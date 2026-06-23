Billa bude mít během svátků v červenci otevřeno celý den

Hned na začátku července nás čekají dva státní svátky, a to 5. července Přichod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu a 6. července, což je den, kdy byl upálen mistr Jan Hus. Billa bude mít během svátků otevřeno bez omezení provozu.
Otevřená Billa na červencové svátky
Na letošní neděli 5. července a pondělí 6. července se zákon o provozní době v maloobchodě č. 223/2016 Sb. nevztahuje. To znamená, že obchody mohou zůstat otevřené dle své stanovené prodejní doby a Billu tedy nevyjímaje.
Všech téměř tři sta obchodů bude fungovat podle běžné otevírací doby. Ta se v létě nemění: od pondělí do soboty otevírají prodejny v 7.00 hodin, v neděli v 8.00 hodin, přičemž zavírací časy se liší podle lokality a pohybují se mezi 20.00 a 23.00 hodin.
Připomeňme pak, že Billa neprovozuje pouze síť supermarketů. 75 prodejních míst má i na čerpacích stanicích. Mj. má také prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti.
Myslíte si, že by zaměstnanci měli mít právo otevřeně mluvit o výši své mzdy?
Ve které svátky musejí obchody zavřít?
Obchody s plochou nad 200 metru čtvrtečních musí mít zavřeno hned v 7 státních svátků.
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1. ledna – Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu
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Velikonoční pondělí
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8. května – Den vítězství
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28. září – Den české státnosti
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28. října – Den vzniku samostatného československého státu
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25. prosince – 1. svátek vánoční
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26. prosince – 2. svátek vánoční