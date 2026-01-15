Zanedlouho je tu termín pro daňové přiznání k silniční dani. Jaká vozidla se musí přiznávat?

Termín podání daňového přiznání k silniční dani je v podstatě totožný s tím k dani z nemovitých věcí. S tím rozdílem ale, že daň musí být uhrazena společně s podáním přiznání.
Jaký je termín přiznání k silniční dani
Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2025 je nutné podat elektronicky nejpozději do pondělí 2. února 2026. Ve stejné lhůtě je tato daň také splatná. Formulář daňového přiznání je k dispozici na portálu MOJE daně, přes který jej lze také odevzdat. Podat jej lze také prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.
Jaké máte auto?
Která vozidla se musí přiznávat k silniční dani?
Předmětem daně silniční jsou vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny se podle zákona o dani silniční nezdaňují a do daňového přiznání se neuvádějí.
Výše daně závisí zejména na hmotnosti vozidla, počtu náprav a typu závěsu hnací nápravy. Pro zdaňovací období roku 2025 byla snížena sazba daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Informace o tomto technickém vybavení bývá uvedena v COC listech vozidel.