Jak zvládnout ekonomickou realitu díky flexibilním penězům?

Současná ekonomická situace přináší firmám neustálé změny a strukturální šoky. Na rostoucí inflaci zareagovala Evropská centrální banka (ECB) v červnu 2026 zvýšením depozitní úrokové sazby na 2,25 % a očekává se, že tato sazba do března 2027 stoupne na 2,75 %. Majitelé firem a finanční manažeři proto musí přijmout fakt, že éra „levných peněz“ definitivně skončila.
Obavy z nejasného výhledu zároveň znamenají, že firmy při financování růstu na úvěry nedosáhnou tak snadno a potřeba inovativních a flexibilních řešení neustále roste. Andrea Fiori, generální ředitel pobočky VÚB banky v Praze, která se na českém trhu specializuje na firemní financování, hodnotí situaci následovně:
„Poslední roky přinesly firmám velké množství výzev a tradiční bankovní úvěry jim už často nestačí. Požadavky na pevné zajištění majetkem či fixní splátkové kalendáře jsou nekompatibilní s rostoucím tlakem na cash flow a likviditu. VÚB banka na měnící se potřeby reaguje nabídkou flexibilních forem financování – od atraktivních minibondů až po praktický faktoring a trade finance.“
Minibondy jako brána ke kapitálovým trhům
Minibond je střednědobý až dlouhodobý úvěr, strukturovaný formou emise dluhopisů. Je určen pro malé a střední podniky, které plánují financovat organický růst, vývoj nových produktů, expanzi na zahraniční trhy či strategické fúze a akvizice. Jeho klíčovým parametrem je financování bez tvrdého ručení majetkem. Postačuje kvalitní byznys plán a plnění základních finančních kovenantů, které jsou zároveň méně náročné než u běžných úvěrů.
Výhodou minibondu je také jeho delší splatnost až do 7 let a zároveň dvouletý odklad splácení jistiny, což poskytuje dostatečný čas na to, aby nová investice začala generovat zisk. VÚB banka je aranžérem a garantem emise a zároveň upisuje celý objem dluhopisů. Součástí procesu je poradenství, vypracování emisních podmínek a smluvní dokumentace.
„Minibondy, které na český trh přinášíme po vzoru naší mateřské společnosti Intesa Sanpaolo, jsou flexibilní, nevyžadují tvrdé ručení majetkem a otevírají dveře ke kapitálovým trhům i firmám, které by jinak na velký bankovní úvěr nedosáhly. Minibond jim umožní realizovat smysluplné projekty a posílit konkurenceschopnost,“ vysvětluje Andrea Fiori.
Faktoring znamená efektivní řízení cash flow
Faktoring pomáhá firmám uvolnit peníze zamknuté ve vystavených fakturách, snižuje riziko nezaplacených faktur a zjednodušuje správu pohledávek. VÚB banka patří k nejzkušenějším poskytovatelům faktoringu ve střední Evropě a zaměřuje se zejména na bezregresní faktoring, kdy riziko nezaplacení přebírá na sebe.
Tuzemský faktoring je určen pro firmy prodávající na domácím trhu. Peníze firma dostane na účet dříve, než zákazník reálně zaplatí. Vývozní faktoring je určen pro exportéry a chrání před rizikem nezaplacení ze strany zahraničního partnera, dovozní faktoring je určen pro dovozce a buduje důvěru mezi partnery. Nákupní faktoring znamená financování dodavatelského řetězce – odběrateli prodlouží splatnost závazků, přičemž dodavatelé dostanou zaplaceno včas. VÚB banka nabízí také správu pohledávek s cílem odbourat firmě zbytečnou byrokracii.
Trade Finance přináší bezpečný růst doma i ve světě
Nástroje trade finance (financování obchodu) od VÚB banky jsou ideální pro střední i velké podniky, které chtějí expandovat a potřebují ukázat svou důvěryhodnost obchodním partnerům. Nástroje jsou maximálně flexibilní a banka je dokáže přizpůsobit potřebám jakéhokoli odvětví.
Předexportní financování je půjčka, která pokryje náklady na výrobu a zásoby ještě před samotným vývozem zboží. Exportní podnikatelský úvěr představuje přímou podporu při vstupu na nové trhy. Invoice Discounting je rychlá forma provozního financování, kdy firma postoupí bance své krátkodobé pohledávky. VÚB banka poskytuje také bankovní záruky, kdy se oficiálně zaručí před partnery například za splnění smlouvy nebo vrácení zálohy.
„Jsem přesvědčen, že banky se v dnešní době potřebují transformovat z velkých finančních institucí na finanční poradce a partnery. Ve VÚB bance se snažíme poskytovat firmám proaktivní klientský servis spolu s inovativními a flexibilními řešeními,“ dodává na závěr Andrea Fiori.