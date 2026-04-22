Mýtus o složité fakturaci: Proč i začínající podnikatelé volí fakturační programy?

Faktura rychle a jednoduše
Když se marketingový konzultant Radek Hudák rozhodl začít podnikat na sebe, řešil přesně to samé. Potřeboval vystavovat faktury, sledovat příjmy a zvládnout DPH – a nesedět u toho zbytečně dlouho.
„Vyzkoušel jsem spoustu nástrojů, ale iDoklad mi sedl nejvíc. Přesvědčil mě hlavně tím, jak rychle jsem od spuštění aplikace dokázal vystavit fakturu – proces je neuvěřitelně jednoduchý,“ říká Radek.
Vytvoření faktury s iDokladem je opravdu snadné. Stačí zadat IČ zákazníka (nebo ho vyberete z Adresáře) a uvedete, co fakturujete a za kolik. Zbytek doplní fakturační program sám. Aplikace navíc ověří solventnost odběratele, spočítá případnou daň a pohlídá všechny náležitosti podle platné legislativy.
Evidence a přehled o financích, které vám tabulka nedá
Kromě toho, že v iDokladu snadno vystavíte fakturu, máte neustále přehled o svých financích. Vidíte, kolik jste vyfakturovali, komu musíte zaplatit i které faktury jsou po splatnosti a kdo vám dluží. Mimochodem, upomínky neplatičům pošle program automaticky za vás.
Pohodlně si zobrazíte přehled příjmů a výdajů a přesně víte, jak je na tom vaše cashflow. Právě přehlednost je klíčová pro to, aby se podnikání hned v začátku nevymklo kontrole.
Fakturační program usnadní i daně
Dalším strašákem malých podnikatelů je DPH. Jakmile přesáhnete obrat 2 miliony korun ročně (nebo se stanete plátcem dobrovolně), administrativa naroste. iDoklad vás na blížící se hranici včas upozorní a podklady pro přiznání připraví prakticky sám.
Radkovi dnes administrativa zabere jen pár minut: „Největším přínosem je pro mě aktuálně tvorba kontrolního hlášení o DPH. V iDokladu si k němu za 15 minut sám připravím kompletní podklady.“
iDoklad vám pomůže iv případě, že správu dokladů, zpracování ročního zúčtování nebo daňové přiznání necháváte na účetní. Svým účetním totiž můžete do iDokladu udělit přístup – sami si stáhnou, co potřebují, a nemusíte si nic přeposílat.
Fakturační program, který roste s vámi
I když začnete podnikat jen v malém s pár fakturami měsíčně, iDoklad vás nebude brzdit v růstu. Snadno si ho rozšíříte o další funkce a propojíte s nástroji a aplikacemi, které používáte.
Například s e-shopem, abyste automatizovali odesílání objednávek a faktur. Stejně můžete přidat banku, CRM, skladový systém a další..
Pro koho má iDoklad smysl
Dnes iDoklad používá přes 300 000 podnikatelů – od živnostníků s několika fakturami měsíčně přes e-shopy až po větší firmy. Systém je navržený tak, aby byl použitelný bez zaškolení: základní funkce zvládne každý hned od prvního dne, další pokročilé funkce jsou vám k dispozici, když je skutečně potřebujete.
Prvních 60 dní je iDoklad k dispozici zdarma se všemi funkcemi. Pokud máte do pěti stálých klientů, můžete bezplatně fakturovat i nadále.
Zdroj obrázku: LIGHTFIELD STUDIOS / stock.adobe.com