TL;DR
- Společnost XTB vede v tomto srovnání jako nejlepší volba pro české obchodníky na devizovém trhu a s CFD v roce 2026
- Náklady, minimální vklady a regulační pokrytí se u osmi recenzovaných brokerů značně liší
- Některé platformy se hodí pro čistou spekulaci s CFD, zatímco jiné kombinují přístup k CFD s dlouhodobým investováním do akcií a ETF
- Regulační ochrany, jako je ochrana před záporným zůstatkem a limity pákového efektu stanovené ESMA, platí u všech zde zahrnutých brokerů regulovaných v EU
Tento průvodce porovnává nejlepší forexové a CFD účty dostupné pro české obchodníky v roce 2026 a zabývá se náklady, regulací a funkcemi platforem. XTB vyniká jako celkově nejlepší volba, protože prostřednictvím své platformy xStation 5 kombinuje investování do akcií a ETF bez provizí s obchodováním s CFD na různé třídy aktiv. Porovnáváme osm brokerů vedle sebe a zaměřujeme se na spready, minimální vklady, škálu obchodovaných nástrojů a regulační pokrytí. Tento článek je určen českým obchodníkům, kteří porovnávají forexové a CFD účty před otevřením nového. Výběr správného účtu ovlivní vaše obchodní náklady a míru rizika na mnoho let dopředu.
Jak jsme sestavili tento žebříček
Vyhodnotili jsme osm forexových a CFD brokerů poskytujících služby českým obchodníkům a každého z nich jsme posoudili podle kritérií odvozených z místních regulačních požadavků a obchodních podmínek. V našem výzkumu jsme upřednostnili regulační pokrytí relevantní pro české a evropské klienty, nákladové struktury včetně spreadů, provizí a poplatků za nečinnost, použitelnost platformy, šířku nabídky finančních nástrojů a podporu českého jazyka či bankovních transakcí denominovaných v korunách, jsou-li k dispozici. Zohlednili jsme také faktory specifické pro české obchodní prostředí, včetně limitů pákového efektu stanovených ESMA, ochrany před záporným zůstatkem a přístupu k měnovým párům s CZK.
Hodnocená kritéria:
- Regulační licence a přístupnost českého trhu
- Obchodní náklady včetně spreadů, provizí a poplatků
- Rozsah platforem a dostupnost finančních nástrojů
- Požadavky na minimální vklad
- Rychlost otevření účtu a kvalita zákaznické podpory
- Vhodnost pro různé profily obchodníků, od začátečníků po profesionály
Srovnávací tabulka
Abychom lépe pochopili, jak si tyto platformy navzájem srovnat, níže uvedená tabulka rozebírá regulaci, strukturu nákladů a nejvhodnější volbu pro každého brokera.
|
Broker
|
Regulace
|
Struktura provizí
|
Nejvhodnější pro
|
XTB
|
KNF, FCA, CySEC, DFSA, BaFin, CNMV, FSCA, IFSC
|
0% provize za akcie/ETF do měsíčního obratu €100 000, náklady na CFD jsou zahrnuty ve spreadu
|
České retailové investory, kteří chtějí investování do akcií/ETF bez provize a zároveň obchodovat CFD na více třídách aktiv
|
Trading 212
|
FCA, CySEC, ASIC, BaFin
|
€0 provize za akcie a ETF, poplatek 0,15 % za převod měny
|
Začínající investory, kteří hledají investování bez provizí a automatizované nástroje
|
IC Markets
|
CySEC, FSAS, SCB, ASIC, CMA
|
Nízké poplatky za forex CFD, vklady a výběry zdarma
|
Day tradery a scalpery, kteří požadují rychlé provedení obchodů
|
Capital.com
|
FCA, CySEC, ASIC, SCA, SCB, FSA
|
Provize $0, náklady jsou zahrnuty ve spreadu
|
Začínající až středně pokročilé obchodníky s CFD, kteří hledají nízký minimální vklad
|
Interactive Brokers
|
SEC, FINRA, FCA, CBI, ASIC, SFC, MAS
|
Stupňovitý model poplatků až do výše $0,0035 za americkou akcii
|
Zkušené investory, kteří chtějí co nejširší přístup na globální trhy
|
Saxo
|
Dánský FSA, FCA, ASIC, FINMA, MAS, SFC, FSA Japan
|
Přibližně 0,08 % za obchod s americkými akciemi v úrovni Classic, poplatek za úschovu 0,15 % ročně
|
Profesionální obchodníky, kteří hledají plně licencovanou banku s širokým pokrytím trhů
|
eToro
|
FCA, CySEC, ASIC
