Diamanty jako investice: když se krása snoubí s trvalou hodnotou

Proč investovat do diamantů
Diamanty fungují jako konzervativní prvek portfolia. Dlouhodobě si udržují stabilní hodnotu, protože jejich cena závisí nejen na aktuálních tržních podmínkách, ale i na jejich vzácnosti. Vysoce kvalitních diamantů je limitované množství a těžba se postupně omezuje. Příkladem je australský důl Argyle, který byl klíčovým zdrojem růžových diamantů a ukončil těžbu v roce 2020, čímž se zvýšil zájem o již existující kameny. Další výhodou je diskrétnost a přenositelnost. Vysoká hodnota se koncentruje v malém objemu, diamant lze snadno přenášet a v případě potřeby relativně rychle zpeněžit. U investic rozlišujeme tzv. volné diamanty, což jsou samostatné kameny, a diamantové šperky. Pojďme se na tyto dvě formy podívat blíže.
Jak vybírat investiční diamanty?
Není diamant jako diamant a neplatí, že všechny diamanty je možné považovat za investici. Zmiňovaná bývá hranice jednoho až dvou karátů. U menších diamantů dochází k častějšímu kolísání ceny na trhu. Velikost ale není vše. Při úvahách o investiční hodnotě je dobré znát mezinárodní hodnotící systém 4C:
- Carat (hmotnost) – větší diamant obvykle znamená vyšší cenu, ale sám o sobě není zárukou kvality.
- Cut (brus) – kvalitní brus rozhoduje o tom, jaké má diamant optické vlastnosti. Špatně broušený kámen může působit matně, i když má vysokou čistotu.
- Color (barva) – u bílých diamantů se kladně hodnotí bezbarvost, u barevných (včetně černých) je zásadní intenzita a jasnost odstínu.
Clarity (čistota) – čím méně má diamant vnitřních nečistot, tzv. inkluzí, tím je hodnotnější.
Všechny tyto parametry mají vliv na cenu diamantu a žádný z nich nelze opomenout.
Krása šperků jako přidaná hodnota
Speciální kombinaci hodnot pak představují šperky s diamanty. Kromě toho, že slouží jako uchovatel hodnoty, mohou přinášet radost v podobě luxusního doplňku. A na jaké šperky se zaměřit? Zvláštní pozornost si zaslouží barevné fancy diamanty. Ty totiž představují zajímavou investici i v menších karátových hmotnostech. Například prsteny s černým diamantem jsou velmi oblíbené pro svou nadčasovou eleganci. Dále se vyplatí preferovat nadčasový design, který bude vždy žádaný. Příkladem takových šperků jsou třeba jednoduché diamantové pecky, minimalistický náhrdelník s diamantem nebo zásnubní prsten solitér v klasickém designu.
Na co si dát pozor při výběru
Při výběru volných diamantů i šperků je důležité vždy trvat na certifikátu od renomované gemologické laboratoře, jako je GIA, který potvrzuje kvalitu a parametry kamene. Ten má roli rodného listu, a díky němu také můžete v budoucnu s diamantem bez problému obchodovat. Šperky vybírejte raději v renomovaných klenotnictvích a nechte si poradit od odborníků. Myslete také na to, že příliš výhodné nabídky nebo ceny řádově nižší než u konkurence nejsou nikdy dobrým znamením.