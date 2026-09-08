Bezpečná noc, nebo hazard? Hasiči našli v barech a klubech 2381 pochybení, pokuty dosáhly 5,5 milionu

Pokuty za více než 5,5 milionu korun zatím uložili hasiči provozovatelům nočních podniků při mimořádných kontrolách po celé republice. Ve 729 provozovnách našli celkem 2381 nedostatků. Protože některá správní řízení ještě pokračují, výsledná částka může být vyšší.
Mimořádná kontrolní akce DISCO 2026 probíhala od 12. ledna do 31. srpna. Hasiči se zaměřili především na bary, diskotéky, vinárny a další podniky, kde se pohybuje větší množství lidí, zejména v podzemních prostorách nebo objektech se složitějšími podmínkami pro evakuaci.
Celkem hasiči uložili 302 pokut v souhrnné výši 5 551 000 korun. Z toho 104 sankcí vyřešili příkazem na místě a dalších 198 ve správním řízení.
Za co podnikatelé nejčastěji platili?
Kontroloři napočítali nejvíce problémů u požárně bezpečnostního řešení a požárních uzávěrů, celkem šlo o 393 pochybení. Šlo mimo jiné o nefunkční či nezkolaudované požární dveře nebo změny v užívání stavby.
Dalších 341 nedostatků se týkalo hasicích přístrojů. Některé chyběly, jiné nebyly provozuschopné nebo neměly platnou revizi.
U 288 případů hasiči narazili na problémy s podmínkami pro evakuaci a záchranné práce. Typicky šlo o zablokované nebo neoznačené únikové cesty.
A 247 pochybení souviselo se zanedbanými preventivními požárními prohlídkami, které má provozovatel pravidelně zajišťovat.
Hasiči předali 191 případů stavebním úřadům
Hasiči zároveň v 191 případech spolupracovali se stavebními úřady a dávali podněty nebo prověřovali dokumentaci. U části provozoven tak mohou zjištěné problémy vést k dalšímu řešení mimo samotnou pokutu.
Nejvíce pochybení hasiči zaznamenali v Praze, kde jich bylo 333, následoval Plzeňský kraj s 328 a Ústecký kraj s 265. Tyto tři kraje dohromady představovaly téměř 39 procent všech zjištěných nedostatků.
Hasiči zároveň upozorňují, že kontroly podobných provozů budou pokračovat i v budoucnu.