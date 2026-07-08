Pálava láká nejen turisty, ale i investory. CreditShare otevírá financování nového apartmánového domu

Právě na tomto trendu staví nový investiční případ společnosti CREDITSHARE Apartmánový dům v srdci Pálavy CREDITSHARE.
Český cestovní ruch se po pandemii proměnil. Stále více lidí tráví dovolenou v tuzemsku a vedle tradičních horských oblastí získávají na popularitě i vinařské regiony. Pálava dnes není jen místem, kam lidé vyrážejí za vínem. Stala se vyhledávanou destinací pro víkendové pobyty, cyklovýlety, gastronomii i firemní akce.
S rostoucí návštěvností přichází také vyšší poptávka po kvalitním ubytování. Právě proto se developerské projekty zaměřené na rekreační apartmány v atraktivních lokalitách dostávají do hledáčku investorů, kteří hledají příležitosti podložené reálnými aktivy.
Když lokalita rozhoduje
U nemovitostních projektů hraje lokalita dlouhodobě jednu z nejdůležitějších rolí. Pálava nabízí kombinaci přírodních krás, vinařské tradice a omezené možnosti další výstavby, což z ní činí jednu z nejstabilnějších rekreačních oblastí v České republice.
Právě zde, v obci Perná, vzniká nový developerský projekt společnosti Apartments live s.r.o. Jeho cílem je dokončení dvoupodlažního apartmánového domu s vinným sklepem, který navazuje na původní zástavbu a citlivě pracuje s místním charakterem.
Součástí projektu budou dva apartmány – jeden čtyřlůžkový a druhý dvoulůžkový – každý s vlastním sociálním zázemím. Přízemní část objektu bude věnována společenským prostorám zaměřeným na vinařskou kulturu a pořádání degustací.
Projekt je již ve fázi realizace
Jedním z faktorů, které mohou investoři při hodnocení projektu ocenit, je jeho pokročilá fáze výstavby. Podle znaleckého posudku dosahuje rozestavěnost přibližně 65 %, což znamená, že značná část stavebních prací již byla dokončena.
Projekt vyrůstá na pozemku s původním vinným sklípkem, který bude zrekonstruován a zachován jako součást nového objektu. Dokončení stavby, kolaudace i zahájení provozu jsou plánovány na červen 2027.
Generálním dodavatelem je společnost GYOZA s.r.o., která je součástí ekonomicky propojené skupiny vlastníka projektu. Díky tomu je zajištěna přímá kontrola nad průběhem výstavby i koordinací jednotlivých etap.
Jak je projekt financován
Financování projektu probíhá prostřednictvím investiční platformy CreditShare.
Investoři mají možnost podílet se na úvěru ve výši 10,96 milionu korun, který nabízí fixní výnos 8 % ročně, měsíční výplatu úroků a splatnost 19 měsíců.
Úvěr je zajištěn rozestavěným rodinným domem se dvěma apartmány a příslušnými pozemky evidovanými na listu vlastnictví č. 923 pro katastrální území Perná. Poměr výše úvěru k hodnotě zajištění (LTV) činí 80 %.
Po dokončení projektu plánuje vlastník úvěr splatit buď z výnosů dalších realizovaných projektů skupiny, nebo jeho refinancováním prostřednictvím bankovního financování. Samotný apartmánový dům bude následně generovat příjmy z provozu ubytovacího zařízení.
Investoři dnes hledají především srozumitelné projekty
Vedle samotného výnosu hrají při rozhodování investorů stále větší roli transparentnost projektu, jeho zajištění a jasně definovaný podnikatelský plán. Rostoucí oblibě se proto těší financování projektů, jejichž ekonomika stojí na reálných aktivech a dlouhodobých tržních trendech.
„Vidíme, že investoři dnes nepřemýšlejí pouze nad výší výnosu. Zajímají je především kvalitní lokality, smysluplný podnikatelský záměr a odpovídající zajištění. Pálava patří mezi regiony, které mají díky cestovnímu ruchu a vinařské tradici dlouhodobý růstový potenciál. Projekt v Perné nás zaujal nejen svou polohou, ale také tím, že navazuje na charakter místa a je již z více než 65 % dokončen. Investoři navíc získávají fixní výnos 8 % p. a., měsíční výplatu úroků a úvěr zajištěný nemovitostí. Právě podobné projekty dnes na platformě CreditShare patří mezi nejvyhledávanější,“ říká marketingový ředitel CreditShare Pavel Čihák.
Nemovitosti jako součást moderního investičního portfolia
Alternativní financování nemovitostních projektů se stává stále běžnější součástí diverzifikovaných investičních portfolií. Investoři hledají příležitosti, které jsou srozumitelné, stojí na reálných aktivech a zároveň nabízejí pravidelný výnos.
Nový projekt Apartmánový dům v srdci Pálavy tyto atributy spojuje. Atraktivní lokalita, pokročilá fáze výstavby, jasně definovaný plán dokončení i zajištění nemovitostí představují kombinaci faktorů, které mohou oslovit investory hledající příležitosti mimo tradiční finanční trhy.
CreditShare tímto projektem opět rozšiřuje nabídku investičních případů zajištěných reálnými nemovitostmi a potvrzuje svůj dlouhodobý cíl – propojovat investory s kvalitně připravenými projekty českých podnikatelů a developerů.