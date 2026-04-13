Mzdové účetní čekají novinky: změny v daních, benefitech i odměňování

JMHZ a postup od 1. července, daňové změny pro letošní rok, brigádnická sezóna, benefity a rovnost v odměňování.
Mzdové účetní se budou muset i letos připravit na řadu praktických i legislativních novinek. Právě těm se bude věnovat online školení Jarní novinky pro mzdové účetní, které proběhne 13. května 2026 od 9 do 13 hodin. Zaměří se na změny pro rok 2026, aktuální otázky ve mzdové účtárně i témata spojená s nastupující brigádnickou sezonou a letním provozem ve firmách.

Na školení probereme:

  • JMHZ a postup od 1. července 2026 – aktuální situace, doporučení, registrace před nástupem atd.
  • Daňové změny pro rok 2026 – opakování změn, především se zaměřením na blížící se prázdniny – změny související s daňovým zvýhodněním, studiem, prázdninami atd. 
  • Nastávající brigádnická sezóna – sjednání pracovněprávních vztahů, daňové zvýhodnění, pracovnělékařské prohlídky u mladistvých zaměstnanců atd. 
  • Benefity – skryté odměňování a diskriminace zaměstnanců – benefity z pohledu pracovněprávního i daňového, úskalí při poskytování benefitů, benefity na dohody konané mimo pracovní poměr. 
  • Rovnost v odměňování – EU směrnice (transparency) – pravidelné reporty podle počtu zaměstnanců – je třeba nastavit pravidla.

Školit bude opět naše oblíbená lektorka Dagmar Kučerová a školení proběhne 13. května pohodlně online.

