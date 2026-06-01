Buřinka od 1. června ruší poplatky za úvěr na bydlení

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) od 1. června ruší poplatek za sjednání úvěru i poplatek za vedení úvěrového účtu. Reaguje tak na preference klientů, pro které jsou vedle úrokové sazby důležitým kritériem také celkové náklady spojené s úvěrem.
Podle průzkumu České spořitelny považuje 82 % respondentů výši poplatku za uzavření úvěru či půjčky za důležitý parametr při výběru financování. Buřinka tak nově nabízí úvěr na bydlení bez poplatků.
„Lidé dnes při výběru financování sledují nejen sazbu, ale i všechny další náklady kolem. Chceme, aby pro ně byl úvěr co nejjednodušší, transparentní a bez zbytečných překážek hned na začátku,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Úvěry od Buřinky lze využít na řešení bydlení bez zástavy nemovitosti, například na rekonstrukci stávajícího bydlení, pořízení nového domova nebo sloučení jiných půjček na bydlení.
Buřinka se dlouhodobě soustředí zejména na financování rekonstrukcí, které přispívají ke snižování energetické náročnosti domácností. U takových projektů může vhodně nastavené financování pomoci s rychlejší realizací úprav, které následně přinášejí nižší náklady na energie, vyšší komfort bydlení i zdravější vnitřní prostředí.