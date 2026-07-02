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Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ

Kvíz
Lucie Balová Mečířová
Dnes

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Dřív prý bylo všechno levnější, hlavně alkohol a cigarety. Je to ale skutečně pravda? Pojďte to ověřit v jednoduchém kvízu!
Jak se kouřilo a pilo po válce a za socialismu
Autor: ChatGPT
Jak se kouřilo a pilo po válce a za socialismu
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Mnoho pamětníků říká, že dnes je všechno drahé a dřív jsme se měli lépe a i tráva byla zelenější. Ale je to skutečně pravda? Nejčastější lidské neřesti jako pivo, víno a cigarety sice kdysi skutečně stály méně, ale znamená to zároveň, že si toho lidé s průměrnou mzdou mohli dovolit více? Kolik stály cigarety a alkohol po válce a za socialismu? Otestujte si své znalosti v retro kvízu. 

Veškerá data o cenách a mzdách pochází z tištěných ročenek, které byly uvedeny v časopise Statistika & My vydávaným Českým statistickým úřadem.

Dán s průměrnou mzdou zaplatí za rok na dani z příjmu přes 600 tisíc korun, kolik zaplatí Čech? Přečtěte si také:

Dán s průměrnou mzdou zaplatí za rok na dani z příjmu přes 600 tisíc korun, kolik zaplatí Čech?

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Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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