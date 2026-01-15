Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Zanedlouho je tu termín pro daňové přiznání k silniční dani. Jaká vozidla se musí přiznávat?

Zanedlouho je tu termín pro daňové přiznání k silniční dani. Jaká vozidla se musí přiznávat?

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Autor: Shutterstock

Termín podání daňového přiznání k silniční dani je v podstatě totožný s tím k dani z nemovitých věcí. S tím rozdílem ale, že daň musí být uhrazena společně s podáním přiznání.

Jaký je termín přiznání k silniční dani

Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2025 je nutné podat elektronicky nejpozději do pondělí 2. února 2026. Ve stejné lhůtě je tato daň také splatná. Formulář daňového přiznání je k dispozici na portálu MOJE daně, přes který jej lze také odevzdat. Podat jej lze také prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.

Která vozidla se musí přiznávat k silniční dani?

Předmětem daně silniční jsou vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny se podle zákona o dani silniční nezdaňují a do daňového přiznání se neuvádějí.

Výše daně závisí zejména na hmotnosti vozidla, počtu náprav a typu závěsu hnací nápravy. Pro zdaňovací období roku 2025 byla snížena sazba daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Informace o tomto technickém vybavení bývá uvedena v COC listech vozidel.

