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Billa bude mít během svátků v červenci otevřeno celý den

Lucie Balová Mečířová
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Billa Regionální pult Autor: Billa
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Hned na začátku července nás čekají dva státní svátky, a to 5. července Přichod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a 6. července, což je den, kdy byl upálen mistr Jan Hus. Billa bude mít během svátků otevřeno bez omezení provozu.

Otevřená Billa na červencové svátky

Na letošní neděli 5. července a pondělí 6. července se zákon o provozní době v maloobchodě č. 223/2016 Sb. nevztahuje. To znamená, že obchody mohou zůstat otevřené dle své stanovené prodejní doby a Billu tedy nevyjímaje. 

Všech téměř tři sta obchodů bude fungovat podle běžné otevírací doby. Ta se v létě nemění: od pondělí do soboty otevírají prodejny v 7.00 hodin, v neděli v 8.00 hodin, přičemž zavírací časy se liší podle lokality a pohybují se mezi 20.00 a 23.00 hodin

Připomeňme pak, že Billa neprovozuje pouze síť supermarketů. 75 prodejních míst má i na čerpacích stanicích. Mj. má také prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti.

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Ve které svátky musejí obchody zavřít? 

Obchody s plochou nad 200 metru čtvrtečních musí mít zavřeno hned v 7 státních svátků. 

  • 1. ledna – Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu

  • Velikonoční pondělí

  • 8. května – Den vítězství

  • 28. září – Den české státnosti

  • 28. října – Den vzniku samostatného československého státu

  • 25. prosince – 1. svátek vánoční

  • 26. prosince – 2. svátek vánoční

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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