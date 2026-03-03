Finance.cz  »  Články  »  Pracovní právo, mzdy a daně: Praktické online školení pro mzdové účetní

Pracovní právo, mzdy a daně: Praktické online školení pro mzdové účetní

Připojte se k našemu dvoudennímu online školení, které vám pomůže získat pevné základy v oblasti pracovního práva, mzdového účetnictví, pojistného a daní z příjmů.
Dnes
pr článek
Internet Info
Autor: Internet Info



Na konkrétních příkladech se naučíte, jak správně spravovat pracovní vztahy, odměňování a odvody, a to vše v souladu s aktuálními právními předpisy. Školení je určeno pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, kteří chtějí získat praktické znalosti, jak efektivně řídit mzdovou agendu. Během dvou dnů vám přiblížíme nejen teoretické základy, ale i konkrétní postupy a tipy, jak se vyhnout častým chybám a problémy v praxi.

Připravili jsme pro vás tyto tematické okruhy:

První den – úvod do pracovního práva

  • pojem závislá práce
  • pracovní poměr (uzavření, skončení, změny atd.)
  • dohody konané mimo pracovní poměr
  • pracovnělékařská péče dle zákona o speciálních zdrav. službách
  • odměňování – pracovní doba (přestávky, doba odpočinku atd.), mzda, plat, odměny z dohod, příplatky ke mzdě, minimální a zaručený plat, čerpání dovolené zaměstnanců atd.

Druhý den – pojistné a daň z příjmů

  • průměrný výdělek pro pracovněprávní účely
  • sociální pojištění (účast, vyměřovací základ, odvod pojistného, další povinnosti)
  • zdravotní pojištění (účast, vyměřovací základ, pojistné placené státem, neplacené volno, odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatele)
  • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem
  • nemocenské dávky od ČSSZ (postup zaměstnavatele)
  • zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
  • daň z příjmů ze závislé činnosti
  • výpočet a odvod daňových záloh (srážkové daně)
  • daňové prohlášení 
  • nezdanitelné částky
  • slevy na dani
  • roční zúčtování příjmů

Jak bude školení probíhat?

Školení je dvoudenní, bude se konat v pondělí 16. března od 9 do 13 hodin a pokračovat bude v úterý 17. března od 9 do 13 hodin. Pro vaše pohodlí je děláme online, přes aplikaci ZOOM. Připojení je velmi jednoduché, před školením vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

Doporučujeme objednat si publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Pro účast na školení není publikace podmínkou, ale může vám pomoci v lepší orientaci v tématu.

Registrovat na školení se můžete zde.

Kdo vás bude školit

Školení proběhne pod taktovkou zkušené a oblíbené lektorky PhDr. Dagmar Kučerové. Zaměřuje se právě na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti.

