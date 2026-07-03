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Čeká nás víkend prodloužený státním svátkem. Kde bude zavřeno?

Lucie Balová Mečířová
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Otevřené obchody Autor: ChatGPT
V neděli a v pondělí nás čekají státní svátky. To může zákonně omezit prodejní dobu v maloobchodě větším než 200 metrů čtverečních. Nakoupíte vůbec někde?
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V neděli a v pondělí nás čekají státní svátky. To může zákonně omezit prodejní dobu v maloobchodě větším než 200 metrů čtverečních. Nakoupíte vůbec někde?

Co nás čeká za státní svátky?

  • V neděli 5. července nás čeká Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. To je pro naši zemi stěžejní právě proto, že s sebou v roce 863 „přinesli“ staroslověnštinu a písmo hlaholici.
  • V pondělí 6. července je Den upálení mistra Jana Husa, který byl takto popraven v roce 1415.

Pracujete někdy o víkendu nebo během státního svátku?

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Budou v tyto svátky zavřené obchody?

Zákon č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě určuje, které obchody s plochou větší než 200 m2 musí zavřít. 

Mezi tyto státní svátky patří:

  • 1. ledna – Nový rok,
  • Velikonoční pondělí,
  • 8. května – Den vítězství,
  • 28. září – Den české státnosti,
  • 28. října – Den vzniku samostatného československého státu,
  • 24. prosince – Štědrý den (obchody musí zavřít od 12:00),
  • 25. prosince – 1. svátek vánoční,
  • 26. prosince – 2. svátek vánoční.

Nedělní ani pondělní svátek se v seznamu nenachází a tudíž obchody zůstanou otevřené dle své vlastní otevírací doby. Případná omezení určí buď sám obchodní řetězec anebo provozovatel obchodu.

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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