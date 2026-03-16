Zaměstnávání brigádníků a cizinců má svá pravidla. Znáte je?

Jak správně zaměstnat brigádníka, studenta nebo cizince a na co si dát pozor z hlediska smluv, daní i pojištění? Nabízíme vám srozumitelný přehled nejdůležitějších pravidel z praxe.
Autor: Internet Info

Zaměstnávání brigádníků a pracovníků ze zahraničí přináší řadu povinností, ve kterých není vždy snadné se zorientovat. Online školení vedené zkušenou lektorkou mzdového účetnictví Růženou Klímovou proto nabídne praktický přehled nejdůležitějších pravidel. Koná se 20. dubna online a jeho součástí bude i záznam, takže se k němu budete moci kdykoliv vrátit.

Detailně a srozumitelně probereme tato témata:

Zaměstnávání brigádníků

  • Volba pracovněprávního vztahu a jeho podmínky: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr
  • Obecná odpovědnost, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
  • Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců (rozsah týdenní pracovní doby, přestávky na oddych, vstupní prohlídky, práce v noci, práce přesčas)
  • Příjem zaměstnance a způsob zdanění, uplatnění slevy na studenta, prokazování nároků na slevy, roční zúčtování
  • Povinnosti zaměstnavatele z hlediska zdravotního pojištění, pojištěnci státu – doložení těchto skutečností, minimální vyměřovací základ a odvod pojistného
  • Povinnosti zaměstnavatele z hlediska účasti na nemocenském pojištění, zaměstnání malého rozsahu, náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, nárok na nemocenské v době brigád
  • Další povinnosti zaměstnavatele – zápočtový list, ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o době pojištění
  • Nároky zaměstnanců – brigádníků (dovolená, stravenky, zaměstnanecké benefity)

Zaměstnávání cizinců a občanů EU

  • Zdanění nerezidentů, kteří jsou zaměstnanci, zdanění nerezidentů, kteří jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu a povinnosti vůči správci daně, právo podat daňové přiznání daňového nerezidenta – podmínky pro uplatnění daňových slev, zahrnutí příjmů podrobených srážkové dani do daňového přiznání u nerezidenta z EU
  • Účast na nemocenském a zdravotním pojištění
  • Vysílání občanů do EU, zaměstnávání občanů z EU
  • Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU, ohlašovací povinnosti vůči Úřadu práce, MVČR a Generální inspekci práce
  • Oprávnění zaměstnat cizince, druhy karet cizince

Kompletní obsah školení a možnost registrace najdete na jeho webu.

