Letecký kolaps na obzoru? Jak je to doopravdy s cenami letenek na dovolenou?

Mediální obraz a realita letních dovolených
Pravdou je, že média se naučila lehce strašit a informace o možných výkyvech cen a ovlivnění letecké dopravy samy ženou do extrémů. Aktuálně je zásadním tématem válka v oblasti Blízkého východu a její důsledek v podobě zablokovaného Hormuzského průlivu, kudy proudí značná část světové ropy.
Vše přitom vychází nejen z válečné krize, ale také ze skutečných výpadků desítek tisíc letů, především těch mimo špičku nebo s nízkými maržemi. Nejvíce se rušení letů týkalo dopravce Lufthansa.
Do plošného omezování se pustila i některá letiště kvůli nedostatku paliva pro letecké společnosti, například italská. Jiná letiště ale problém s palivem nemají. To se týká například velké části francouzských letišť, ale také letiště Václava Havla v Praze, které žádné výpadky paliva do konce roku 2026 nepředpokládá.
Palivová a geopolitická krize svým způsobem zasahovala a zasahuje do cen letenek, hlavně na počátku celé krize, tedy v dubnu a v květnu. Jejich navýšení by ale pro letní měsíce přišlo i bez krize, protože se zrovna jedná o hlavní dovolenkovou sezónu stejně jako v předešlých letech.
Mohou zdražit už zakoupené letenky?
Ať už si kdokoliv koupil letenku ještě před krizí, nemusí se obávat jejího zdražení. K tomu letecké společnosti přistupovat nesmí, což potvrdila také Evropská komise. Růst cen paliva totiž není mimořádnou okolností. To znamená, že aerolinky nesmí přidávat žádné přirážky k již zakoupeným letenkám, a ani v případě zrušeného letu nemůžete zůstat bez kompenzace a pomoci na letišti.
Zdražení se tak může týkat vždy jen nových nabídek. Situace ale není zase tak vážná. Letecké společnosti se totiž stabilizovaly zmíněným zrušením nerentabilních letů, takže i ty vytížené zůstávají na podobných, případně jen lehce vyšších cenách. To se týká hlavně evropských aerolinek, které jsou zvyklé nakupovat letecké palivo za fixované ceny.
Jaká je cena ropy v posledních třech měsících?
Ropa se už od března stále prodává za podstatně vyšší cenu, než tomu bylo před krizí. To může mít dopad na ceny letenek v rozmezí 10 až 20 %.
Vývoj ceny ropy Brent v březnu až červnu 2026
|
Období (2026)
|
Průměrná cena (dolary/barel)
|
Konec března
|
80 až 85 USD/barel
|
Polovina května
|
110 až 117 USD/barel
|
Začátek června
|
98 USD/barel
|
23. června
|
77 USD/barel
Zdroj: ycharts.com, data platná k 23. 6. 2026.
Zachovejte chladnou hlavu
Důležité je, abyste zbytečně nekupovali letenky za nevýhodné ceny, protože se z médií hrnou informace, že bude hůř. Lepší variantou je spočítat si možnosti svého rozpočtu, podívat se na více variant letů od různých společností a z různých letišť.
V případě zrušení letu máte nárok na kompenzaci, a to i ve chvíli, kdy na náhradní let čekáte několik dní. V takovém případě musí společnost zaplatit nejen náhradní ubytování, ale také stravu, případně se vše kompenzuje zpětně.
K výhodné letence výhodné cestovní pojištění
Nezapomeňte si sjednat takové cestovní pojištění, které vás ochrání i v případě zrušeného letu. Kompenzace od aerolinek totiž může být zdlouhavá, ale cestovní pojištění ochrání okamžitě.
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Autor: Redakce Top-Pojisteni.cz