Výběr ERP systému: Jak se vyhnout řešení, které by firmu zpomalilo?

Neexistuje univerzální ERP pro každého
Jednou z nejčastějších představ je, že existuje „nejlepší ERP systém“. Ve skutečnosti má ale každá firma jiné potřeby – podle oboru, velikosti i způsobu fungování.
ERP, které vyhovuje výrobní firmě, nemusí fungovat v obchodní společnosti nebo ve službách. Základem je proto vybírat řešení podle reálných procesů, ne podle popularity nebo doporučení okolí.
Začněte otázkami, ne seznamem funkcí
Dříve než začnete porovnávat nabídky, vyplatí se ujasnit si, co má ERP ve firmě skutečně zlepšit.
Typické otázky zní:
- Kde dnes ve firmě zbytečně ztrácíme čas?
- Jaká data nemáme k dispozici včas nebo vůbec?
- Které procesy jsou náchylné k chybám?
- Co dnes brání dalšímu růstu firmy?
Odpovědi na tyto otázky by měly být základem pro výběr vhodného systému pro vaši firmu.
Implementace je stejně důležitá jako samotný systém
Ani kvalitní ERP nefunguje bez správné implementace.
Rizikem bývá zejména:
- podcenění analýzy procesů,
- nedostatečné zapojení zaměstnanců,
- minimální školení uživatelů.
ERP není „krabicový software“, ale projekt, který vyžaduje spolupráci a čas.
Cena licence není konečná částka
Při rozhodování je nutné sledovat celkové náklady, tedy nejen licenci, ale i implementaci, úpravy, podporu a další rozvoj systému.
Dobře zvolené ERP firmě přináší přehledná data, úsporu času, menší chybovost a lepší kontrolu nad financemi.
Právě na tyto přínosy se zaměřují moderní ERP řešení pro malé a střední firmy, mezi něž patří i ERP systém Vario, vyvíjený s důrazem na praxi českých podnikatelů.
Výběr ERP se vyplatí nepodcenit. Správné rozhodnutí firmě dlouhodobě ušetří čas, peníze i starosti.
Výhody Varia v kostce:
- Přehledné řízení skladových zásob v reálném čase
- Automatizace procesů a eliminace chyb
- Rychlejší expedice a optimalizace dodávek
- Snadná integrace s e-commerce a dalšími systémy
- Škálovatelnost podle potřeb vaší firmy
Vario pomáhá firmám zefektivnit skladové hospodářství, snížit provozní náklady a zlepšit zákaznickou spokojenost.
Pokud hledáte moderní ERP systém, který vám pomůže s růstem podnikání, Vario je ideální volbou. Neváhejte a vyzkoušejte si bezplatnou demoverzi