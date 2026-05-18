Jak ušetřit za mobilní data v zahraničí: průvodce cestovními eSIM aplikacemi

Roaming v roce 2025 přestal být přenosová katastrofa, jakou bývával — ale zdaleka to není zadarmo. V rámci EU platí fair use limity, které většina operátorů nabízí bez příplatku. Jakmile ale překročíte hranice EU — do Thajska, Turecka, Egypta nebo USA — cena za datový roaming znatelně roste a u některých tarifů se může vyšplhat na stovky korun za každý gigabyte. Cestovatel, který na dovolené spotřebuje 3–5 GB dat, může za roaming mimo EU zaplatit výrazně víc, než za celý let.
Existuje levnější varianta: cestovní eSIM karta. Funguje bez fyzické výměny SIM, aktivuje se přes aplikaci za pár minut a v mnoha destinacích vyjde třikrát až pětkrát levněji než klasický roaming. Níže vysvětlujeme, co eSIM je, jak ji použít a které aplikace čeští cestovatelé nejčastěji volí.
Co je eSIM a jak se liší od klasické SIM karty?
eSIM (embedded SIM) je čip trvale zabudovaný přímo do telefonu nebo hodinek. Na rozdíl od plastové nano-SIM ho nelze vyjmout — profil operátora se do něj nahraje vzdáleně, buď naskenováním QR kódu, nebo přímo přes aplikaci.
Technicky jde o standard GSMA SGP.22, který podporuje více profilů najednou. Prakticky to znamená: váš domácí T-Mobile nebo O2 profil zůstane v telefonu beze změny, a vy k němu prostě přidáte druhý — cestovní — profil s lokálními daty v cílové zemi. Přepínání mezi nimi trvá sekundu v nastavení telefonu.
Které telefony eSIM podporují? Od roku 2018 ji nabízí téměř všechny vlajkové modely:
· iPhone XS a novější (XR, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
· Samsung Galaxy S20 a novější, řada Z Fold/Flip
· Google Pixel 3 a novější
· Huawei P40 a novější (s výjimkami dle trhu)
· Většina Apple Watch od Series 3, Samsung Galaxy Watch od série 4
Jestli váš telefon eSIM podporuje, ověříte v Nastavení → Mobilní data → Přidat datový plán. Pokud tato volba existuje, jste připraveni.
Proč je cestovní eSIM levnější než roaming?
Operátoři jako T-Mobile nebo O2 účtují roaming s marží, která pokrývá jejich náklady na smlouvy s lokálními sítěmi i s jejich vlastní provozní režií. Cestovní eSIM aplikace nakupují datové kapacity přímo od lokálních operátorů ve velkém — a část úspory přenášejí na zákazníka.
Orientační srovnání nákladů na data v zahraničí mimo EU (ceny se liší podle tarifu a destinace — aktuální sazby vždy ověřte přímo u svého operátora nebo v aplikaci):
|
Způsob připojení
|
Orientační cena
|
Poznámka
|
Vodafone World Roaming
|
199 Kč / den za 1 GB
|
Platí ve vybraných zemích mimo EU
|
O2 roaming mimo EU
|
3,90 Kč za MB bez balíčku
|
V některých zemích automatický limit 1 500 Kč
|
T-Mobile roamingové balíčky
|
od stovek Kč za několik GB
|
Cena závisí na destinaci
|
Cestovní eSIM (Yesim, Airalo, Saily)
|
Nižší — od jednotek dolarů za GB
|
Cena se liší podle země a objemu dat
Konkrétní rozdíl závisí na cílové zemi a zvoleném tarifu — ale ve většině destinací mimo EU vychází cestovní eSIM výrazně levněji než roaming u domácího operátora. Před cestou se vyplatí porovnat obě varianty.
Výhoda eSIM navíc spočívá v tom, že si datový balíček koupíte ještě doma — bez fronty na letišti, bez hledání místního prodejce, bez potřeby drobných v cizí měně.
Jak vybrat správnou cestovní eSIM aplikaci?
Na trhu je dnes přes dvacet aplikací s cestovními eSIM tarify. Liší se pokrytím zemí, cenou za GB, rychlostí sítě a kvalitou zákaznické podpory. Při výběru se vyplatí sledovat čtyři věci:
· Pokrytí cílové země: ne každá aplikace nabízí eSIM do každé destinace. Před nákupem ověřte, zda balíček existuje pro vaši konkrétní zemi.
· Typ balíčku: lokální (jen jedna země), regionální (např. celá Asie) nebo globální. Regionální balíčky vycházejí lépe při objezdu více zemí.
· Rychlost sítě: většina aplikací nabízí LTE/4G, prémiové tarify mají 5G tam, kde to infrastruktura umožňuje.
