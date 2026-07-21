Čeští živnostníci stále stráví naháněním faktur zhruba 2 hodiny měsíčně

Pozdní platby přitom často nevznikají úmyslně, ale kvůli chybějícímu systému. Česká webová aplikace Upomínej.cz se zaměřuje právě na tuto slabinu: automaticky hlídá splatnosti, připomíná platby za podnikatele a pomáhá tak chránit cash flow i vztahy se zákazníky. V evropském měřítku je přitom problém výrazný – studie ukazují, že faktury jsou v průměru hrazeny se zpožděním kolem 16 dní, což je pro malé podniky často hranice mezi klidným provozem a řešením krizových situací.
„U menších firem a OSVČ nejde u pozdních plateb ve většině případů o zlou vůli, ale o chybějící systém,“ říká Tomáš Tunkl ze spolku Centrum pro inovativní správu pohledávek. „Když správu pohledávek řešíte v tabulkách a ručně dohledáváte platby v internetovém bankovnictví, ztrácíte každý měsíc hodiny času – a zároveň podstupujete zbytečné riziko pro cash flow.“
Proč firmy a OSVČ nedostávají zaplaceno včas
Zpožděné platby dokážou rychle rozhýbat lavinu problémů. Menší firmy a OSVČ pracují s omezenými rezervami, takže několik opožděných faktur může znamenat napjaté cash flow, odkládání vlastních závazků i zbytečný stres. K tomu se přidává skrytá časová náročnost – nahánění faktur, kontrola výpisů a reakce na dlužníky stojí živnostníky podle odhadů až dvě hodiny každý měsíc. Typickým uživatelem je například IT freelancer nebo menší stavební či servisní firma, která měsíčně vystaví několik desítek faktur a jakýkoli výpadek úhrad okamžitě pocítí na provozu.
„Přesto se čeští podnikatelé v této oblasti stále relativně brání využívání pokročilejších systémů. Často řeší správu pohledávek v tabulkách nebo e‑mailem, přestože je to v přepočtu stojí víc času, než kolik by dali za nástroj, jehož měsíční cena je nižší než jedna jejich vyfakturovaná hodina,“ uvádí Jan Bednář, CEO Upomínej.cz.
Praxe zároveň ukazuje, že ve velké části případů nejde o úmyslné neplacení. Faktura zapadne v přeplněné e-mailové schránce, zasekne se na schvalování u nadřízeného, obsahuje drobnou administrativní chybu nebo prostě čeká v papírech na někoho, kdo bude mít čas se jí věnovat. Bez jasného, systematického připomínání se na ni jednoduše zapomene. „Problém často není v tom, že by klient nechtěl zaplatit. Problém je v tom, že na fakturu prostě nikdo systematicky nedohlíží – a živnostník pak měsíčně ztratí klidně dvě hodiny jen tím, že to dohání ručně,“ říká Jan Bednář.
Upomínání jako řízení rizika, ne agrese
Mnoho podnikatelů má z upomínání obavy. Bojí se, že budou působit agresivně, že si zkazí vztah se zákazníkem, a raději „počká ještě týden“, než se ozvou. Tím ale z malé administrativní nepřesnosti vzniká skutečné riziko pro cash flow. Včasná, slušná a profesionální připomínka je přitom běžnou součástí řízení finančního rizika, podobně jako pojištění nebo kontrola smluv. Rozhodující je způsob, jakým je proces nastavený. Emoční, nahodilé telefonáty v momentě frustrace vztahům nepomáhají. Standardizovaná, klidná a předvídatelná komunikace, která se spouští automaticky podle jasných pravidel, naopak působí profesionálně.
„Profesionální upomínání není agrese, ale forma řízení rizika,“ vysvětluje Tomáš Tunkl z Centra pro inovativní správu pohledávek. „Standardizovaný, neutrální proces připomínek chrání vztahy se zákazníky i finance firmy. Automatizace upomínek je pro podnikatele jeden z nejjednodušších kroků, jak zkrátit reálnou dobu inkasa a získat čas na práci, která jim skutečně vydělává.“
Pro OSVČ a malé firmy je velkou úlevou, když klienta upomíná systém neutrálním tónem, nikoli majitel, který s ním zároveň dělá obchod.
