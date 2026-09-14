Moje, tvoje, naše. Jak si v páru nastavit společné finance

Někdo rozpočet domácnosti řeší intuitivně a spoléhá na to, že „ono to nějak vyjde“. Jiný má přehlednou tabulku a přesně ví, kdo za co zaplatil. Každý jsme jiný a každému vyhovuje jiný systém.
Důležité je především to, aby nastavení vyhovovalo oběma partnerům a nevytvářelo zbytečné napětí.
Ministerstvo financí ve svém průzkumu uvádí, že 81 % respondentů se aktivně podílí na každodenním rozhodování o svých financích a u 49 % se na tomto rozhodování podílejí i další členové domácnosti.
To ale neznamená, že s partnerem musíte sdílet úplně všechno. Společné hospodaření může fungovat dobře, aniž byste se vzdali vlastní finanční autonomie.
Moje, tvoje, naše
Ke společnému hospodaření můžete přistupovat různě. V zásadě existují tři modely:
- Finance máte převážně oddělené. Rozdělíte si například nájem a energie a v placení dalších výdajů se střídáte.
- Přispíváte do společné „kasy“. Každý měsíc do ní oba pošlete předem domluvenou částku, ze které následně platíte společné výdaje.
- Hospodaříte převážně společně. Většina příjmů směřuje do společného rozpočtu a každý si nechává jen část peněz pro sebe.
A který z těchto přístupů je nejlepší? Pro každého jiný. Podstatné je, aby seděl vám oběma. Proto byste měli mít jasno v několika základních otázkách:
- Kdo za co platí? A kdy?
- Přispíváte oba stejnou částkou? Nebo hraje roli výše příjmů?
- Z čeho zaplatíte větší nebo nečekané výdaje?
- Budete si vytvářet společnou finanční rezervu?
Při hledání odpovědí může pomoci domácí rozpočet. Podle průzkumu Ministerstva financí si ho sestavuje 45 % respondentů. Nemusí přitom jít o komplikovanou tabulku. Pro začátek stačí získat přehled o společných příjmech a výdajích a domluvit si pravidla.
Společná kasa neznamená jen jeden společný účet
Pokud se vám myšlenka společné kasy líbí, ale zároveň nechcete přijít o své finanční soukromí, nabízí se jednoduché řešení. Vy i váš partner si ponecháte své vlastní účty a k nim si založíte ještě jeden účet pro společné výdaje. Jeden z vás bude jeho majitelem a druhý disponentem. Takto lze využít například bankovní účet České spořitelny.
K Plus účtu získáte dvě plastové platební karty, takže ho můžete prakticky využívat i pro společné výdaje. Majitel přitom rozhoduje o tom, jaká oprávnění disponent získá. Zbytek už záleží na vaší vzájemné dohodě.
Výhodou tohoto modelu je, že kvůli společnému hospodaření nemusíte rušit své stávající účty ani přesouvat všechny peníze na jedno místo. Pokud vám takový způsob hospodaření dává smysl, můžete si založit účet online.
Nejdůležitější je dohoda
Žádný univerzální návod na společné finance neexistuje. To, co bez problémů funguje jednomu páru, může být pro jiný zdrojem konfliktů.
Podstatnější než počet účtů je proto dohoda o tom, co považujete za společné, kolik kdo přispívá a jak budete řešit větší výdaje.
A počítejte s tím, že ani dobře nastavená pravidla se mohou časem měnit. Příjmy mohou kolísat, může přijít dítě, hypotéka nebo stěhování do většího bydlení. S novou životní situací se proto vyplatí znovu otevřít i otázku společných financí.
Nakonec nejde o to, jestli máte peníze rozdělené na „moje, tvoje a naše“ přesně podle nějakého návodu. Důležité je, aby nastavení stále vyhovovalo vám oběma.
Zdroj dat: Ministerstvo financí ČR, Měření finanční gramotnosti 2025. Reprezentativní sociologický průzkum na více než 1 000 respondentech, sběr dat v lednu 2025, výsledky publikované v roce 2026.