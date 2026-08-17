Právní spor? Obrana práv se může hodně prodražit

Skrytá hrozba pro rodinný rozpočet
Rodinný rozpočet většinou počítá s běžnými výdaji i určitou rezervou na nenadálé situace. Málokdo ale plánuje, že bude muset platit advokáta, soudní poplatky či znalecký posudek.
Stačí přitom jedna pokažená dovolená nebo spor s řemeslníkem kvůli nekvalitně odvedené práci. Na první pohled jde o běžné nepříjemnosti, které se však snadno mohou proměnit v nečekanou finanční zátěž. V těchto chvílích se řada lidí raději svých práv vzdá. Právní pomoc totiž mnoho lidí stále vnímá jako luxus, který si nemohou dovolit.
Když se běžná reklamace změní v boj
Poměrně běžným příkladem sporů bývají reklamace. Zákazník si koupí nový spotřebič, který po pár měsících přestane fungovat. Pokud prodejce reklamaci zamítne s tím, že si spotřebitel závadu způsobil sám a nechce se vzdát, často nezbývá nic jiného než si nechat vypracovat znalecký posudek. Pokud pak situace vyústí v soudní spor, je třeba počítat kromě časové náročnosti také s náklady na právní zastoupení a soudními poplatky
Tyto výdaje mohou ve výsledku rychle převýšit hodnotu samotného spotřebiče. Bez adekvátního krytí tak stojíte před rozhodnutím, zda riskovat další peníze, energii a čas nebo se smířit s finanční ztrátou.
Pasti, které číhají na cestách a v zahraničí
Ještě komplikovanější situace nastávají při cestování či využívání služeb v zahraničí. Jazyková bariéra, neznalost místního právního řádu a odlišné postupy mohou proměnit i zdánlivě drobný spor v poměrně náročný proces.
Pokud navíc potřebujete narychlo zajistit služby místního advokáta, náklady mohou velmi rychle narůst do vysokých částek. Právě v podobných situacích se ukazují limity běžného cestovního pojištění. „Cestovní pojištění se ve skutečnosti vztahuje především na zdravotní rizika. Pokud se cestovatel dostane do právního sporu, například kvůli dopravní nehodě, problémům s pronájmem nebo reklamací služeb, může být odkázán na vlastní prostředky. Náklady na právní zastoupení v zahraničí přitom bývají velmi vysoké a orientace v cizím právním prostředí je bez odborné pomoci obtížná,“ Tomáš Smolík, Generali Česká pojišťovna a.s., produkt Právní ochrana D.A.S.
Smlouva s dodavatelem: Podpis, který může mrzet
Samostatnou kapitolou jsou spory s dodavateli energií, stavebními firmami nebo poskytovateli internetu. Smluvní dokumentace bývá rozsáhlá a její podmínky nepřehledné nebo i dokonce v některých případech schválně psané drobným písmem. Pokud dodavatel nedodrží sjednané podmínky, zpozdí termín nebo jednostranně zvýší cenu v rozporu se smlouvou, může být domoci se svých práv náročnější, než se na první pohled zdá.
Ve sporu s velkou korporací, která má k dispozici vlastní tým právníků, se jednotlivec často ocitá v nerovném postavení s malou šancí na úspěch. Právě proto se vyplatí mít za zády silného partnera, který se vyzná v paragrafech a pokryje související náklady.
Význam vyššího pojistného plnění
Řešením těchto situací je specializované pojištění právní ochrany. Důležitým parametrem, na který je třeba se zaměřit, je dostatečná výše pojistného plnění. U komplikovanějších a dlouhotrvajících sporů, které zahrnují soudní poplatky, znalecké posudky a honoráře advokátů, mohou náklady nečekaně rychle růst. Vyšší limit pojistného plnění dává spotřebiteli jistotu, že spor bude moci dotáhnout do zdárného konce, i když se řízení protáhne.
Prevence a klid na duši
Mít pojištění právní ochrany znamená vědět, že v případě problému nejste sami. Stačí zvednout telefon a obrátit se na odborníky – bez obav, že každá konzultace bude stát tisíce korun.
Právní ochrana D.A.S. od Generali České pojišťovny může dle rozsahu sjednaného pojištění zajistit, že za vás odborníci převezmou komunikaci s protistranou, pomohou s přípravou potřebných dokumentů a v případě soudního sporu uhradí náklady s tím spojené . Právo by nemělo být výsadou těch, kteří si mohou dovolit drahé právní služby. Mělo by být dostupné každému, kdo se potřebuje účinně bránit a domoci svých práv, bez ohledu na finanční možnosti.