|
$0 provize za ETF, $1 za obchod s akciemi z USA/EU/Velké Británie
|
Investory, kteří chtějí kombinovat sociální kopírování obchodů s investováním do ETF
|
XM
|
CySEC, ASIC, DFSA, FSCA, IFSC, FSA
|
K dispozici jsou účty bez provize
|
Začínající obchodníky, kteří hledají vzdělávací materiály a nízký minimální vklad
Přehledy společností
1. XTB
XTB je nejlépe hodnocený broker pro obchodování na devizovém trhu a s CFD pro české obchodníky, který prostřednictvím své vlastní platformy xStation 5 kombinuje investování do akcií a ETF bez provizí s přístupem k CFD na různé třídy aktiv. Společnost byla založena v roce 2002, její sídlo se nachází ve Varšavě a v Praze má specializovanou pobočku pro české klienty. Broker nabízí zákaznickou podporu v českém jazyce a podléhá dohledu předních regulačních orgánů, včetně KNF, FCA a BaFin. Obchodníci získávají přístup k více než 12 500 obchodovatelným nástrojům zahrnujícím CFD na devizy, indexy, komodity a kryptoměny, přičemž všechny jsou kryty ochranou vkladů až do výše 20 100 €. XTB je již nyní považován za jednoho z nejlepších brokerů pro obchodování na devizovém trhu a s CFD pro české obchodníky v roce 2026.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb
Služby
- Akcie
- ETF
- CFD (forex, indexy, komodity, kryptoměny)
- Opce
- Investiční plány
- XTB Card/eWallet
- Úroky z neinvestovaných peněžních prostředků
Ceny
- 0 % provize na akcie a ETF do měsíčního obratu 100 000 € (0,2 %, min. 10 €, nad touto hranicí)
- Náklady na obchodování s CFD jsou zahrnuty ve spreadu
- Založení účtu zdarma
- Poplatek za nečinnost 10 €/měsíc po 12 měsících bez transakce
Vhodné pro: České retailové investory, kteří hledají platformu v českém jazyce kombinující bezplatné investování do akcií a ETF s obchodováním s CFD na devizovém trhu, indexech, komoditách a kryptoměnách.
2. Trading 212
Trading 212 je broker se sídlem v Londýně, který nabízí obchodování bez provizí s reálnými akciemi, ETF a devizami, stejně jako CFD na akcie, kryptoměny, indexy a ETF. Platforma poskytuje více než 13 000 akcií a ETF, nástroje pro automatizaci portfolia prostřednictvím Pies a AutoInvest a nabídku reálných kryptoměn spuštěnou v rámci MiCA v březnu 2026. Účty lze otevřít s minimálním vkladem již od 0 do 10 €, přičemž broker je držitelem licencí od FCA, CySEC, ASIC a BaFin. Trading 212 nenabízí opce, dluhopisy, podílové fondy ani futures a na měnové obchody uplatňuje poplatek za směnu měny ve výši 0,15 %.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trading212
Služby
- Skutečné akcie
- ETF
- Forex
- CFD (akcie, kryptoměny, indexy, ETF)
- Frakční akcie
- AutoInvest
- 212 Crypto
Ceny
- Minimální vklad 0 až 10 €
- 0 € provize na akcie a ETF
- 0,15 % poplatek za směnu měny při obchodování v jiné měně
Nejvhodnější pro: Začínající investory, kteří hledají jednoduchou platformu bez provizí s nástroji pro automatizované investování.
3. IC Markets
IC Markets je broker se sídlem v Sydney specializující se na CFD na devizy, komodity, kryptoměny, indexy, kovy a akcie, s více než 2 200 obchodovatelnými trhy a 61 měnovými páry. Broker uvádí rychlost provedení příkazů kolem 35 milisekund a nabízí pákový efekt až 1:1000 ve vybraných jurisdikcích mimo rámec EU/EHP. Regulační pokrytí zahrnuje CySEC, ASIC a další regionální orgány na Seychelách, Bahamách a v Keni. Minimální vklad činí 200 $, vklady a výběry jsou bez poplatků a poplatky za forexové CFD jsou nízké.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icmarkets
Služby
- CFD na forexu
- Komodity
- Kryptoměny
- Indexy
- Kovy
- Akcie
Ceny
- Minimální vklad 200 $
- Nízké poplatky za forexové CFD
- Bezplatné vklady a výběry
Vhodné pro: Denní obchodníky a scalpery, kteří požadují rychlé provedení obchodů a cenotvorbu ve stylu ECN.
