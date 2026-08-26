Dovolená se může prodražit o desítky tisíc. Víte, na co si dát pozor?

Pár dní před cestou onemocníte, dítě si zlomí ruku u bazénu nebo auto daleko od domova vypoví službu. Podobné situace mohou kromě pokažených plánů znamenat i účet v desítkách, někdy stovkách tisíc korun.
Problém se může objevit ještě před odjezdem
Stačí nemoc nebo úraz těsně před cestou a místo balení řešíte, kolik ze zaplacené dovolené dostanete zpět. U dražšího zájezdu nebo pobytu rezervovaného dlouho dopředu může jít o nemalou částku.
Právě tady může pomoct pojištění storna. Pokud musíte cestu z pojištěného důvodu zrušit, může vám pokrýt storno poplatky, které by jinak zůstaly na vás. A platí, že čím později cestu zrušíte, tím víc většinou zaplatíte. Na storno ale myslete už během rezervace. Když někdo onemocní a víte, že nikam nejedete, už je na něj pozdě.
Storno řeší jen to, co se pokazí ještě před cestou. A další nečekané výdaje mohou přijít až na místě – stačí obyčejný úraz.
U lékaře nemusí účet končit ošetřením
Horečka, střevní potíže nebo zánět. Doma bychom šli rovnou k lékaři. Ale v zahraničí se k tomu přidá hledání zařízení, jazyková bariéra a otázka, kolik to bude stát.
Málokdo si předem uvědomí, že výdaje ošetřením nekončí. Když se léčba protáhne, můžete platit i za delší pobyt, ubytování doprovodu nebo náhradní dopravu. V krajním případě může být potřeba i repatriace do Česka. Náklady se tak snadno vyšplhají do desítek až stovek tisíc korun.
V podobné situaci byla i rodina s dítětem, které krátce po příjezdu k moři spadlo a zranilo si ruku u bazénu. Úraz nevypadal dramaticky, ale nakonec to byla zlomenina. Díky cestovnímu pojištění TravelCare a asistenční službě Europ Assistance, která nově vystupuje pod značkou Redion, na to rodina nebyla sama. Asistence jí pomohla najít vhodné zařízení a koordinovala ošetření, komunikaci i úhradu nákladů.
Chybou je spoléhat se jen na evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten vám nemusí stačit – nekryje repatriaci do Česka ani péči v soukromých zdravotnických zařízeních.
Výdaje se netýkají jen zdraví. Pokud jedete autem, může rozpočet dovolené výrazně ovlivnit i porucha.
Auto zůstane stát. A domů je to daleko
Porucha auta v zahraničí neznamená jen najít odtah. Musíte řešit, kam vůz odvézt a co dělat, když ho místní servis nedokáže rychle opravit.
Překvapit vás může i cena převozu auta zpět do Česka. Netvoří ji totiž jen vzdálenost mezi místem poruchy a domovem. Odtahová služba musí nejdřív dojet k autu, odvézt ho na určené místo a nakonec se vrátit zpátky. Podle zkušeností Redionu z roku 2026 se průměrné náklady na jednu repatriaci vozidla ze zahraničí pohybují kolem 35 000 Kč. Nejdražší případ řešila asistenční služba ve Španělsku a převoz auta vyšel přibližně na 150 000 Kč.
Před cestou proto kontrolujte nejen technický stav auta, ale i rozsah asistence. Nízký limit nemusí stačit ani na delší odtah, natož na převoz auta domů. S poruchou nebo nehodou doma i v zahraničí vám pomůže automobilová asistence AutoCare, která podle sjednané varianty zajistí pomoc s vozidlem i posádkou.
Ať už řešíte storno, cestovní pojištění nebo asistenci k autu, nestačí jen vědět, že je máte. Důležité je, co skutečně pokrývají.
U pojištění nerozhoduje jen cena
Podívejte se na limity i na to, co pojištění nekryje. A jestli zahrnuje aktivity, které plánujete, třeba rizikovější sporty.
Stejně tak si předem zjistěte, jak pojištění řeší dlouhodobé zdravotní potíže. Pokud komplikace v zahraničí souvisí s existujícím nebo dlouhodobě sledovaným onemocněním, pojištění se na ně nemusí vztahovat.
Doma většinou víte, komu zavolat a co dělat. V cizině je to složitější, takže se hodí mít někoho, na koho se můžete obrátit. Redion v roce 2026 pomáhal klientům ve 160 zemích světa s hledáním lékaře, komunikací i organizací návratu domů. Nečekaným situacím se na dovolené nevyhnete. Ale můžete se na ně připravit tak, abyste je nemuseli řešit úplně sami.