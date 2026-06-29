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Letecký kolaps na obzoru? Jak je to doopravdy s cenami letenek na dovolenou?

Už několik týdnů jsme zahlceni informacemi, že kvůli krizi na Blízkém východě dojde k rušení a zásadnímu zdražení všech letů v Evropě. Je to ale skutečně pravda? Může například zdražit již zakoupená letenka?
Dnes
pr článek
Shutterstock.com
Autor: Shutterstock.com

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Mediální obraz a realita letních dovolených

Pravdou je, že média se naučila lehce strašit a informace o možných výkyvech cen a ovlivnění letecké dopravy samy ženou do extrémů. Aktuálně je zásadním tématem válka v oblasti Blízkého východu a její důsledek v podobě zablokovaného Hormuzského průlivu, kudy proudí značná část světové ropy.

Vše přitom vychází nejen z válečné krize, ale také ze skutečných výpadků desítek tisíc letů, především těch mimo špičku nebo s nízkými maržemi. Nejvíce se rušení letů týkalo dopravce Lufthansa.

Do plošného omezování se pustila i některá letiště kvůli nedostatku paliva pro letecké společnosti, například italská. Jiná letiště ale problém s palivem nemají. To se týká například velké části francouzských letišť, ale také letiště Václava Havla v Praze, které žádné výpadky paliva do konce roku 2026 nepředpokládá.

Palivová a geopolitická krize svým způsobem zasahovala a zasahuje do cen letenek, hlavně na počátku celé krize, tedy v dubnu a v květnu. Jejich navýšení by ale pro letní měsíce přišlo i bez krize, protože se zrovna jedná o hlavní dovolenkovou sezónu stejně jako v předešlých letech.

Mohou zdražit už zakoupené letenky?

Ať už si kdokoliv koupil letenku ještě před krizí, nemusí se obávat jejího zdražení. K tomu letecké společnosti přistupovat nesmí, což potvrdila také Evropská komise. Růst cen paliva totiž není mimořádnou okolností. To znamená, že aerolinky nesmí přidávat žádné přirážky k již zakoupeným letenkám, a ani v případě zrušeného letu nemůžete zůstat bez kompenzace a pomoci na letišti.

Zdražení se tak může týkat vždy jen nových nabídek. Situace ale není zase tak vážná. Letecké společnosti se totiž stabilizovaly zmíněným zrušením nerentabilních letů, takže i ty vytížené zůstávají na podobných, případně jen lehce vyšších cenách. To se týká hlavně evropských aerolinek, které jsou zvyklé nakupovat letecké palivo za fixované ceny.

Jaká je cena ropy v posledních třech měsících?

Ropa se už od března stále prodává za podstatně vyšší cenu, než tomu bylo před krizí. To může mít dopad na ceny letenek v rozmezí 10 až 20 %.

Vývoj ceny ropy Brent v březnu až červnu 2026

Období (2026)

Průměrná cena (dolary/barel)

Konec března

80 až 85 USD/barel

Polovina května

110 až 117 USD/barel

Začátek června

98 USD/barel

23. června

77 USD/barel

Zdroj: ycharts.com, data platná k 23. 6. 2026.

Zachovejte chladnou hlavu

Důležité je, abyste zbytečně nekupovali letenky za nevýhodné ceny, protože se z médií hrnou informace, že bude hůř. Lepší variantou je spočítat si možnosti svého rozpočtu, podívat se na více variant letů od různých společností a z různých letišť.

V případě zrušení letu máte nárok na kompenzaci, a to i ve chvíli, kdy na náhradní let čekáte několik dní. V takovém případě musí společnost zaplatit nejen náhradní ubytování, ale také stravu, případně se vše kompenzuje zpětně.

K výhodné letence výhodné cestovní pojištění

Nezapomeňte si sjednat takové cestovní pojištění, které vás ochrání i v případě zrušeného letu. Kompenzace od aerolinek totiž může být zdlouhavá, ale cestovní pojištění ochrání okamžitě.

Zatímco hledání ideální letenky může zabrat hodně času, výběr cestovního pojištění probíhá rychle a efektivně díky online kalkulačce od Top-pojištění.cz. Kalkulačka dokáže během několika vteřin srovnat nabídky pojišťoven, abyste si vybrali tu nejvýhodnější.

Autor: Redakce Top-Pojisteni.cz