Finance.cz  »  Úvěry a půjčky

Buřinka od 1. června ruší poplatky za úvěr na bydlení

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-bydleni-36.jpg Autor: Shutterstock

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) od 1. června ruší poplatek za sjednání úvěru i poplatek za vedení úvěrového účtu. Reaguje tak na preference klientů, pro které jsou vedle úrokové sazby důležitým kritériem také celkové náklady spojené s úvěrem.

Podle průzkumu České spořitelny považuje 82 % respondentů výši poplatku za uzavření úvěru či půjčky za důležitý parametr při výběru financování. Buřinka tak nově nabízí úvěr na bydlení bez poplatků.

„Lidé dnes při výběru financování sledují nejen sazbu, ale i všechny další náklady kolem. Chceme, aby pro ně byl úvěr co nejjednodušší, transparentní a bez zbytečných překážek hned na začátku,“ říká Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Úvěry od Buřinky lze využít na řešení bydlení bez zástavy nemovitosti, například na rekonstrukci stávajícího bydlení, pořízení nového domova nebo sloučení jiných půjček na bydlení.

Buřinka se dlouhodobě soustředí zejména na financování rekonstrukcí, které přispívají ke snižování energetické náročnosti domácností. U takových projektů může vhodně nastavené financování pomoci s rychlejší realizací úprav, které následně přinášejí nižší náklady na energie, vyšší komfort bydlení i zdravější vnitřní prostředí.

Příští týden se musí odevzdat přehledy. Pro každý platí jiná lhůta Přečtěte si také:

Příští týden se musí odevzdat přehledy. Pro každý platí jiná lhůta

Pospěšte si: Daň z nemovitosti musíte zaplatit do pondělí 1. června Přečtěte si také:

Pospěšte si: Daň z nemovitosti musíte zaplatit do pondělí 1. června

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty