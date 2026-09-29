Změny v roce 2027 ovlivní mzdy, daně i odvody. Co čeká zaměstnance a firmy

Právě na tyto oblasti se zaměří školení Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027, které se uskuteční 2. listopadu od 9 hodin. Školení proběhne online a účastníci získají také možnost využít jeho záznam.
Pozornost se zaměří na odměňování i jednotné hlášení
Jedním z témat školení budou změny v pracovněprávní oblasti. Výklad se zaměří například na transparentní odměňování nebo platformovou práci, na zákon č. 323/2025 Sb. o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a některé problémy, které mohou při jeho využívání vznikat.
Dalším bodem bude zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručeného platu. Pro mzdovou praxi jsou s tím spojeny také otázky správného výpočtu průměrného výdělku, pravděpodobného výdělku nebo vazby na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele.
Daňové změny ovlivní zaměstnanecké příjmy i benefity
Samostatná část školení bude věnována změnám v zákoně o daních z příjmů jako jsou zrušení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti, případy, kdy srážková daň zůstává zachována, nebo správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v roce 2027.
Pozornost dostanou také zaměstnanecké benefity a limity příjmů osvobozených od daně.
Změny v pojistném a odvodech
U nemocenského a sociálního pojištění se účastníci seznámí například s novými redukčními hranicemi pro rok 2027, maximálním vyměřovacím základem nebo dalšími parametrickými změnami v oblasti sociálního pojištění.
V oblasti zdravotního pojištění budou tématy například minimální vyměřovací základ, odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2027 nebo odvody pojistného u OSVČ, osob bez zdanitelných příjmů a pojištěnců státu.
Praktické otázky kolem srážek ze mzdy
Změny se dotknou také oblasti srážek ze mzdy. Na školení probereme nezabavitelnou částku v roce 2027, hranici, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení, nebo pravidla prokazování vyživovaných osob pro účely srážek ze mzdy. Dále otázky týkající se posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy a insolvenčními srážkami nebo součinnost v rámci exekučních srážek.
Školení povede specialistka na mzdové účetnictví
Lektorkou školení bude Růžena Klímová, odbornice na mzdové účetnictví a specialistka personální agendy. Je autorkou odborných článků a spoluautorkou publikací v oblasti mzdového účetnictví.
Online školení je určeno především mzdovým účetním. Proběhne prostřednictvím aplikace ZOOM a základní cena účasti činí 2390 Kč bez DPH. Kompletní obsah školení najdete na webové stránce.