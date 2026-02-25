Investice do efektivity
V prostředí rostoucích nákladů na pracovní sílu, energie a nájemné se efektivita stává klíčovým faktorem přežití. Euromedia proto vsadila na automatizaci svého distribučního centra ve Stochově, kde implementovala robotický systém AutoStore.
Investice přesahující stovky milionů korun umožňuje rychlejší vychystávání objednávek, vyšší přesnost a lepší zvládání sezónních špiček. Modernizovaný sklad dokáže obsluhovat jak kamenné prodejny, tak e-shop a velkoobchodní partnery.
Konsolidace jako reakce na tlak trhu
Paralelně s technologickou modernizací proběhla výrazná konsolidace trhu. Euromedia dokončila fúzi s KNIHCENTRUM, silným hráčem v prodeji knih. Následovalo převzetí části prodejen KANZELSBERGER, včetně brněnského knihkupectví Barvič & Novotný.
Tím vznikl model, který propojuje nakladatelství, distribuci i maloobchod pod jednu skupinu. Vertikální integrace umožňuje lepší řízení zásob, optimalizaci procesů a rychlejší reakci na poptávku.
Značka LUXOR je největší knihkupecká síť podle počtu poboček
LUXOR, který je součástí skupiny Euromedia, dnes provozuje více než 70 prodejen v 50 městech po celé České republice. Po dokončených akvizicích se stal největší knihkupeckou sítí v Česku z pohledu počtu poboček.
Rozšíření regionální přítomnosti posiluje fyzickou dostupnost knih a stabilizuje maloobchodní segment, který v posledních letech čelil tlaku online prodeje.
Současně dochází k modernizaci konceptu prodejen. LUXOR postupně přechází k modelu, který kombinuje klasický prodej s kulturními akcemi a komunitním rozměrem. Tento přístup má zvýšit návštěvnost a prodloužit čas, který zákazník v prodejně tráví.
Knižní klub součástí značky LUXOR
Dalším krokem bylo sjednocení Knižního klubu pod značku LUXOR. Věrnostní program nyní funguje napříč celou sítí i online prostředím. Tato změna zajistila zjednodušení principu fungování Knižního klubu, je modernější, a především pro zákazníky dostupnější.
Členové mohou i nadále využívat klubové ceny se slevou až 20 % na prodejnách, na e-shopu i v mobilní aplikaci. Integrace věrnostního programu umožňuje centralizovanou práci se zákaznickými daty a přesnější cílení marketingových aktivit. Z obchodního hlediska jde o nástroj, který podporuje opakované nákupy a dlouhodobou zákaznickou hodnotu.
Omnichannel model a digitální obsah
Euromedia zároveň rozvíjí digitální část byznysu a pro zákazníky vylepšují jejich mobilní aplikaci, která má stále rostoucí počet uživatelů. Aplikace MŮJ LUXOR nyní propojuje věrnostní účet, e-shop a nabídku audioknih a e-knih. Digitální formáty představují rostoucí segment, který doplňuje tradiční tištěnou produkci. Strategie spočívá v budování plně funkčního omnichannel modelu, kde zákazník může kombinovat kamenný nákup, online objednávku i digitální obsah.
Rozšířené platební metody jako nástroj zvýšení konverze
LUXOR rozšířil také platební možnosti. Vedle hotovosti a platebních karet přijímá Apple Pay a Google Pay, ale i odložené platby Skip Pay, Twisto Pay a MúzaPay. K dispozici jsou rovněž zaměstnanecké benefity Benefit Plus, eBenefit, Edenred a Pluxee. Rozšíření platebních metod je součástí strategie zaměřené na zvýšení konverzního poměru a odstranění bariér při nákupu.
Směřování k finančně stabilnějšímu modelu
Kombinace investic do logistiky, konsolidace trhu, práce s loajalitou a digitalizace vytváří robustnější obchodní model. Euromedia tak reaguje na měnící se prostředí retailu i na tlak na efektivitu.
Český knižní trh zůstává relativně stabilním segmentem, avšak bez technologických investic a konsolidace by bylo obtížné udržet konkurenceschopnost. Model, který Euromedia buduje, odpovídá trendům známým z jiných oblastí maloobchodu – propojení fyzické sítě, e-commerce a digitálních služeb pod jednotnou značkou.