědních lhůt, představují dnešní ‚spořáky‘ bezpečný základ finančního portfolia.“ říká Ing. Michal Bajer CEO portálu Leverage.cz
Na co si dát pozor při výběru spořicího účtu?
Při výběru ideálního produktu nepohlížejte pouze na samotné procentuální úročení, ale prostudujte si také následující parametry:
- Omezení výše vkladu (pásmové úročení): Banky nejvyšší sazby často uplatňují jen do určité částky (např. do 200 000 Kč nebo 500 000 Kč). Vyšší zůstatky mohou být úročeny výrazně nižší sazbou.
- Podmínky pro získání bonusového úroku: Informujte se, zda banka nevyžaduje minimální počet plateb kartou, založení podílových fondů či pravidelný měsíční příchozí zůstatek.
- Garantovaná garance sazby: Úroky na spořicích účtech jsou pohyblivé. Banka je může změnit v závislosti na rozhodnutích České národní banky.
- Zákonné pojištění vkladů: Všechny vklady u licencovaných bank v ČR podléhají zákonnému pojištění vkladů do 100 % výše, a to až do limitu 100 000 EUR (cca 2,4 mil. Kč) na jednoho klienta.
Sjednání spořicího účtu zabere v internetovém nebo mobilním bankovnictví jen několik minut. Založení i vedení bývá zdarma, proto dává smysl držet provozní peníze na běžném účtu a jakýkoliv volný přebytek obratem převádět na účet spořicí. Získáte tak maximální flexibilitu i stabilní úrokový výnos bez zbytečného rizika.