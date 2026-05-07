MPSV: Od čtvrtečních 17:00 nepůjde aplikace Jenda, do kdy bude odstávka trvat?

Chystáte se řešit něco v Jendovi či jiném webu MPSV? Tak zpozorněte, od čtvrtečních 17:00 mohou být problémy s přihlášením či některými funkcemi aplikací MPSV. Do kdy můžete problémy očekávat?
Aplikace Jenda nepůjde více než 3 dny
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informovalo, že od čtvrtku 7. května od 17:00 do neděle 10. května 2026 do 24:00 mohou její klienty z důvodu údržby systému zaznamenat problémy s přihlášením a s některými funkcemi v aplikacích (např. přihlášení a funkce aplikace Jenda). Webové stránky MPSV čeká údržba systémů.
Aplikace Jenda nebude dostupná z důvodu pravidelné údržby, do aplikace Jenda se klienti MPSV nebudou moci přihlásit, zadat novou žádost nebo zjistit stav žádosti. Žádosti o rodičovský příspěvek, superdávku či podporu v nezaměstnanosti odložte tedy na později.