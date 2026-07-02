Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ

Mnoho pamětníků říká, že dnes je všechno drahé a dřív jsme se měli lépe a i tráva byla zelenější. Ale je to skutečně pravda? Nejčastější lidské neřesti jako pivo, víno a cigarety sice kdysi skutečně stály méně, ale znamená to zároveň, že si toho lidé s průměrnou mzdou mohli dovolit více? Kolik stály cigarety a alkohol po válce a za socialismu? Otestujte si své znalosti v retro kvízu.
Veškerá data o cenách a mzdách pochází z tištěných ročenek, které byly uvedeny v časopise Statistika & My vydávaným Českým statistickým úřadem.