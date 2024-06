Možnost rozvrhnout si pracovní dobu získají i zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele

Na letní brigádu už ve 14 letech. Novela zákoníku práce změní zaměstnávání mladistvých

17.06.2024 | Lucie Mečířová

Pokud bude schválena novela zákoníku práce, budou moci pracovat i děti mladší 15 let. Jak to bude vypadat a co se změní ve srovnání s tím, co platí dnes?