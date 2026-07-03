Čeká nás víkend prodloužený státním svátkem. Kde bude zavřeno?

V neděli a v pondělí nás čekají státní svátky. To může zákonně omezit prodejní dobu v maloobchodě větším než 200 metrů čtverečních. Nakoupíte vůbec někde?
Co nás čeká za státní svátky?
- V neděli 5. července nás čeká Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. To je pro naši zemi stěžejní právě proto, že s sebou v roce 863 „přinesli“ staroslověnštinu a písmo hlaholici.
- V pondělí 6. července je Den upálení mistra Jana Husa, který byl takto popraven v roce 1415.
Pracujete někdy o víkendu nebo během státního svátku?
Budou v tyto svátky zavřené obchody?
Zákon č. 223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě určuje, které obchody s plochou větší než 200 m2 musí zavřít.
Mezi tyto státní svátky patří:
- 1. ledna – Nový rok,
- Velikonoční pondělí,
- 8. května – Den vítězství,
- 28. září – Den české státnosti,
- 28. října – Den vzniku samostatného československého státu,
- 24. prosince – Štědrý den (obchody musí zavřít od 12:00),
- 25. prosince – 1. svátek vánoční,
- 26. prosince – 2. svátek vánoční.
Nedělní ani pondělní svátek se v seznamu nenachází a tudíž obchody zůstanou otevřené dle své vlastní otevírací doby. Případná omezení určí buď sám obchodní řetězec anebo provozovatel obchodu.