4. Capital.com
Capital.com je broker CFD se sídlem na Kypru, který nabízí obchodování na forexu, s akciemi, indexy, komoditami a kryptoměnami, s minimální provizí 0 $, přičemž náklady jsou zahrnuty ve spreadu. Broker podporuje více než 140 forexových CFD párů, poskytuje ochranu před záporným zůstatkem a uvádí, že mu důvěřuje více než 817 000 obchodníků po celém světě. Regulační dohled zajišťují FCA, CySEC, ASIC a další regionální orgány. Minimální vklad začíná na 20 $, u bankovních převodů se zvyšuje na 50 $ a po jednom roce nečinnosti účtu se účtuje poplatek za nečinnost.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/capital.com
Služby
- CFD na devizovém trhu (Forex)
- Akcie
- Indexy
- Komodity
- Kryptoměny
Ceny
- Minimální vklad 20 $ (50 $ u bankovních převodů)
- Provize 0 $, náklady zahrnuty ve spredu
- Poplatek za nečinnost po 1 roce nečinnosti účtu
Vhodné pro: Začínající až středně pokročilé obchodníky s CFD, kteří požadují nízký minimální vklad a široký přístup k trhu s různými aktivy.
5. Interactive Brokers
Interactive Brokers je broker se sídlem v Greenwichi ve státě Connecticut, založený v roce 1978, který mimo USA nabízí akcie, ETF, opce, futures, devizy, dluhopisy, fondy a CFD na více než 150 trzích ve více než 30 zemích, včetně Pražské burzy. Stupňovitý cenový plán tohoto brokera dosahuje až 0,0035 USD za americkou akcii, přičemž není vyžadován žádný minimální vklad a z neinvestovaných peněžních prostředků nad stanovenými prahovými hodnotami jsou vypláceny úroky. Obchodování je podporováno prostřednictvím IBKR Trader Workstation, IBKR Desktop a mobilní aplikace IBKR GlobalTrader, která je vhodná pro začátečníky. Regulace zahrnuje SEC, FINRA, FCA a ASIC.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers
Služby
- Akcie
- ETF
- Opce
- Futures
- Forex
- Dluhopisy
- Fondy
- CFD mimo USA
Ceny
- Stupňovitý tarif až do výše 0,0035 USD za americkou akcii (min. 0,35 USD, max. 1 % hodnoty obchodu)
- Žádný minimální vklad
- Úroky vyplácené z neinvestovaných peněžních prostředků nad stanovenými prahovými hodnotami
Vhodné pro: Zkušené nebo profesionální investory, kteří chtějí co nejširší přístup na globální trhy při nejnižších nákladech na jeden obchod.
6. Saxo
Saxo je dánská licencovaná banka se sídlem v Hellerupu, která prostřednictvím svých platforem SaxoTrader a SaxoInvestor nabízí akcie, ETF, dluhopisy, podílový fondy, kryptoměnové ETP, opce, futures, devizy a CFD. Broker poskytuje přístup k více než 71 000 finančním nástrojům a je členem Dánského garančního fondu. Cenová struktura je odstupňovaná: úroveň Classic nevyžaduje od roku 2024 žádný minimální vklad, zatímco úrovně Platinum a VIP vyžadují vklad ve výši 200 000 USD, respektive 1 000 000 USD, přičemž u úrovně Classic činí poplatek za obchod s americkými akciemi přibližně 0,08 % a poplatek za správu až 0,15 % ročně. Společnost Saxo podléhá regulaci mimo jiné dánského Úřadu pro finanční dohled (FSA), britského Úřadu pro finanční chování (FCA), australského Úřadu pro cenné papíry a investice (ASIC) a švýcarského Úřadu pro dohled nad finančním trhem (FINMA).
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saxo-bank
Služby
- Akcie
- ETF
- Dluhopisy
- Podílové fondy
- Krypto ETP
- Opce
- Futures
- Forex
- Forexové opce
- Krypto FX
- CFD
- Komodity
Ceny
- Úroveň Classic: žádný minimální vklad od roku 2024
- Úroveň Platinum: minimálně 200 000 USD, úroveň VIP: minimálně 1 000 000 USD
- Přibližně 0,08 % za každý obchod s americkými akciemi (min. 1 USD) v rámci úrovně Classic
- Poplatek za správu až 0,15 % ročně
Vhodné pro: Profesionální nebo zkušené obchodníky, kteří hledají plně licencovanou banku s širokým pokrytím různých aktiv.
7. eToro
eToro je broker se sídlem v Bnei Brak, který nabízí akcie, ETF, skutečné kryptoměny a CFD na komodity, devizy, indexy a kryptoměny; od května 2025 je kótován na burze Nasdaq pod tickerem ETOR. Platforma je známá svou funkcí sociálního obchodování CopyTrader a předem připravenými Smart Portfolii a českým investorům nabízí vkládání prostředků na účet v eurech, aby se vyhnuli nákladům na směnu měn. Minimální vklad činí na většině trhů 50 USD, přičemž provize za ETF je 0 USD a za obchod s akciemi z USA, EU nebo Velké Británie je provize 1 USD. eToro podléhá regulaci ze strany FCA, CySEC a ASIC, nenabízí však dluhopisy, futures ani opce.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/etoro
Služby
- Akcie
- ETF
- Skutečné kryptoměny
- CFD (komodity, forex, indexy, kryptoměny)
Ceny
- Minimální vklad 50 $ (liší se podle země)
- Provize 0 $ na ETF
- Provize 1 $ za obchod s akciemi z USA, EU nebo Velké Británie
- Poplatek za výběr 5 $ při minimální částce 30 $
Vhodné pro: Investory, kteří chtějí kombinovat sociální/kopírovací obchodování s investováním do ETF bez provizí.