· Platnost a sdílení dat: některé tarify vyprší za 7 dní, jiné platí 30 nebo 90 dní. Zkontrolujte, zda lze sdílet hotspot s dalšími zařízeními.
Tři aplikace, které čeští uživatelé nejčastěji používají:
|
aplikace eSIM od Yesim
|
Česky, globálně, s VPN navíc
· Pokrytí: 200+ zemí, lokální i regionální balíčky
· Cena: aktuální tarify zobrazíte přímo v aplikaci po výběru destinace
· Speciální funkce: integrovaná VPN zdarma ke každému balíčku — hodí se pro bezpečné připojení na hotelové Wi-Fi
· Rozhraní dostupné v češtině
· Promo kód: YEFINCZ10 — 10 % sleva na první nákup
· Stáhnout aplikaci eSIM od Yesim (iOS a Android)
|
Airalo
|
Největší katalog, nízké ceny, žádné české rozhraní
· Pokrytí: 200+ zemí — největší výběr na trhu
· Cena: zobrazena v USD přímo v aplikaci; v populárních destinacích patří k nejlevnějším
· Funguje jako e-shop s eSIM tarify: nakoupíte balíček, dostanete QR kód
· Zákaznická podpora pouze v angličtině, rozhraní aplikace bez češtiny
· Oblíbená volba pro časté cestovatele díky věrnostnímu programu Airmoney
|
Saily (od Nord Security)
|
Jednoduchý UX, férové ceny, záda kryta značkou NordVPN
· Pokrytí: 165+ zemí
· Cena: zobrazena v aplikaci; srovnatelná s konkurencí
· Za aplikací stojí Nord Security — stejná firma jako NordVPN; pro některé uživatele je to zárukou spolehlivosti
· Čistý, přehledný design aplikace; aktivace trvá do 5 minut
· Zatím bez integrované VPN (na rozdíl od Yesim) — pokud chcete VPN i data z jednoho místa, Yesim je výhodnější
Jak aktivovat eSIM krok za krokem
Postup je u většiny aplikací stejný — liší se jen detaily rozhraní.
1. Stáhněte aplikaci a vytvořte účet.
2. Vyberte balíček — zemi nebo region, objem dat a délku platnosti.
3. Zaplaťte kartou nebo přes Apple Pay / Google Pay.
4. Nainstalujte eSIM profil: buď naskenujte QR kód přímo z aplikace, nebo klepněte na tlačítko přímé instalace.
5. V nastavení telefonu přepněte mobilní data na nový eSIM profil. Domácí SIM nechte aktivní pro hovory a SMS.
6. Po příletu se síť připojí automaticky. Nemusíte nic dalšího nastavovat.
Tip: eSIM profil nainstalujte ještě doma, kde máte spolehlivé Wi-Fi. V letišti nebo v letadle to sice taky jde, ale proč si dělat zbytečný stres.
Nejčastější dotazy
Je eSIM bezpečná?
Ano. eSIM profil je šifrovaný a vázaný na IMEI vašeho telefonu — nikdo jiný ho nemůže použít na jiném zařízení. Navíc nepřijdete o fyzickou kartu, protože žádná neexistuje.
Mohu mít eSIM a fyzickou SIM ve stejném telefonu?
Většina moderních telefonů podporuje duální SIM: jedna fyzická nano-SIM + jedna nebo více eSIM. Konkrétní kombinace závisí na modelu — iPhone 13 a novější v Česku podporuje jednu nano-SIM a jednu eSIM současně.
Co dělat, když eSIM nefunguje v zahraničí?
Nejprve zkontrolujte, zda je datový roaming v nastavení telefonu povolen pro eSIM profil. Pokud ano a síť stále nefunguje, kontaktujte podporu aplikace — většina z nich (včetně Yesim) odpovídá přes chat do 15–30 minut. Jako záloha vždy pomůže připojení přes hotelové nebo kavárenské Wi-Fi.
Jak zjistím, zda můj telefon podporuje eSIM?
Otevřete Nastavení → Mobilní data (nebo Mobilní sítě). Pokud vidíte volbu „Přidat datový plán“ nebo „Přidat eSIM“, telefon ji podporuje. Alternativně zadejte *#06# — zobrazí se EID číslo, které eSIM-kompatibilní telefony mají vždy.
Shrnutí
Cestovní eSIM není pro technické nadšence — je pro každého, kdo nechce platit třikrát víc za mobilní data jen proto, že zrovna není doma. Instalace zabere pět minut, přínos je okamžitý a aplikací je dost na to, aby si každý vybral podle svých priorit.
Pokud plánujete cestu mimo EU nebo chcete mít data spolehlivě za rozumnou cenu, porovnejte nabídky předem. aplikace eSIM od Yesim je jednou z mála, které nabízejí české rozhraní, pokrytí ve 150 zemích a integrovanou VPN — to se hodí zvlášť při práci z kaváren nebo hotelů.