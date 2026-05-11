Finance.cz  »  Články

Archivace, GDPR a osobní spisy pod kontrolou: jednodenní školení pro mzdové a personalisty

Co uchovávat, jak dlouho, kdy dokumenty vyřadit a jak správně nakládat s osobními údaji zaměstnanců i uchazečů? Odpovědi nabídne online školení, které spojí archivaci dat a ochranu osobních údajů.
Dnes
pr článek
školení
Autor: Internet Info

Sdílet

Na 8. června jsme pro vás připravili školení 2v1. Během jednoho dne probereme to nejdůležitější z archivace dat a ochrany osobních údajů. Školení proběhne online, takže se na ně můžete pohodlně připojit odkudkoliv, a povede ho zkušená lektorka mzdového účetnictví a specialistka personální agendy Růžena Klímová.

Na školení se bude věnovat těmto okruhům:

Archivace dat

Právní předpisy

Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů

Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv

  • Archivace digitální a analogová
  • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
  • Ohlašovací povinnosti vůči ÚSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele

Spisová služba 

Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy

  • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
  • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady atd.
  • Elektronické zasílání ELDP a výplatních pásek
  • Archiválie a jejich archivace 

Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti

  • Právní úprava – nařízení GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., zákon č. 111/2019 Sb.
  • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů), správce údajů, zpracovatel, pověřenec
  • Kdo musí mít pověřence
  • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů 
  • Povinnosti při zpracování osobních údajů
  • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
  • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
  • Vnitřní předpis o osobních údajích
  • Záznam o instruktáži o osobních údajích
  • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
  • Předávání osobních údajů OSSZ
  • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
  • Záznamy o zpracování
  • Likvidace osobních údajů
  • Správce a zpracovatel
  • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
  • Úřad pro ochranu osobních údajů 
  • Přestupky, správní delikty
  • Kamerový systém
  • Archivace dat a jejich ochrana
  • Osobní dotazníky
  • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
  • Osobní spis a jeho obsah

Kompletní informace a možnost registrace najdete na webu školení.

Dále u nás najdete

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším