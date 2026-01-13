Bez nich by to nešlo: Kdo hlídá bezpečí i peníze?

Bezpečnost a finance se často berou jako dva oddělené světy. Ve skutečnosti spolu ale úzce souvisí. Když selže kontrola peněz, vznikají podvody. Když selže bezpečnost, roste kriminalita. Obojí má přímý dopad na stát, firmy i běžné lidi.
Policisté i finanční odborníci vlastně dělají v určitém smyslu totéž. Hlídají pořádek. Jedni ve společnosti, druzí v penězích. Jak u policie tak ve finanční sféře jde o profese stabilní, potřebné, které navíc mají jasný smysl. Obě mají budoucnost, stěží je nahradí jakýkoliv software.
Policie není jen hlídka v ulicích
Práce policistek a policistů se v posledních letech výrazně proměňuje. Ano, pořád jde o dohled nad veřejným pořádkem a pomoc lidem v krizových situacích. Stále častěji se ale přesouvají k počítačům.
Policie řeší hospodářskou a finanční kriminalitu. Podvody, zpronevěry, falešné faktury, daňové úniky.
V těchto útvarech se sledují toky peněz, analyzují smlouvy a hledají souvislosti. Roste proto poptávka po lidech, kteří kromě fyzické i psychické odolnosti zvládnou logické myšlení a dovedou vyhodnocovat data.
Peníze chce mít každý pod kontrolou
Podobný tlak je vidět i ve firmách. Oblast finanční kontrolydnes patří mezi nejrychleji rostoucí. Důvod je prostý. Náklady rostou a chyby jsou drahé.
Odborníci z finančního controllingu hlídají rozpočty, náklady a plánování nebo kde peníze dávají smysl a kde naopak mizí bez výsledku. Díky tomu mohou firmy reagovat včas a vyhnout se problémům.
Finanční analytik jako prevence
Na controlling navazuje profese finančních analytiků. Tady už se nehledí jen zpět, ale hlavně dopředu. Analytičky a analytici pracují s čísly tak, aby z nich bylo jasné, co firmu čeká.
Dobrá analýza může zabránit špatným rozhodnutím. A tím i finančním ztrátám, které by později musel řešit někdo jiný.
Policii už dlouho chybí lidé
České policii dnes chybí zhruba 5 700 lidí. Tabulkový stav Policie ČR je nastavený na více než 46 tisíc policistů, ve službě je ale dlouhodobě jen kolem 40 tisíc, uvádí Nezávislý odborový svaz Policie ČR.
Reálný nedostatek je ještě o něco vyšší. Část policistů je totiž ve výcviku, na školeních nebo mimo přímý výkon služby. V praxi to znamená, že v ulicích a u vyšetřování pracuje méně lidí, než kolik ukazují oficiální tabulky.