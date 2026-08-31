Podvodný e-shop poznáte podle domény, říká Josef Prokš z Webglobe

Recenze ani zámeček nic nedokazují
„Rady typu přečtěte si recenze nebo zkontrolujte zabezpečení zní rozumně, jenže obojí se dá zfalšovat během odpoledne. Recenze na podvodném webu si provozovatel napíše sám," říká Josef Prokš, který se v doménovém prostředí pohybuje více než deset let a společnost Webglobe zastupuje u národních registrů domén CZ.NIC, SK-NIC a EURid a na mezinárodních konferencích ICANN a EuroDIG.
„A zámeček v prohlížeči znamená jen to, že spojení je šifrované, ne že na druhém konci sedí poctivý obchodník. Nejlevnější certifikát, který ho zapne, je zdarma a vystaví se komukoli za pár minut."
Co se zfalšovat nedá, je stáří domény. Tedy adresy, na které web běží.
Stačí dva údaje a máte jasno
Údaje o každé doméně jsou veřejné a najdete je ve službě zvané WHOIS. Vložíte do ní adresu e-shopu a dostanete výpis. Vypadá technicky, ale zajímají vás z něj jen dva řádky.
- registered je datum registrace domény. Nejdůležitější údaj z celého výpisu. Pokud e-shop vznikl před třemi týdny, dál už nemusíte hledat.
- org a address ukazují držitele. U firmy tady uvidíte název a sídlo, které si můžete porovnat s tím, co má e-shop v patičce a v obchodních podmínkách. Když se neshodují, je to problém.
U některých domén se ale jméno a adresa nezobrazí, protože držitel je fyzická osoba a jeho údaje jsou chráněné. U zahraničních koncovek typu .com nebo .shop bývá držitel skrytý téměř vždy. Není to důvod k panice ani ke slepé důvěře. Na fyzickou osobu má doménu spousta živnostníků i spolků a nikoho z nich to nedělá podezřelým.
Jak vypadá výpis podvodné domény
Josef Prokš uvádí nedávný příklad z Webglobe. Zkrácený a anonymizovaný výpis domény, která letos skončila zablokovaná, protože prodávala vozy značky, se kterou neměla nic společného.
domain:nejlevnejsi-[znacka].cz
registrar:REG-WEBGLOBE
status:Administratively blocked
registered:06.04.2026
Doména vznikla na začátku dubna a koncem července byla zablokovaná. Necelé čtyři měsíce, což je u tohohle typu webu obvyklá životnost.
Co doména neodhalí
„Podvodníci umí být vynalézaví. Stále častěji se setkáváme s tím, že skupují vypršené staré domény," upozorňuje Prokš. „Zákazník si pak ověří datum registrace, uvidí rok 2011 a uklidní se. Přitom web na té adrese vznikl před měsícem a s tím, co tam stálo předtím, nemá nic společného. Podvodník si takhle kupuje důvěru, kterou vybudoval někdo jiný."
Na tohle existuje jednoduchá pojistka. Internetový archiv Wayback Machine ukazuje, jak stránka v minulosti vypadala. Pokud u domény z roku 2011 archiv ukazuje roky úplně jiný web nebo prázdno a e-shop se na ní objevil až letos na jaře, máte jasno.
Když na podvodný web narazíte, nahlaste ho
Ve výpisu je ještě jeden užitečný řádek: registrátor. Tedy firma, u které je doména vedená. Právě k ní se dá podvodný web nahlásit a často je to jediná schůdná cesta.
Kde web fyzicky běží, se z veřejných údajů často nedozvíte, protože velká část webů se skrývá za službou jako Cloudflare, která se staví mezi návštěvníka a server, zrychluje načítání a odráží útoky. Sama o sobě není nic podezřelého, používá ji i většina velkých českých e-shopů.
Podvodníkům se ale hodí právě proto, že skrývá adresu skutečného serveru, takže se poskytovatel hůř dohledává. Registrátor domény je ale ve výpisu vždycky.
„Když nám někdo podvodný web nahlásí a potvrdí se to, služby i doménu ihned rušíme. Místo pro nahlášení závadného obsahu by dnes měl mít každý poskytovatel hostingu i každý registrátor domén, není to nic složitého, obvykle stačí jeden formulář," popisuje Prokš.
Zásadní je, co se stane potom. Od chvíle, kdy poskytovatel oznámení dostane, se už nemůže tvářit, že o problému neví.
Vaše nahlášení tedy má váhu. Pokud u domény vidíte jako registrátora Webglobe, pošlete mu podnět přes formulář pro nahlášení zneužití. U ostatních poskytovatelů hledejte na webu odkaz se slovem „abuse” nebo „nahlášení obsahu”, obvykle bývá v patičce.
Když už jste zaplatili
Kontaktujte banku a požádejte o reklamaci platby, u karetních plateb se tomu říká chargeback. Podejte podnět České obchodní inspekci a při vyšších částkách i oznámení policii. A uschovejte si všechno, co máte: potvrzení objednávky, výpis z účtu i snímky obrazovky, protože podvodné weby mizí rychle.
Dvě minuty ve WHOIS jsou proti tomu levná pojistka.