8. XM
XM je broker se sídlem v Limassolu, který obsluhuje klienty ve více než 190 zemích a nabízí CFD, devizy, akcie, komodity, indexy, tematické indexy, drahé kovy a energetické komodity. Platforma poskytuje více než 1 400 finančních nástrojů, včetně turbo akcií a zlomkových akcií, a na konci roku 2025 získala licenci SCA kategorie 5 ve Spojených arabských emirátech. Minimální vklad začíná na 5 $, k dispozici jsou účty bez provize a obchodování probíhá prostřednictvím platforem MetaTrader 4 a 5. XM je regulován orgány CySEC, ASIC a dalšími regionálními orgány, nenabízí však platformu cTrader a již nepřijímá klienty z Velké Británie.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xm-global
Služby
- CFD
- Forex
- Akcie
- Komodity
- Indexy
- Tematické indexy
- Drahokovy
- Energetické komodity
Ceny
- Minimální vklad 5 USD
- K dispozici jsou účty bez provizí
Vhodné pro: Začínající obchodníky, kteří hledají rozsáhlé vzdělávací zdroje spolu s nízkým minimálním vkladem 5 USD.
Závěr a klíčové body
Pro české obchodníky, kteří v roce 2026 zvažují forexové a CFD účty, vyniká XTB jako celkově nejvýhodnější volba, kombinující investování do akcií a ETF bez provizí s rozsáhlým pokrytím CFD na různé třídy aktiv, včetně forexu, indexů, komodit a kryptoměn. Díky platformě xStation 5, podpoře v českém jazyce a špičkové regulační podpoře je XTB přední volbou pro obchodníky, kteří chtějí investovat i obchodovat s CFD pod jednou střechou. Žádný jiný broker v tomto srovnání se nemůže pochlubit takovou kombinací regionální dostupnosti a šíře produktové nabídky. XTB zůstává nejlepším doporučením pro české obchodníky, kteří v roce 2026 vstupují na trh s devizami a CFD nebo rozšiřují své aktivity v této oblasti.
Klíčové body
- XTB nabízí obchodování s akciemi a ETF bez provizí spolu s přístupem k CFD na různé třídy aktiv, a to s podporou v českém jazyce a špičkovou regulací
- Minimální vklady na účty, spready a poplatky za nečinnost se u jednotlivých brokerů výrazně liší a měly by být důležitým faktorem při jakémkoli rozhodování
- Obchodníci zaměření výhradně na nízkonákladové provádění obchodů s CFD mají jiné potřeby než ti, kteří kombinují obchodování s CFD s dlouhodobým investováním do akcií a ETF
- Regulační pokrytí a spolehlivost platformy zůstávají zásadními faktory pro české obchodníky, kteří působí v rámci pravidel EU týkajících se pákového efektu a ochrany spotřebitele
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi obchodováním na devizovém trhu a obchodováním s CFD?
Obchodování na devizovém trhu zahrnuje spekulace na pohyby směnných kurzů mezi měnovými páry, zatímco obchodování s CFD rozšiřuje spekulace s deriváty na další třídy aktiv, jako jsou akciové indexy, komodity a kryptoměny. Oba typy obchodů jsou vypořádány v hotovosti a nezahrnují vlastnictví podkladového aktiva.
Který broker je nejlepší pro české obchodníky kombinující obchodování na devizovém trhu a s CFD?
XTB je pro české obchodníky celkově nejlepší volbou, protože nabízí investice do akcií a ETF bez provizí spolu s obchodováním s CFD na různá aktiva prostřednictvím platformy xStation 5 a specializovanou podporou v českém jazyce.
Jak se v České republice zdaní zisky z obchodování na forexu a s CFD?
Zisky z obchodování na forexu a s CFD se podle českého práva zdaňují jako ostatní příjmy, a to sazbou 15 % u příjmů pod zákonnou hranicí a 23 % u příjmů nad touto hranicí. Obchodní ztráty lze započítat pouze proti ziskům z jiných derivátových investic ve stejném daňovém roce.
Co by si čeští obchodníci měli ověřit před otevřením forexového nebo CFD účtu?
Obchodníci by si měli ověřit regulační status brokera, prostudovat strukturu nákladů včetně spreadů a poplatků za nečinnost a ujistit se, zda jsou k dispozici účty vedené v českých korunách, aby se vyhnuli zbytečným nákladům na směnu měny.