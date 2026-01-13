Finance.cz  »  Články  »  Když se mzdy spletou: školení, které vás naučí opravovat výpočty, odvody i srážky bez drahých chyb

Když se mzdy spletou: školení, které vás naučí opravovat výpočty, odvody i srážky bez drahých chyb

Stačí jeden překlep, špatně určená poměrná část mzdy nebo přehlédnutý status pojištěnec státu – a mzdová agenda se během chvíle promění v řetězec oprav, vratek, doplatků a nepříjemných dotazů ze strany zaměstnanců i úřadů.
Ilustrační obrázek

Připravili jsme proto pro vás speciální školení zaměřené na nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví. Postavené je na praxi: ukážeme, jak správně opravovat mzdové výpočty (včetně příplatků, přesčasů a vlivu na průměrný výdělek), jak řešit chybné odvody zdravotního i sociálního pojištění a co dělat, když vznikne přeplatek nebo nedoplatek – včetně sankcí. Dostane se i na opravy zálohy daně a daně, prekluzivní lhůty, srážky ze mzdy se souhlasem i bez souhlasu zaměstnance i na dokument A1 a jeho roli u zaměstnanců z EU. Na závěr otevřeme i často podceňované téma: odpovědnost mzdové účetní a jak se chránit, když chyba už nastala.

Na školení probereme tato témata:

Opravy mzdových výpočtů

  • početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
  • chyby v příplatkových mzdách
  • časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu
  • práce přesčas a kratší pracovní doba

Odvod pojistného na zdravotní pojištění

  • časté chyby v odvodu na ZP
  • prokazování statusu „pojištěnec státu“ (student, poživatel důchodu atd.)
  • opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného

Odvod pojistného na sociální zabezpečení 

  • chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
  • opravy chybného odvodu na SZ
  • sankce při nedoplatku pojistného
  • zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1

Opravy zálohy daně a daně 

  • opravy z titulu pochybení poplatníka
  • opravy z titulu pochybení plátce daně
  • prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
  • sankce z titulu nedoplatku daní
  • titul „odstranění tvrdosti zákona“ – § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.

Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance 

  • správné určení nezabavitelné částky a časté omyly
  • přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení – srážka z hrubé mzdy
  • součinnost vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům

Dokument A1 – příslušnost k právním předpisům – principy určení příslušnosti

Odpovědnost mzdové účetní

Školením vás provede oblíbená zkušená lektorka mzdového účetnictví Růžena Klímová. Školit bude 16. února online a ze školení samozřejmě dostanete záznam, abyste se k němu mohli později kdykoliv vrátit.