Co Upomínej.cz podnikatelům skutečně řeší
Upomínej.cz vznikl jako specializovaný nástroj na jedinou, ale zásadní část podnikání: aby za vystavené faktury přišly peníze včas, bez zbytečné ruční práce a emocí. Aplikace funguje samostatně i jako nadstavba nad stávajícím účetním programem. Podnikatel může fakturu vystavit přímo v Upomínej.cz, nebo do něj nahrát doklady vytvořené v jiných nástrojích, včetně starších neuhrazených faktur. Zkušenost pilotních klientů ukazuje, že už při objemu okolo třiceti faktur měsíčně dokáže automatizace snížit čas věnovaný správě pohledávek o jednotky hodin měsíčně a zkrátit reálnou dobu inkasa o několik dní.
Jakmile je doklad v systému, automaticky se hlídá jeho splatnost. Pokud je zaplacen včas, nic se neděje. Když platba nepřijde, systém odešle nejdříve přátelské připomenutí, poté formálnější upomínku – e‑mailem a SMS, aby se minimalizovalo riziko, že zpráva zapadne. V obtížnějších případech je možné přidat i osobní telefonát, který zajišťuje profesionální operátor volající jménem klienta, ověřuje, zda faktura dorazila, hledá příčinu prodlení a snaží se domluvit konkrétní termín úhrady. Přijaté platby aplikace sleduje přes napojení na bankovní účet a automaticky je páruje s konkrétními fakturami, takže podnikatel má v jednom přehledném rozhraní jasno o tom, co je zaplacené, co se blíží splatnosti a co už je v prodlení.
Citlivým tématem bývá při podobných nástrojích bezpečnost dat. Upomínej.cz proto staví na šifrovaném spojení, hostingu v rámci EU a standardech odpovídajících požadavkům bankovních integrací. Přístup k informacím lze jemně nastavovat podle rolí – jiná práva má účetní, jiná obchodník a jiná vedení firmy. „Podnikatel by neměl každý měsíc ztrácet dvě hodiny naháněním faktur. To je přesně ten typ rutinní práce, který má dělat systém – a člověk se má věnovat svému byznysu,“ doplňuje Jan Bednář, CEO Upomínej.cz.
Úleva pro živnostníky, disciplína pro firmy
Pro živnostníky a malé firmy znamená Upomínej.cz především úsporu času a nervů. Odpadá ruční sledování splatností v tabulkách, dohledávání plateb v internetovém bankovnictví i individuální psaní upomínacích e‑mailů. Pravidla se nastaví jednou a systém je dál důsledně dodržuje. Podnikatel tak získává dvě hodiny měsíčně zpět na práci, která mu skutečně vydělává peníze – a zároveň za systém zaplatí méně, než kolik by si naúčtoval za jedinou fakturovatelnou hodinu své práce.
Větším firmám a organizacím přináší Upomínej.cz možnost zavést jednotný, přehledný proces řízení pohledávek napříč odděleními. Nad stávajícím účetnictvím vzniká srozumitelná „vrstva“ pro správu splatností, ve které má obchod, finance i vedení jasný přehled o tom, kde jsou peníze na cestě, co už se upomíná a co je třeba řešit individuálně – bez nekonečných porad nad tabulkami a e‑maily.
Jednoduchý krok k lepšímu cash flow
Automatizace upomínek je pro OSVČ i firmy relativně malý krok, který ale může zásadně zlepšit stabilitu financí. Nevyžaduje radikální zásah do účetnictví ani složitou implementaci, přitom zkracuje reálnou dobu splatnosti, snižuje počet zapomenutých faktur a vrací podnikatelům čas, který dříve trávili naháněním plateb. Upomínej.cz tak ukazuje, že i zdánlivě úzká oblast – připomínání faktur – může rozhodnout o tom, jestli budou dvě hodiny měsíčně padat na administrativu, nebo na práci, která posouvá byznys dopředu.