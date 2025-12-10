Přelom roku je ideální pro revizi pojistky. Co zkontrolovat?

Proč revizi pojistky nepodceňovat?
Ačkoli mnohé pojistné produkty zřizujeme na spoustu let, zpravidla jsou konstruovány pro aktuální životní situaci. Ta se však může postupně měnit. Změna zaměstnání, stěhování, inflace, narození dítěte, nebo naopak odchod dětí z domácnosti – to vše může ovlivnit optimální výši a typ pojištění. Když se neprovádí pravidelná kontrola, můžete platit zbytečně vysoké částky, nebo naopak být krytí nedostatečně.
Co u pojistných smluv kontrolovat
1. Výše pojistného krytí
Přehodnoťte, zda pojistný limit stále odpovídá vašim potřebám. Pokud se například zvýšily vaše příjmy, přibyly závazky nebo zkrátka jen v průběhu let vzrostla cenová hladina, možná budete potřebovat vyšší krytí.
Pokud se naopak vaše finanční situace stabilizovala, část závazků byla splacena, neživíte již své děti, klesla hodnota všeho vozu apod., můžete přemýšlet o takové úpravě pojistných smluv, která povede k nižším pravidelným platbám. Zkrátka opět nastavíte pojistku tak, aby odpovídala vašim aktuálním potřebám.
2. Druhy rizik a jak na ně pojistka pamatuje
Moderní životní pojištění nabízí široké spektrum krytí – od úrazů a hospitalizace přes invaliditu, až po vážné nemoci či úmrtí. Zkontrolujte, zda pojištění stále reflektuje vaše aktuální potřeby. Po letech například může dávat smysl navýšení částky vyplácené v případě hospitalizace – aby v případě rizika pracovní neschopnosti vyplácená částka odpovídala vašim aktuálním pravidelným výdajům.
Podívejte se i na povinné ručení nebo havarijní pojištění. S vozem můžete začít jezdit častěji, přestanete jej parkovat v garáži nebo třeba začnou řídit další členové domácnosti. To vše může vyvolávat nová rizika, která bude vhodné zahrnout jako připojištění do povinného ručení, nebo rovnou do pojištění havarijního.
Obdobné platí v principu i pro jakoukoli jinou pojistku. Každý pojistný produkt má mnoho parametrů, které byste měli pravidelně revidovat a upravovat jejich nastavení tak, aby skutečně odpovídaly vašim potřebám.
3. Datum výročí smluv a možnosti změn
Každá dlouhodobá pojistná smlouva má své datum výročí, ke kterému lze nejjednodušeji měnit její parametry, upravit rozsah krytí nebo ji případně zcela vypovědět. Kontrola těchto termínů je praktická nejen proto, že se tím vyhnete automatickému prodlužování stávajícího nastavení, ale také proto, že můžete využít výhodnější nabídku na trhu.
Blížící se výroční termín je tak ideální příležitostí k porovnání podmínek jednotlivých pojišťoven a k případné změně, pokud jinde získáte lepší poměr ceny a krytí. Poznamenejte si důležité termíny do kalendáře na příští rok.