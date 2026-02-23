Finance.cz  »  Články  »  JMHZ: Jste připraveni na duben?

JMHZ: Jste připraveni na duben?

Jednotné měsíční hlášení má firmám ulevit od administrativní zátěže a dotkne se každého zaměstnavatele.
Dnes
Internet Info
Autor: Internet Info

Zaměstnavatelé budou už zanedlouho podávat první jednotné měsíční hlášení. Jde o převratnou změnu, která přináší řadu nejasných praktických situací. Připravili jsme proto pro vás online školení, na kterém si podrobně projdeme jednotlivé oblasti.

Na školení detailně probereme:

  • Zákon o jednom měsíčním hlášení s důrazem na nové povinnosti zaměstnavatele v časovém sledu k 1. lednu, k 1. dubnu a k 1. červenci 2026.
  • Doprovodný zákon k JMHZ – související daňové změny, změny v sociálním pojištění, změny zákona o zaměstnanosti a další se zaměřením na změny účinné od roku 2026.
  • Nařízení vlády k JMHZ.
  • Vybrané postupy registrace zaměstnanců pro účely JMHZ.

Školení proběhne online 20. března pod taktovkou zkušené lektorky a naší autorky Dagmar Kučerové. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na webu školení.

