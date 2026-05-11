Aplikace Jenda bude mít v pondělí další plánovanou odstávku

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) upozornilo na další plánovanou odstávku klientské zóny Jenda. V pondělí 11. května 2026 od 18:00 do 18:30 nebude možné se do aplikace přihlásit.
MPSV zveřejnilo oznámení na svém webu s tím, že důvodem je plánovaná technická odstávka systému. MPSV zároveň uživatelům poděkovalo za pochopení.
Na problémy s dostupností aplikace jsme upozorňovali už ve čtvrtek, kdy byla služba mimo provoz od čtvrtka 7. května od 17:00 do neděle 10. května 2026 do 24:00 . Tehdy ministerstvo informovalo o další plánované údržbě systému.
Klienti MPSV se během odstávky nepřihlásí do svého účtu, nepodají novou žádost ani nezjistí stav již podaných žádostí. Vyřízení rodičovského příspěvku, superdávky nebo podpory v nezaměstnanosti je proto potřeba odložit až po skončení odstávky.