Cestování ve více lidech je levnější. České dráhy nabízejí slevu až 25 %

ČD DNY jsou novým typem skupinové slevy. Využít ji mohou skupiny dvou až pěti osob, které cestují společně stejným vlakem a po stejné trase. Výhodou je, že není nutné vlastnit In Kartu ani splňovat jiné podmínky. Nabídka je určená především rodinám, přátelům nebo menším pracovním skupinám, které chtějí cestovat společně a ušetřit na jízdném.
Jak ČD DNY fungují?
Sleva se uplatňuje automaticky při nákupu jízdenek v e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Cestující pouze zadá počet osob a systém sám vypočítá nejvýhodnější dostupnou cenu. Ještě před zaplacením má zákazník přehled o celkové částce i o tom, kolik díky slevě ušetří. ČD DNY lze využít ve 2. i 1. třídě a na většině vnitrostátních vlaků Českých drah.
Kombinace s dalšími slevami
Ano. ČD DNY je možné kombinovat s dalšími dostupnými slevami, například se zvýhodněným jízdným pro děti, studenty nebo seniory. Využít lze také slevy navázané na In Kartu. Výsledná cena tak může být nižší než při nákupu jednotlivých jízdenek zvlášť.
Nechte auto doma
Největší úsporu přináší ČD Dny při společných cestách na výlety, za rodinou nebo na pracovní schůzky. Oproti cestě autem odpadá nutnost řešit palivo, parkování nebo mýto, navíc cestující šetří čas i starosti.
České dráhy touto nabídkou reagují na rostoucí zájem o cenově dostupné cestování ve skupině a rozšiřují možnosti, jak snížit výdaje za dopravu.